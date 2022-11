💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 73

രചന: AVANIYA

മീറ്റിംഗ് ഹാളിൽ സായിയെയും അഭിയെയും കാത്ത് ഇരിക്കുക ആണ് മറ്റ് സ്‌റ്റാഫുകൾ... അവർ വരുന്ന കണ്ടതും എല്ലാവരും ഇരുന്നിടത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു.... " Good morning all... I am Sai Krishna... ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എംഡി.... And meet Mr Abhimanyu you all are answerable to him at any time.... I think all of you get what I said.... " " Yes sir " " Meeting dispersed.... Last month എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും ഫൈൽസ് ഇന്ന് എന്റെ ടേബിളിൽ ഉണ്ടാകണം.... ജോലി കൃത്യമായി ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും fire ചെയ്യപ്പെടും.... ഒകെ you all can go now " " Ok sir... " അതും പറഞ്ഞു അവർ 2 പേരും പുറത്തേയ്ക്ക് പോയി... അതേ സമയം അകത്ത് ഇരുന്നിരുന്ന സ്റ്റാഫുകൾ തമ്മിൽ കൊടും പിടിച്ച ചർച്ചയിൽ ആയിരുന്നു.... കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം കൊണ്ട് കമ്പനിയിൽ ഏകദേശം 5 cr ലോസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്... ഫയലുകൾ മിക്ക്യതും ഇല്ല.... വിചാരിക്കാത്ത നേരത്ത് കിട്ടിയ അടി ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല.... സായിയും അഭിയും അവന്റെ ക്യാബിനിലേക് ആണ് പോയത്.... " അഭി എല്ലാ ഫയലുകളും കൃത്യമായി check ചെയ്യണം... ഒന്നും രണ്ടും അല്ല അഞ്ച് കോടിയാണ് നഷ്ടം... അതും ഒരു മാസം കൊണ്ട്... പിന്നെ ആത്മാർത്ഥമായി പണി എടുക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയും ഇവിടെ വേണ്ട.... "

" പെട്ടെന്ന് ഒരു change അത് ശെരി ആകുമോ..... " " അത് വേണം... ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാത്ത തൊഴിലാളികൾ ആണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശാപം.... അത് ഇനി ഇവിടെ വേണ്ട.... " " മ്മ്‌ ഒകെ... I will take care of it.... " " ഇന്നു തന്നെ നോക്കുക... എന്നിട്ട് recruitment process കൂടി നോക്കിക്കോളൂ... " " I think ക്യാമ്പസ് interview ആയിരിക്കും നല്ലത്... " " മ്മ്‌... പുതിയ ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും വരട്ടെ അല്ലേ.... " " Yes sir... " " സർ വിളി വേണ്ട.... ഒന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നെ അളിയാ എന്ന് വിളിക്കാം... അല്ലെങ്കിൽ ആദി വിളിക്കുന്ന പോലെ ഏട്ടാ അത് മതി..." " ശെരി ഏട്ടാ... " " Good " അഭി ഉടനെ അവിടുന്ന് പുറത്തേയ്ക്ക് പോയി.... പിന്നെ അവിടെ എല്ലാം യാന്ത്രികമായാണ് നടന്നത്.... ഫയൽ ചെക്കിങ്ങും പിരിച്ച് വിടലും ഒക്കെ തകൃതിയായി നടന്നു പോന്നു.... ഇതേ സമയം സായിയുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു ഇന്റർാഷണൽ കോൾ എത്തിയിരുന്നു.... " ഹലോ സായ് കൃഷ്ണ here... ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത്... " " ഞാൻ Hester... ഹെസ്റ്റർ Godwin.... കുറച്ച് കാര്യങ്ങള് പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.... " " I don't get you... Anyway official ആണോ.... " " Somewhat official but strictly personal too... "

" ഹോട്ടൽ പാലസിൽ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 2.00 മണിക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാകും... ഒരു ഡീലിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ ആണ്... എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് കരുതുന്നു.... " " ഒകെ " എന്ത് കൊണ്ട് ആ കോളിൽ അവനു ഒരു നിഗൂഢത തോന്നി.... ആരാണ് അയാള്.... അവൻ ഉടനെ ആധിയുടെ വാട്ട്സ്ആപ്പിലേക് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു... * Received a call from Hester Godwin * 📤 * Let's talk about it in evening " 📥 🍁🍁🍁🍁🍁 അമ്മച്ചിയും അനു മോളും കൂടി അവളുടെ രാക്ഷസി അമ്മക്ക് കൊടുക്കാൻ പണി മെനയുക ആണ്.... അമ്മച്ചി ഇരുന്നും കൊച്ച് മടിയിൽ കിടന്നു ആലോചിക്കുന്നു..... " അമ്മചീമ്മെ.... എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ.... " " ഞാൻ ആലോചിക്കുക അല്ലേ അനു കൊച്ചെ.... നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് പുകച്ചാലോ.... " " എന്ന് വെച്ച എന്നതാ അമ്മചീമ്മെ " " Wait and see " " എന്തുവാ " " ഊ... കൊച്ചെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം.... " " ഒകെ " ഉടനെ അമ്മച്ചി പോയി 2 ഷാൾ എടുത്തിട്ട് വന്നു... എന്നിട്ട് അവരുടെ മൂക്കും വായയും അടച്ചു.... " യ്യോ... തീർവവാദി... " " എന്തോന്ന് " " അമ്മചീമ്മെ മറ്റെ തീർവവാദി.... ഡിശും ഡിഷും വേക്കോ അമ്മചീമ്മെ.... " " ഇല്ല എന്റെ കൊച്ചെ.... തനി പൊലീസുകാരിയുടെ മകൾ തന്നെ....

കൊച്ച് വാ ഞാൻ കെട്ടി തരാം.... " അതും പറഞ്ഞു അവർ അവൾക്കും കെട്ടി കൊടുത്തു.... " അമ്മചീമ്മെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാട്ടോ... " അതും പറഞ്ഞു അവള് ഓടി.... " അനു മോളെ... ഊ ഇൗ കൊച്ച് ഇത് എങ്ങോട്ട് ആണ് ആവോ.... " അവർ ഉടനെ ടൂൾസ് ഒക്കെ എടുത്തു.... വേറെ എന്താ കല്ല് ഉപ്പും ഉണക്ക മുളകും.... അപ്പോഴേക്കും അനുവും വന്നിരുന്നു.... " അമ്മചീമ്മെ ദ്ദേ കോക്... " " എന്റെ പൊന്നോ ഇത് കൊക്കും കാക്കയും ഒന്നുമല്ല തോക്ക് ആണ്.... " " വാ നമുക്ക് ഡിശും ഡിശും വെക്കാം.... " " എന്റെ കർത്താവേ ഞാൻ ഇതിനുള്ള എന്ത് പാപം ചെയ്തു.... " അവർ മുകളിലേക്ക് നോക്കി കൈകൾ വിടർത്തി പറഞ്ഞു.... അത് പോലെ തന്നെ അനുവും മുകളിലേക്ക് കൈ വിടർത്തി.... " കർത്താവേ ഇത് എന്റ് പാപ്പം ചെയ്തു " " ഇനി എന്റെ മോൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്നും മിണ്ടരുത് കേട്ടോ.... " " ആണോ ശെരി... " അതും പറഞ്ഞു അവള് ചൂണ്ട് വിരൽ ചുണ്ടിന് മുകളിൽ വെച്ചു.... അമ്മച്ചി ഉടനെ അവിടുത്തെ വിറക് അടപ്പ്‌ കത്തിച്ചു...

( ഇപ്പോഴും വിറക് അടപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം നിരോധിച്ച് ഇരിക്കുന്നു ) എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ വാതിലും ജനലും ഒക്കെ തുറന്നു ഇട്ടു.... വാസുകിയുടെ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ മുറിയുടെയും പൂട്ടി.... എന്നിട്ട് കൊറേ മുളകും ഉപ്പും കൂടി തീയിലേക്ക് ഇട്ടു..... ഭയങ്കര പുക വന്നു.... " വാ മോളെ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് പോകാം... " അതും പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി അവളുമായി ഒരു റൂമിലേക്ക് കയറി വാതിലുകൾ ഒക്കെ അടച്ച്... റൂമിലെ exhaust on ആകി... സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ മുകളിൽ നിന്നും വാസുകിയുടെയും സുബ്രമണ്യന്റെയും കുര അല്ല ചുമ കേട്ടു.... ചുമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഒന്നൊന്നര ചുമ.... ഇതേ സമയം മുകളിൽ വാസുകിയുടെ മുറിയിൽ താഴെ നിന്നുള്ള പുക നിറഞ്ഞിരുന്നു.... അവരുടെ 2 പേരുടെയും നിറകയിൽ അത് കയറി.... 2 പേരും ഭയങ്കര ചുമ ആയിരുന്നു.... ചുമച്ച് ചുമച്ച് തൊണ്ട പൊട്ടാൻ ആയി.... മുളകിന്റെ ഇഫക്ട് കാരണം കണ്ണോക്കെ നിറഞ്ഞു ചുവന്നിരുന്നു.. മൂക്കും അത് പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു.... അവർ എങ്ങനെ ഒക്കെയോ ആ മുറിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി.... അതിന്റെ വാതിൽ അടച്ചു.... അത് കേട്ടതും താഴെ അമ്മച്ചി വീണ്ടും പുറത്തേയ്ക്ക് വന്നു...

. " മോൾ ഇവിടെ ഇരിക്ക് കേട്ടോ.... അമ്മചീമ്മെ ഇപ്പൊ വരാവെ... " അവർ വേഗം അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി തീയിലേക്ക് വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചു.... അത് കെട്ടത്തിന് ഒപ്പം പതിയെ പുകയും കുറഞ്ഞു വന്നു.... അപ്പോഴേക്കും അയ്യർ ദമ്പതികൾ താഴേയ്ക്ക് എത്തിയിരുന്നു.... " ആരാ ഇവിടെ മുളക് അടപ്പിൽ ഇട്ടത്.... " അവർ ക്ഷീണത്തോടെ ചോദിച്ചു.... അതിൽ തന്നെ വ്യക്തം ആയിരുന്നു അവരുടെ അവസ്ഥ..... " അത് കൊതുക് പോകാൻ ചെയ്തത് ആണ്... എന്തേ വാസുകി.... " " ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം വേണം.... " അവർ 2 പേരും തളർച്ചയോടെ കസേരയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.... " വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് കുടിക്ക്‌ " " Please അമ്മച്ചി ഞങ്ങൾക്ക് വയ്യ.... ഒരിച്ചിരി വെള്ളം.... " അമ്മച്ചി ഉടനെ പാലിന്റെ പാക്കറ്റ് എടുത്തു.... എന്തിന് സാദാ വെള്ളം ആകുന്നു ഫല സമ്പൂയിഷ്ടം ആയ പാൽ ഉള്ളപ്പോൾ..... അത്രയും മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു അവർ ഒരു ചിരി ചിരിച്ചു..... എന്നിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ആറ്റിയ പാൽ 2 ഗ്ലാസുകളിൽ പകർന്നു.... ഒന്നിൽ അവർ 2 ഗുളിക പൊടിച്ച് ചേർത്തു..... നീ എന്റെ മോൾ മച്ചി ആണെന്ന് പറയും അല്ലേ ഡീ.... എന്റെ അന്ന കൊച്ച് നിന്റെ മോൾ ആണെന്ന് പറയും അല്ലേ ഡീ....

തീർത്ത് തരാം നിന്റെ അഹങ്കാരം.... മോനെ സുബ്രമണ്യ നിനക്കിട്ട്‌ ഉള്ളത് വഴിയേ തരാം അല്ലേൽ ഭാര്യയെ ആര് നോക്കും.... വെയിറ്റ് കരോ ബേട്ട.... അവർ മുഖത്ത് ഒരു ചിരി ഫിറ്റ് ചെയ്തു അത് അവർക്കു കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു... ക്ഷീണം കാരണവും തൊണ്ടയുടെ പ്രശ്നവും കാരണം അവർ അത് വാങ്ങിച്ച് കുടിച്ചു.... അവർ വേഗം അനുവിന്റെ അടുത്തേയ്ക്ക് പോയി.... " അമ്മചീമ്മെ അവരെ പോച്ച.... " " മോൾ ഇൗ പണി പാലും വെള്ളത്തിൽ കിട്ടി എന്ന് കേട്ടിട്ട് ഉണ്ടോ.... ഇത് തനി പാലിൽ ആണ്.... നിന്റെ രാക്ഷസി അമ്മക്ക് ഉള്ള കിടിലം പണി.... " " അവർക്ക് പാൽ കൊടുത്തോ... എനിച്ചും മാണം.... " " ഓ എന്റെ കൊച്ചെ തരാം.... ഇത് എന്റെ കൊലക്ക് കൊടുക്കും.... " " മ്മ്‌.... " അവള് വലിയ താൽപര്യം ഇല്ലാതെ മൂളി.... " മോൾ ഒളിമ്പിക്സ് കണ്ടിട്ട് ഉണ്ടോ.... " " ഒളിപിക് കണ്ടിട്ട് ഇല്ലല്ലോ.... " " എന്ന ബാ നിന്റെ രാക്ഷസി അമ്മ ഇപ്പൊ ഓടും.... " " ആണോ ഭാ ഭാ.... " " ഊ ഒരാൾക്ക് പണി കിട്ടിയത് കേട്ടപ്പോൾ എന്താ ശുഷ്കാന്തി.... " " എനിക്ക് ചുചു ഒന്നും ഇല്ല.... " " ശെരി തമ്പുരാട്ടി വാ.... " അവർ ഹാളിൽ എത്തിയപ്പോൾ കാണുന്നത് പാലിന്റെ ഗ്ലാസ്സ് മുക്കാലും കുടിച്ച് ഇരിക്കുന്ന വാസുകിയെ ആണ്....

" റെഡി 1 2 3 " " അമ്മചീമ്മെ ഞാൻ എണ്ണില്ല.... " " 1 2 " പറഞ്ഞു തീരും മുമ്പ് വാസുകി പാൽ ഗ്ലാസ്സ് ടീപോയിൽ വെച്ച് ഓടി.... അടുത്തുള്ള മുറിയിലെ ടോയ്‌ലറ്റിലേക് കയറി.... പിന്നീട് അവിടെ നടന്നത് ഒരു മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ആയിരുന്നു.... അവസാനം യുദ്ധം ചെയ്തു തളർന്ന ഒരു പോരാളിയെ പോലെ അവർ പുറത്തേയ്ക്ക് ഇറങ്ങി എങ്കിലും വീണ്ടും യുദ്ധം വയർ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.... സുബ്രഹ്മണ്യൻ വേവലാതിയോടെ പുറത്ത് ഇതൊക്കെ നോക്കി നിന്നു.... പിന്നെ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ആയിരുന്നു.... സുബ്രഹ്മണ്യൻ വിളിച്ച അനുസരിച്ച് സായ് എത്തിയതും വാസുകിയെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതും എല്ലാം.... 🍁🍁🍁🍁🍁 എന്നാല് ഇതൊന്നും അറിയാതെ ആദി സായ്‌ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ആ പേരിന്റെ ഉറവിടം തപ്പുക ആയിരുന്നു.... Hester Godwin കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതും അതിൽ തെളിഞ്ഞ വാക്കുകൾ വായിച്ചതും അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ ഒരു വേട്ടക്കാരന്റെ കൗശലം നിറഞ്ഞു.... അതേ ചൂണ്ടയിൽ കൊളുത്താൻ ഉള്ള മണ്ണിര കുഴിയിൽ വീണിരിക്കുന്നു.... Hester Godwin Listed as most wanted criminal in Canada International drug dealer ........( തുടരും )

