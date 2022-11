💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 74

രചന: AVANIYA

ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയ വാസുകിയും ആയി തിരിച്ചെത്തിയത് ആണ് സായിയും സുബ്രമണ്യനും.... കുറച്ച് നേരമായുള്ള നിരന്തര യുദ്ധം കാരണം അവർ നന്നേ തളർന്നിരുന്നു.... 2 കുപ്പി ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ദേഹത്തേക്ക് കയറ്റിയത്... അവർ 2 പേരും കൂടി താങ്ങിയാണ് വാസുകിയെ അകത്തേയ്ക്ക് കയറ്റിയത്... വാസുകിയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടതും അമ്മച്ചിക്ക് ചിരി വന്നു... കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതും ആദി എത്തി എങ്കിലും അവരാരും അവളെ ഇതിനെ പറ്റി അറിയിച്ചില്ല.... രാത്രി ആയപ്പോൾ സായിയെ ആദി മുറിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു.... " എന്തായി മോളെ... " " ഹെസ്റ്റർ Godwin എന്ത് പറഞ്ഞു " " മോളെ അത് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് കാണാം എന്ന് ആരാ അയാള്... " " നമുക്ക് ആവശ്യം ഉള്ള ആൾ തന്നെയാണ്.... അയ്യർ കമ്പനിയിലേക്ക് ഡ്രഗ് supply ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി... " " ഓ അപ്പോ നമ്മൾ തേടിയ വള്ളി കാലിൽ ചുറ്റി അല്ലേ... " " മ്മ്‌ അതേ... " " But it is so fast " " ഏട്ടാ കരുതുന്ന പോലെ അത്രക്കും simple അല്ല.... കേട്ടത് വെച്ച് അവൻ ഒരു മൃഗം ആണ്... നാളെ അവൻ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം.... " " അയാളുടെ ഫോട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ.... " " മ്മ്‌ തരാം... " അതും പറഞ്ഞു ആദി തന്റെ ഫോണിൽ ഒരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചു... " ഇതാണ് ആൾ... പക്ഷേ നാളെ ഇവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും എന്തും പ്രതീക്ഷിക്കാം.... " " മ്മ്‌... " " പുള്ളിയെ പിണക്കരുത്.... ആളുടെ വിശ്വാസം പിടിച്ച് പറ്റണം....

ജീവിതയെ കുരുക്കാൻ ഉള്ള തുറുപ്പ് ചീട്ടാണ് അവൻ... " " മ്മ്‌ ശെരി മോളെ... " " ഇന്നു ഏട്ടൻ ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരത്തെ പോയെന്ന് അഭി പറഞ്ഞു എന്താ പറ്റിയത്.... " " അത് അമ്മക്ക് വയ്യാതെ ആയി... എന്തോ കഴിച്ചത് വയറിന് പിടിച്ചില്ല.... ആകെ തളർന്നു പോയി... " " മ്മ്‌ ശെരി ഏട്ടാ ഞാൻ ഒന്ന് കിടക്കട്ടെ... " അതും പറഞ്ഞു അവള് പോയി എങ്കിലും അവളുടെ ഉള്ളിൽ അമ്മച്ചിയെ ഓർത്ത് ഒരു ചെറിയ സംശയം വന്നു... അത് കൊണ്ട് അവള് വേഗം അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി... " വലിയമ്മച്ചി " " എന്താ അന്ന കൊച്ചെ... " " ഇന്നു അവർക്ക് എന്താ പറ്റിയത്.... " " ആർക്ക് " " ഏട്ടന്റെ അമ്മക്ക് " അത് കേട്ടതും അവരുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ടായ കള്ള ലക്ഷണം ആദി ശ്രദ്ധിച്ചു... " ആ എനിക് എങ്ങനെ അറിയാൻ ആണ്... നീ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നത്.... " " എൽസ കൊച്ചെ... കള്ളം പറയല്ലേ... എന്താണ്... " " അത് മോളെ.... " അവർ സംഭവിച്ചത് ഒക്കെ അവളോട് പറഞ്ഞു.... " എന്റെ ഔസേപ്പിതാവെ.... അമ്മച്ചി അവർക്ക് എന്തേലും പറ്റിയിരുന്നേൽ ആര് സമാധാനം പറഞ്ഞാനെ.... " " ഞാൻ അന്തസായി ജയിലിൽ പോകുമായിരുന്നു... അവളുടെ അഹങ്കാരം കുറയ്ക്കണം അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ... "

" എന്നിട്ട് കൂട്ട് പ്രതി എന്തേ.... " " അതിനു അവൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല... കൊച്ചിനെ വഴക്ക് പറയണ്ട.... " " അയ്യോ അതിനു കൊച്ചിനെ വഴക്ക് പറയാൻ അല്ല... അമ്മച്ചിയും ആയുള്ള കൂട്ട് കുറക്കാൻ പറയാൻ ആണ്... അല്ലേൽ അമ്മച്ചി അതിനെ കൂടി ചീത്താകും... " " നീ പോടി.... " " മ്മ്‌ മ്മ്‌.... പണി ഒക്കെ കൊടുത്തോ... ജീവന് ആപത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത് കേട്ടോ... " " നീയാ ഡീ എന്റെ കൊച്ചുമോൾ... " അതും പറഞ്ഞു അവർ അവളുടെ കവിളിൽ ഉമ്മ വെച്ചു... " സോപ്പ് മതി... ഞാൻ 2 വട്ടം കുളിച്ചത് ആണ്... തൽകാലം അമ്മച്ചി ചെന്നു എനിക് കഴിക്കാൻ എന്തേലും എടുത്ത് വെക്ക്.... " " മനസിലായി അല്ലേ.... " " നന്നായിട്ട് തന്നെ... " " എന്ന ഞാൻ അങ്ങോട്ട്.... " " ചെല്ല് ചെല്ല്.... " അന്നത്തെ ദിനം മുഴുവൻ അയ്യർ ദമ്പതികൾ പുറത്തേയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയില്ല... ഭക്ഷണ ശേഷം അവർ തങ്ങളുടെ വിനോധത്തിലേക് കൂപ്പ്‌ കുത്തി... അത് തന്നെ ഉറക്കം... 🍁🍁🍁🍁🍁 ഹോട്ടൽ പാലസിൽ ഹെസ്റ്ററെ കാണാൻ ആയി എത്തിയത് ആണ് സായ്... ചോദിച്ചപ്പോൾ മുകളിൽ ഉള്ളൊരു luxury area ആണ് പറഞ്ഞത്... അവൻ അവിടെ എത്തിയതും 2 തടിമാടന്മാർ അവന്റെ ദേഹ പരിശോധന നടത്തി.... അവന്റെ കൈയിൽ നിന്നും ഒരു blade പോലും കിട്ടിയില്ല എന്നത് അവരെ അൽഭുതപെടുത്തി...

അകത്തേയ്ക്ക് കയറിയ അവനെ വരവേറ്റത് തികഞ്ഞ ഒഫീഷ്യൽ വേഷത്തിൽ ഉള്ളൊരു ആൾ ആയിരുന്നു... " Hi sir ഞാൻ നായക് ഹെസ്റ്റർ സാറിന്റെ പിഎ ആണ്... കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹം വരുന്നത് ആയിരിക്കും... " പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല... അപ്പോഴേക്കും ഹോട്ടലിലെ ക്ലോക്കിലെ 2 മണിയുടെ ശബ്ദം ഉണ്ടായി... അതേ സമയം തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ബ്ലാക് കാറ്റസിന് ഒപ്പം ഒരു മനുഷ്യൻ അകത്തേയ്ക്ക് പ്രവേശിച്ചു.... 6 അടി പൊക്കവും അതിനൊത്ത ശരീരവും ആയിരുന്നു അയാൾക്ക്... അകത്തെ black ഷർട്ടിന് പുറത്തായി ആൾ വൈറ്റ് blazer ധരിച്ചിരുന്നു.... " Hi Sai Krishna Ayar... I am Hester Godwin... Nice to meet you... " " എന്താണ് കാണണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.... " " എന്റെ കൂടെ ഒരു ലഞ്ച് എടുക്കുന്നതിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടോ.... " അയാളുടെ മലയാളം കേട്ട് സായ് വാ പൊളിച്ചു... " ഞാൻ ഒരു Canadian citizen ആണ്... പക്ഷേ എനിക് മലയാളം പറയാൻ അറിയാം... " " ഒകെ ഫൈൻ... പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല.... അധികം ലേറ്റ് ആകരുത് please..... " " Ok sure... Come let's go " അവർ ഒരു ടേബിളിന്റെ ഇരു വശമായി ഇരുന്നു... " ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ.... " " Hester Godwin " " അതല്ലാതെ... " " No sorry... ഒഫീഷ്യൽ ആയ കൊണ്ടാണ് വന്നത് തന്നെ.... "

" Ok fine... അറിയാത്ത ഒരാളെ കാണാൻ ഒരു ആയുധം പോലുമില്ലാതെ വന്നോ... " " എനിക് അങ്ങനെ ശത്രുക്കൾ ഇല്ല... പിന്നെ എപ്പോ വേണേലും ഇല്ലാതെ ആകുന്ന ഒന്നാണ് ജീവൻ... So I don't care... And most importantly എനിക് ഒരാളെ എതിർക്കാൻ ആയുധത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നു തോന്നിയില്ല... " " ആത്മവിശ്വാസം കൊള്ളാം... " " എന്നിൽ ഞാൻ അല്ലാതെ മറ്റാര് വിശ്വസിക്കാൻ ആണ്... " " ഒകെ then... എന്റെ 2 ബ്ലാക് കാറ്റസിനെ എതിരിടാൻ പറ്റുമോ... " " Why not " " ആലോചിച്ച് മതി... They are കരാട്ടെ black belts " പക്ഷേ പറഞ്ഞു തീരുന്നതിനു മുൻപേ സായ് അവർക്ക് എതിരെ നീങ്ങിയിരുന്ന്.... അവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആദി പറഞ്ഞു നൽകിയ പല മർമ സ്ഥാനങ്ങളും മറ്റും വന്നു.... തനിക്ക് എതിരെ കാൽ ഉയർത്തി വന്ന ഒരുവന്റെ താടിയുടെ താഴെ ഒരു കുത്ത് കൊടുത്തു... എന്നിട്ട് അവന്റെ കൈ തിരിച്ച് കളഞ്ഞു... മറ്റവന്റെ പൊക്കിളിനു അടുത്തുള്ള മർമത്തിൽ ഒന്ന് കൊടുത്തു... അവൻ വയറും പൊത്തി നിലത്തിരുന്നു... അത് കണ്ട് വന്ന ഒരാളുടെ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് നോക്കി ഒറ്റ ചവിട്ട്... മറ്റൊരുത്തന്റെ കഴുത്തിന്റെ പുറകിൽ ഒറ്റ വെട്ട്... " Enough.... I am impressed on you Mr Sai Krishna Ayar " .......( തുടരും )

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...