💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 75

രചന: AVANIYA

പക്ഷേ പറഞ്ഞു തീരുന്നതിനു മുൻപേ സായ് അവർക്ക് എതിരെ നീങ്ങിയിരുന്ന്.... അവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആദി പറഞ്ഞു നൽകിയ പല മർമ സ്ഥാനങ്ങളും മറ്റും വന്നു.... തനിക്ക് എതിരെ കാൽ ഉയർത്തി വന്ന ഒരുവന്റെ താടിയുടെ താഴെ ഒരു കുത്ത് കൊടുത്തു... എന്നിട്ട് അവന്റെ കൈ തിരിച്ച് കളഞ്ഞു... മറ്റവന്റെ പൊക്കിളിനു അടുത്തുള്ള മർമത്തിൽ ഒന്ന് കൊടുത്തു... അവൻ വയറും പൊത്തി നിലത്തിരുന്നു... അത് കണ്ട് വന്ന ഒരാളുടെ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് നോക്കി ഒറ്റ ചവിട്ട്... മറ്റൊരുത്തന്റെ കഴുത്തിന്റെ പുറകിൽ ഒറ്റ വെട്ട്... " Enough.... I am impressed on you Mr Sai Krishna Ayar " അപ്പോഴേക്കും അവനെതിരെ വന്ന ഗുണ്ടകൾ പിന്മാറിയിരുന്നു.... സായ് ഒരു ചിരിയോടെ ഹെസ്റ്ററിന്റെ അടുത്തേയ്ക്ക് ചെന്നു.... " കണ്ടപ്പോൾ ഒരു തണുപ്പൻ മട്ട് തോന്നി... പക്ഷേ you are awesome man... " " Thank you " " നിങ്ങള് എസിപി മാഡത്തിന്റെ കൂടെ ആണല്ലോ താമസം... " " താൽകാലികമാണ്... ഇപ്പൊ പോകാൻ മറ്റൊരു ഇടമില്ല... അത് കൊണ്ട് പിണക്കാതെ കൂടെ നിന്നെ മതിയാകൂ.... " " So ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ " " ഉറപ്പായും ചവിട്ടി താഴ്ത്തും " ഒരു ചിരിയോടെ സായ് പറഞ്ഞു... " Ok... അപ്പോ കാര്യങ്ങള് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങാം അല്ലേ... "

" നിങ്ങള് എന്തിനാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചത്.... " " See Mr Sai... ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പഴയ ഓണർ ആയ ദക്ഷനുമായി ഒരു ബിസിനെസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു... " " എന്ത് ബിസിനെസ്സ് " " ഡ്രഗ്സ് " " ഓ ഐ സി... " " ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിൽ ഉള്ള ബിസിനെസ്സ് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇരുന്നത് 2 പേരാണ്... അതിൽ ദക്ഷൻ ആയിരുന്നു main... അയ്യർ കമ്പനിയുടെ load വരുന്നതിന്റെ മറവിൽ ആണ് അത് എത്തിയിരുന്നത്.... So ഇപ്പോ കമ്പനി ഹെഡ് സായ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് let's we talk about it... എന്താ സായിയുടെ അഭിപ്രായം.... " " എനിക് വേണ്ടത് പണമാണ്.... പണം മാത്രം.... " " ഗുഡ്.... So you can join with us.... കേരളത്തിലേക്ക് പ്രധാനമായും 2 പേരാണ് ഇതിന് ഉള്ളത്... ഒന്ന് നിങ്ങളാണ് മറ്റൊന്ന് ജീവിത... മുകുന്ദൻ മേനോന്റെ മകൾ.... " " I know her... അവള് എന്റെ അനിയത്തിയുടെ sis in law ആണ് " " ഓ... " " But see Mr Hester ഇതൊരു റിസ്ക് ടാസ്ക് അല്ലേ... Incase എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലോ.... " " ലോക വ്യാപകമായി ഇൗ ബിസിനെസ്സ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ.... I will take care of it.... " " Ok then " " Ok Sai you can go now... ഞാൻ ജീവിതയോട് സംസാരിക്കട്ടെ.... " സായ് പുറത്തേയ്ക്ക് പോയതും നായക് ഹെസ്റ്റ്ററിന്റെ അടുത്തേയ്ക്ക് ചെന്നു...

" സർ.... ഇയാളെ വിശ്വസിക്കാൻ ആകുമോ... " " Sure he is a real cunning and strong partner... അവൻ വേണം എന്റെ കൂടെ.... ഇത്ര നാളും Hester എന്ന് കേട്ടാൽ പേടിച്ച് നിൽക്കുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഉള്ളൂ... അവൻ different ആണ്... അവനെ വിട്ട് കളഞ്ഞാൽ നാളെ അവൻ എനിക് ഒരു എതിരാളി ആകാം... അത് പാടില്ല... ഒരു എതിരാളിയെകാൾ അവനെ കൂടെ കൂട്ടുന്നത് ആണ് നല്ലത്... " " ഒകെ but sir Jeevitha madam... " " അവൾക്ക് പറഞ്ഞാല് മനസ്സിലാകും... അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാൻ എനിക് അറിയാം.... " ഒരു നിഗൂഢതയോടെ അവൻ പറഞ്ഞു.... 🍁🍁🍁🍁 ഹെസ്റ്ററും ആയുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ശേഷം വീട്ടിലേയ്ക്ക് എത്തിയത് ആണ് സായ്... അവിടെ ആദിയും ഉണ്ടായിരുന്നു.... " എന്തായി ഏട്ടാ കാര്യങ്ങള്.... " " പ്ലാൻ success.... അവൻ മൂക്കും കുത്തി വീണു... " " ഇത്ര വേഗമോ... " " അതാണ് ഇൗ സായ്... അവൻ ഒരു ഭീരുവാണ്... മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിലെ ഭയമാണ് അവന്റെ ഏക ധൈര്യം.... അത് ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ കാണേണ്ട താമസം അവൻ ഒകെ പറഞ്ഞു... " " അത്രക്ക് വില കുറച്ച് കാണണ്ട.... അഭി എന്തേ... " " അവൻ ഇപ്പൊ ഇവിടേക്ക് എത്തും.... " " മ്മ്‌.... " കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതും അഭി എത്തിയിരുന്നു....

" ആ സായ് ഏട്ടാ എന്തായി.... " " എല്ലാം ഒകെ... " " മ്മ്‌ അയാളുടെ വിശ്വാസം പിടിച്ച് പറ്റാൻ നമ്മൾ ഇനിയും കളിക്കേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു.... " " നീ എന്താ അഭി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.... " " നമ്മളുടെ മേൽ ഉള്ള വിശ്വാസം കൂട്ടുക മാത്രം അല്ല.... അവളുടെ മേൽ ഉള്ള വിശ്വാസം കുറയുക കൂടി വേണം... അതാണ് നമ്മുടെ വിജയം.... " " പക്ഷേ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും... " " പലതും ചെയ്യാം.... " അവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ജോയിച്ചൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പലതും വന്നു.... 🍁🍁🍁🍁🍁 ഹോട്ടൽ മുറിയിലെ എസിയൂടെ തണുപ്പിൽ ഒന്ന് കൂടി അവന്റെ ചൂടിലേക്ക് അവള് പറ്റി ചേർന്ന് കിടന്നു.... Hester ഉടനെ അവർക്ക് മേൽ ഉള്ള blanket ഒന്നു കൂടി വലിച്ച് ഇട്ടു.... കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങളിലെ അധ്വാനത്താൽ അവർ നന്നേ അവശർ ആയിരുന്നു.... അവളുടെ ദേഹത്തെ വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ അവനെ വീണ്ടും മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ട് പോയി.... " ബേബി.... " ജീവിതയുടെ വിളിയാണ് അവനെ അതിൽ നിന്ന് ഉണർത്തിയത്.... " എന്താണ് ബേബി.... " " ഇന്നു എന്താ നല്ല മൂഡിൽ ആണല്ലോ... " " അല്ലെങ്കിലും നിന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ മൂഡ് ആകാതെ ഇരിക്കും... " " ചി... " അവള് കൊഞ്ചലോടെ പറഞ്ഞു....

അവളുടെ മുഖം ചുവന്നു വന്നു... കാമത്തിന് ഒപ്പം മയക്ക് മരുന്ന് കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ അവർ രതിയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു ലോകത്ത് ആയിരുന്നു പിന്നീട് കുറച്ച് നേരം.... മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ജീവിത പോകാൻ ആയപ്പോൾ എന്തോ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച പോലെ ഹെസ്റ്റർ പറഞ്ഞു.... " ജീവിത.... നമുക്ക് കേരളത്തിൽ പുതിയൊരു പാർട്ണർ കൂടി കിട്ടിയിട്ട് ഉണ്ട്... ദക്ഷനു പകരം... " " ഓ അപ്പോ എന്റെ ജോലി കൂടി അല്ലേ.... " " ഒന്ന് മയക്കി വെച്ചേക്ക്‌ പെണ്ണേ... " " മ്മ്‌.... ആരാ ആൾ.... " " നീ അറിയും... സായ് കൃഷ്ണ... നിന്റെ ബ്രദറിന്റെ അളിയൻ... " " ആര് സായിയോ... " " അതേ... " " Hester അത് നമുക്ക് വേണ്ട... അവൻ അവൻ ശെരി ആകില്ല.... " " ഏയ് dont get panic... ഞാൻ അവനോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു... പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല... " " No Hester... ഇതിൽ എന്തോ ചതിയുണ്ട്... " " ജീവിത just mind your business... ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക എന്നതാണ് നിന്റെ ജോലി... Nothing more... You get me right.... " " മ്മ്‌ " മൂളുമ്പോഴും അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു........( തുടരും )

