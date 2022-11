💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 72

രചന: AVANIYA

" ഏട്ടാ... " " അമ്മച്ചി pubg addict ആണോ.... " " മ്മ്‌... വലിയപ്പച്ചൻ മരിച്ചപ്പോ വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഫോൺ വാങ്ങി കൊടുത്തത്...പിന്നെ അത് ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം ആയിരുന്നു... പപ്പ മരിച്ചപ്പോൾ എന്നെ ഓർത്ത് പിടിച്ച് നിന്നു... എനിക് ധൈര്യം തന്നു.... ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഒക്കെ നോക്കുന്നത് വലിയമ്മച്ചി ആണ് An iron lady " അവള് അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞു... അത് കേട്ടപ്പോൾ അവനും അമ്മച്ചിയോട് ഒരു ബഹുമാനം തോന്നി... " ആ മോളെ... ഇന്നു അഭി വന്നിരുന്നു.... " " ആ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു.... ഏട്ടന് ഒരു സഹായം ആയികോട്ടെ.... പിന്നെ കമ്പനിയുടെ പുരോഗതി മാത്രമല്ല ജീവിതയുടെ നാശം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അത് മറക്കേണ്ട... " " പക്ഷേ അഭി അതിനു കൂടെ നിൽക്കുമോ.... " " വളരെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും നീലു അവന്റെ സ്വന്തം സഹോദരി തന്നെ ആയിരുന്നു.... അവന്റെ കുഞ്ഞനിയത്തിയെ വേദനിപ്പിച്ച അവളുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉറപ്പായും അവൻ ഒപ്പം ഉണ്ടാകും.... " " പക്ഷേ എനിക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഒരു പിടിയും ഇല്ല.... " " ഏട്ടൻ ഇൗ ആടുകളെ തമ്മിലടിപ്പിച്ച് ചോര കുടിക്കുന്ന ചെന്നായികളെ അറിയില്ലേ.... " " മ്മ്‌ അറിയാം... "

" എന്നാല് തിരിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ.... ചെന്നായ്ക്കൾ സ്വാർത്ഥരാണ്.... 2 ചെന്നായ്ക്കൾ ഒന്നിച്ച് ഒരാടിനെ പിടിക്കാൻ വന്നാൽ അവരെ തമ്മിലടിപ്പിച്ച് അതിനു രക്ഷപെടാം.... തനിക്ക് മാത്രം ലഭിക്കണം എന്ന സ്വാർത്ഥത ഉള്ള കൊണ്ട് ആടിനായി അവർ തമ്മിൽ കലഹം ഉണ്ടാകും കൈയാങ്കളി ആകും... ചിലപ്പോ ഒരാള് മരണപെടാം... ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യേണ്ടത്.... " പറയുന്നത് അവൻ വളരെ കൗതുകത്തോടെ കേട്ടിരുന്നു.... " ഞാൻ മനസിലാക്കിയത് വെച്ച് അയ്യർ കമ്പനിയിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട ആണ് നടക്കുന്നത്.... അത് ഇപ്പൊൾ ഒരു നാഥൻ ഇല്ല കളരി ആണ്... അവിടേക്ക് ഏട്ടൻ ചെന്നാൽ ഉറപ്പായും പഴയ ബിസിനസിനായി ആളുകൾ വരും... ജീവിത ആണ് അവരുടെ മറ്റൊരു ഡീലർ... So അവള് ഇത് എതിർക്കും.... പക്ഷേ ഏട്ടൻ വിശ്വസ്തൻ ആണെന്ന് അവരെ കാണിക്കണം... അവരെ തമ്മിൽ അടിപ്പിക്കണം.... " " പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നടക്കുമോ.... " " നടക്കും നടക്കണം..... " അപ്പോഴാണ് അവിടേക്ക് അമ്മച്ചി വന്നത്.... " കൊച്ചെ ഭക്ഷണം ആയി വാ കഴിക്കാം.... മോൻ ഇറച്ചിയും മീനും ഒക്കെ കൂട്ടോ... " " അയ്യോ ഇല്ല അമ്മച്ചി.... " " ആ എനിക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു... സാരില്യ നമുക്ക് നല്ല പാലപ്പവും വെജിറ്റബിൾ സ്‌റ്റൂവും കഴിക്കാം... മക്കൾ വാ.... "

" ആ വാ ഏട്ടാ കഴിക്കാം... ബീഫിന്റെ മണം വന്നിട്ട് എന്റെ കുടൽ കരിയുന്ന്.... " അതിനു അവൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു.... ഇൗ സമയം ഒന്നും അയ്യർ ദമ്പതികൾ താഴേയ്ക്ക് വന്നില്ല.... 🍁🍁🍁🍁🍁 2 ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോയി..... അനു മോൾക്ക് ഇപ്പോഴും അമ്മചിയോട് എന്തോ പേടി പോലെയാണ്.... ഇന്നു എന്തായാലും അത് മാറ്റണം എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു.... ആധിയോട് പറഞ്ഞു അവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിനായി ഒരു ഡയറി മിൽക്ക് വാങ്ങി വെച്ചിരുന്നു... " അനു മോളെ.... " ഉടനെ അവള് മുന്നിൽ വന്നിരുന്നു.... ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല.... " അനു മോൾ എന്താ അമ്മച്ചിയോഡ് മിണ്ടാത്തത്.... " " മിച്ചും ഒന്നുല്ല.... " " അമ്മച്ചിക്ക് ഇവിടെ കളിക്കാൻ അനു മോൾ അല്ലേ ഉള്ളൂ.... മോൾ മിണ്ടാതെ നില്കുന്ന എന്താ.... " " എനിച്ച് പേടിയാണ്... " " എന്തിനാ അമ്മച്ചിയെ പേടിക്കുന്നത്.... " അതും ചോദിച്ച് അവർ അവളുടെ തലയിൽ വാത്സല്യത്തോടെ തഴുകി.... " വേണ്ട എനിച്ച് പേടിയാണ്.... " " അപ്പോ ഞാൻ ഇൗ മുട്ടായി ആർക്ക് കൊടുക്കോ ആവോ.... " അതും പറഞ്ഞു അവർ മിഠായി കാണിച്ച് അത് കണ്ടതും അവളുടെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു... " ഇത് എനിച്ചാണോ.... " " ആയിരുന്നു... പക്ഷേ ഇപ്പൊ എന്നെ പേടി അല്ലേ... അപ്പോ ഞാൻ ആധിക്ക് കൊടുത്തു കൊള്ളാം... " " ആദിമ്മ വലുതല്ലെ... മുട്ടായി തിന്നുല്ല... ഞാൻ തിന്നൊളാം.... "

" ആണോ... എന്ന തരാം പക്ഷേ എന്നോട് മിണ്ടോ.... എന്റെ ഒപ്പം കളിക്കോ.... " അമ്മച്ചി കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ പോലെ ചോദിച്ചു.... പെട്ടെന്ന് അവള് എന്തോ ആലോചിക്കുന്ന പോലെ കാണിച്ചു.... " മ്മ്‌ കളിച്ചാം.... പക്ഷേ എന്നെ അച്ചോ.... " " ഞാൻ എന്തിനാ വാവയെ അടികുന്നത്.... " " രച്ചസിമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ... എന്നെ അച്ചും എന്ന്.... " " ആര്... " " രാച്ചസിമ്മ... " അപ്പോഴാണ് വാസുകി അവിടേക്ക് വന്നത്.... " ദാ... " അതും പറഞ്ഞു അവള് ചൂണ്ടി കാണിച്ചു.... അപ്പോഴാണ് അമ്മച്ചിക്ക് കാര്യങ്ങള് മനസിലായത്... ഓ ഇവൾ കൊച്ചിനെ പേടിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക ആണ്.... " ചീത്ത കുട്ടിയെ അല്ലേ അടിക്കു... അനു മോൾ നല്ല കുട്ടി അല്ലേ അപ്പോ അടികുല... നമുക്ക് രാക്ഷസിമ്മയെ അടികാലോ.... " " ശത്യം " " മ്മ്‌ സത്യം " അപ്പോ അവള് കുലുങ്ങി ചിരിച്ചു.... " അപ്പോ ഞാൻ എന്ത് വിളിച്ചും " അവള് ആലോചിച്ച്... " ആ.... അമ്മചീമ്മ എന്ന് വിച്ചാം... " " ആ മോൾ വാ.. അമ്മചീമ്മ വാവക്ക്‌ ചോർ തരാലോ.... " " മ്മ്‌ വാ.... " 🍁🍁🍁🍁 ഇന്നു സായ് ഓഫീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ്.... അവനോപ്പം അഭിയും ഉണ്ട്.... പുതിയ എംഡി യെ വരവേൽക്കാൻ സ്റ്റാഫുകൾ പുറത്ത് നിന്നിരുന്നു.... അവർ കൊടുത്ത മാലയും ബൊക്കയും സ്വീകരിച്ച് അവൻ അകത്തേയ്ക്ക് കയറി.... " ആരാണ് ഇവിടുത്തെ മാനേജർ "

" സർ ഞാൻ ആണ്... Mr Sathyan " " Ok come to my cabin " അയാള് ഉടനെ അവിടേക്ക് ചെന്നു... " സർ എന്താ " " കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല... പക്ഷേ എല്ലാ സ്റ്റാഫുകളുടെയും അക്കൗണ്ടിൽ സാലറി.ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.... So ഇൗ കഴിഞ്ഞ മാസം ഓരോ സ്റ്റാഫും ചെയ്ത വർക്കിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അവരോട് എന്ന് വൈകിട്ട് ഉള്ളിൽ തരാൻ പറയണം.... And most importantly yours also.... " അത് കേൾക്കെ അയാളുടെ മുഖം വിളറി വെളുത്തു.... " Do you get me " " Yes... Yes sir " " ആ പിന്നെ 12 മണിക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്.. every employee must come to meeting hall " " Ok sir " " Ok then you may leave " അയാള് വെപ്രാളത്തോടെ പുറത്തേയ്ക്ക് പോയി.... 🍁🍁🍁🍁🍁 ഇതേ സമയം ആദി കാത്തിരിക്കുക ആയിരുന്നു.... ജോയിച്ചന്റെ കളികൾകായി.... നിന്നിലൂടെ ആണ് എനിക് അവനെ വേണ്ടത്... നീലുവിന്റെ കൊലയാളിയെ..........( തുടരും )

