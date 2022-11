💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 76

രചന: AVANIYA

" മ്മ്‌.... ആരാ ആൾ.... " " നീ അറിയും... സായ് കൃഷ്ണ... നിന്റെ ബ്രദറിന്റെ അളിയൻ... " " ആര് സായിയോ... " " അതേ... " " Hester അത് നമുക്ക് വേണ്ട... അവൻ അവൻ ശെരി ആകില്ല.... " " ഏയ് dont get panic... ഞാൻ അവനോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു... പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല... " " No Hester... ഇതിൽ എന്തോ ചതിയുണ്ട്... " " ജീവിത just mind your business... ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക എന്നതാണ് നിന്റെ ജോലി... Nothing more... You get me right.... " " മ്മ്‌ " മൂളുമ്പോഴും അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു.... " ഏയ് what happened ബേബി.... നിനക്ക് എന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലെ.... " " നിന്നെ വിശ്വാസം ഉണ്ട്... But സായ് അവൻ ഇത് പോലെ ഒരു ബിസിനസിന് സമ്മതിച്ചു എന്ന് എനിക് വിശ്വസിക്കാൻ ആകുന്നില്ല ഹെസ്റ്റർ... അവൻ ആ എസിപിയുമായി ആണ് കൂട്ട്.... നിനക്കുള്ള ഒരു പനിയാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്.... " " ഞാൻ നിന്റെ ആങ്ങള ജീവൻ അല്ല... Hester ആണ്.... എന്റെ പേര് കേട്ടാൽ ഇൗ ലോകം തന്നെ വിറക്കും.... So അവന് ചതിക്കാൻ ആണ് ഉദ്ദേശം എങ്കിൽ അവന്റെ ജീവൻ എടുക്കാനും ഞാൻ മടിക്കില്ല..." " മ്മ്‌ നിന്റെ ഇഷ്ടം.... അവനുമായി സഹകരിക്കാൻ എനിക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട്... ഞാൻ ശ്രമിക്കാം അത്ര മാത്രം.... "

" നിനക്ക് എന്താ അവനോട് ഇത്ര ദേഷ്യം.... " " ആദ്യമായി എന്റെ കരണത്ത് തല്ലിയത് അവനാണ്... എനിക് ഒരിക്കലും അവനോട് ക്ഷമിക്കാൻ ആകില്ല.... " " നീ ക്ഷമിക്കണ്ട പെണ്ണേ.... നമ്മുടെ ആവശ്യം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞൊട്ടെ.... അവനെ നമുക്ക് ശേരിക്ക്‌ ഒന്ന് കാണാം... അത്രേം നാളും മോൾ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കൂ.... " " മ്മ്‌ ഒകെ... " 🍁🍁🍁🍁🍁 പിറ്റെ ദിവസം തന്നെ സായിയെ കാണാൻ ആയി ജീവിത അവന്റെ ഓഫീസിൽ എത്തി.... അവളെ കണ്ടതും അഭിക്ക് അടിമുടി തരിച്ച് കയറി... എങ്കിലും അവൻ മൗനം പാലിച്ചു.... അഭി പറഞ്ഞ കൊണ്ട് അവളെ വേഗം സായിയുടെ മുറിയിലേക്ക് കയറ്റി... ഇറുകിയ ഒരു ബനിയൻ ഫ്രോക്ക് ആയിരുന്നു അവളുടെ വേഷം... അതിൽ അവളുടെ ആകാരവടിവ് നന്നായി കാണുന്നുണ്ട് ആയിരുന്നു.... " സായ്.... " " എന്താ ജീവിത.... എന്താ കാര്യം..." " ഹെസ്റെറും ആയുള്ള ബിസിനെസ്സ് തുടങ്ങാൻ പോകുകയാണ് എന്ന് കേട്ടു.... " " മ്മ്‌ yes... Anything more to say.... " " സായ് നമ്മൾ തമ്മിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു.... പക്ഷേ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽകേണ്ടവർ ആണ്.... എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും.... " ഉള്ളിൽ പലതും ഉദ്ദേശിച്ച് കൊണ്ട് അവള് പറഞ്ഞു നിറുത്തി.... " What you mean.... "

" അതായത്.... ഒരു പാലം ഇട്ടാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്നല്ലേ..... " " Oh.... അങ്ങനെ.... " " മ്മ്‌... പഴയ കാര്യങ്ങള് ഒക്കെ നമുക്ക് മറക്കാം സായ്... ഒന്നിച്ച് നിന്നാൽ ഒരുപാട് നേടാൻ ഉണ്ട് നമുക്ക്.... " " മ്മ്‌ അതിനെന്താ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാം.... നേടേണ്ടത് ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് നേടാം.... " അതും പറഞ്ഞു അവൻ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു.... അപ്പോ തന്നെ പുറകിൽ നിന്ന് അഭി അവനെ നോക്കി thumbs-up കാണിച്ചു.... സായ് പറഞ്ഞത് കേട്ടതും ജീവിത നിഗൂഢമായ ഒരു ചിരിയോടെ അവന്റെ തോളിലേക്ക് ചാരാൻ പോയതും സായ് എഴുന്നേറ്റ് അവളുടെ കരണത്ത് ഒന്ന് കൊടുത്തതും ഒന്നിച്ച് ആയിരുന്നു.... " ചീ മാറി നിൽക്കടി @#₹&@ മോളെ.... കണ്ടവന്റെ ദേഹത്ത് ചാരിയിട്ട് അതും കൊണ്ട് ഇൗ സായിയുടെ അടുത്തേയ്ക്ക് വന്നാൽ ഉണ്ടല്ലോ അരിഞ്ഞ് കളയും ഞാൻ.... " സായിയുടെ മാറ്റം കണ്ട് ഞെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് ജീവിത.... " സായ് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ.... " " പ്ഭാ നായിൻെറ മോളെ എന്താ ഡീ പുല്ലേ ഞാൻ മറക്കേണ്ടത്... എന്റെ നീലുവിനേ അവിടെ ഇട്ട് നരകിപ്പിച്ചതോ അതോ എന്റെ അപ്പുവിനെ കൊലക്ക് കൊടുത്തതിനോ.... എന്നിട്ട് അവള് വന്നിരിക്കുകയാണ്.... " " അപ്പോ ഞാൻ കരുതിയത് ശെരി ആയിരുന്നു അല്ലേ... നീ നീ ചതികുക ആയിരുന്നു അല്ലേ.... "

" അതെടി പുന്നാര മോളെ.... ചതി തന്നെയാണ് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങോട്ട് ചെയ്.... " " കാണിച്ച് തരാം ഡാ ഇൗ ജീവിത ആരാണെന്ന്.... ഹെസ്റ്ററിന്റെ അടുത്തേയ്ക്ക് പോലും നീ എത്തില്ല... " " ഞാൻ എത്തുകയും ചെയും ഹെസ്റ്ററും ആയി ബിസിനെസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയും.... അത് തടയാൻ നിനക്ക് ആകുന്നത് നീ ചെയ്തോ.... " " അഹ് ഡാ ചെയും.... നിന്നെ കുറിച്ച് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ഒക്കെ ഞാൻ അവന്റെ ചെവിയിൽ എത്തിക്കും.... ഇൗ Hester എന്റെ കൈവെള്ളയിൽ ആണ്... അവൻ വിശ്വസിക്കും എന്നെ... വിശ്വസിപ്പിക്കും.... " " നിനക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആവില്ല... ഞാൻ ഹെസ്റ്ററും ആയി ഒന്നിക്കും അതോടെ നീ പുറത്ത് ആവുകയും ചെയും.... " " ഹാ ഹാ ഹാ... What a funny.... ഇൗ ഹെസ്റ്റർ മണ്ടൻ ആണ് വെറും മണ്ടൻ.... പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിന് മുന്നിൽ വീഴുന്ന വെറും മണ്ടൻ.... അവനെയാണോ നീ എനിക്കെതിരെ തിരിക്കാൻ പോകുന്നത്.... " " അവൻ നല്ലൊരു പോരാളി ആണ്... ഒരു വീരനും... അവനും ഞാനും ഒന്നിച്ചാൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾ തകർക്കും... " " നിനക്ക് ഒന്നും സ്വപ്നം കൂടി കാണാൻ ആവില്ല അതൊന്നും... എന്നെ അവനെതിരേ തിരിച്ചാൽ അത് അവന്റെ നാശത്തിന് ആകും...

അവന്റെ എല്ലാ ബിസിനസും ഞാൻ തകർക്കും.... അത് കൊണ്ട് മൊണ്ട് അധികം മനകോട്ട കെട്ടാതെ പോയിക്കോ ഇനി ആ വഴിക്ക് വരരുത്.... " അതും പറഞ്ഞു അവള് പോയി.... അവള് പോയതും അഭി സായിയുടെ അടുത്തേയ്ക്ക് വന്നു.... " എന്തായി അഭി.... " " Success.... ഇതിൽ അവൻ വീഴും ആ ഹെസ്റ്റർ ജീവിതയെ സംശയിക്കാൻ ഇത് മതി... ഇത് മാത്രം.... " " മ്മ്‌.... " 🍁🍁🍁🍁🍁🍁 അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയ ജീവിത വീണ്ടും ഹെസ്റ്ററിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോയത്... സായ് പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ അവനോട് പറഞ്ഞു.... സായ് അവനുമായി സഹകരിക്കില്ല എന്ന് വരെ അവള് പറഞ്ഞു... ഹെസ്റ്ററിനെ സായിക് എതിരെ തിരിക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടെ മാത്രം.... " അപ്പോ ബേബി നീ പറയുന്നത് അവൻ എന്നെ ചതികുക ആണെന്ന് ആണോ... " " അതേ ഹെസ്റ്റർ... അവന്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ പതനം ആണ്... അതിനു നീയായി വഴി നൽകരുത്... " " മ്മ്‌ ഞാൻ നോക്കാം... " ജീവിത അത്രയും പറഞ്ഞു എങ്കിലും എന്ത് കൊണ്ട് സായിയെ പൂർണമായി അവിശ്വസിക്കാൻ അവനു ആയില്ല.... അവൻ സായിയെ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണുവാൻ തീരുമാനിച്ചു.... പക്ഷേ ഇതിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ചതിയുടെ ആഴം അറിയാൻ അവനിലെ ക്രിമിനലിന് പോലും ആയില്ല.... 🍁🍁🍁🍁🍁🍁

ഏകദേശം 2 ആഴ്ചകൾക്ക്‌ ശേഷം..... ആധിയുടെ അന്വേഷണം അതിന്റെ രീതിക്ക് നടന്നു... പക്ഷേ എന്തോ ഒരു കാര്യം അവളെ സത്യത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.... ഇതിനിടയിൽ അയ്യർ ദമ്പതികൾ ഒന്നിനും പോകാതെ ആയിരുന്നു കുറച്ച് നാൾ.... വാസുകിക്ക് അന്നത്തെ പണിയോടെ അമ്മച്ചിയെ വല്ലാത്ത പേടി ആയി.... അത് അവർ തന്ന പണിയാണ് എന്ന് വാസുകിക് ഉറപ്പായിരുന്നു.... ഇതിനേക്കാൾ ഒക്കെ ഉപരിയായി ആധിയുടെ അവഗണന അവരെ നന്നായി തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിരുന്നു.... അത് അവരെ പലതും ചിന്തിക്കാൻ ഇടയാക്കി... വീട്ടിൽ ഇരുന്നു ഫയലുകൾ നോക്കുന്നതിന് ഇടയിലാണ് ആധിയെ തിരക്കി അമ്മച്ചി അവിടേക്ക് വന്നത്.... " അന്ന കൊച്ചെ... " " എന്ന വലിയമ്മചി... " " അത് മോളെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് കൊച്ച് ദേഷ്യപെടരുത്.... " " അപ്പോ ദ്ദേഷ്യപെടാൻ ഉള്ള എന്തോ കാര്യമാണ് അല്ലേ.... " " അങ്ങനെ അല്ല മോളെ... ഞാൻ... " " മ്മ്‌ പറയ് എന്താ കാര്യം.... " " അത് മോളെ വാസുക്കിക്കും സുഭ്രമണ്യനും ഇപ്പൊ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ട്... അവർ പഴയ പോലെ ഒന്നുമല്ല.... ചെയ്ത തെറ്റിൽ അവർക്ക് നല്ല മനസ്താപം ഉണ്ട്.... " " അമ്മച്ചി എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്.... " " 2 മക്കളെ നഷ്ടമായത് അല്ലേ അവർക്ക്....

ഇപ്പൊ അവർ ഉറപ്പായും ഒരു മകളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്.... പിന്നെ... ചെയ്ത തെറ്റിൽ മനസ്താപിക്കുന്ന ഏതൊരു പാപിയോടും ക്ഷമിക്കണം എന്നാണ് കർത്താവ് ഈശോ മിശഹാ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട്‌ ഉള്ളത്.... മോൾക്ക് അവരോട് ക്ഷമിച്ച് കൂടെ " " അവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ ഞാൻ കർത്താവ് അല്ല അമ്മച്ചി ഒരു സാദാ മനുഷ്യ സ്ത്രീ ആണ്.... അവർ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ അത്ര വേഗം എനിക് ക്ഷമിക്കാൻ ആകില്ല.... അത്ര വേഗം എന്നല്ല ചിലപ്പോൾ ഒരിക്കലും ആകില്ല.... " " ഒക്കെ മോളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ... ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് തന്നു എന്നെ ഉള്ളൂ... " " എന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മക്കും 2 രൂപങ്ങൾ ഉള്ളൂ അത് എന്റെ പപ്പയും മമ്മയും തന്നെയാണ്.... അത് മാറ്റുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല... " " അത് മാറ്റേണ്ട.... പക്ഷേ നിനക്ക് അവരോട് നന്നായി ഒന്ന് സംസാരിക്കുക എങ്കിലും ചെയ്തൂടെ.... " " എന്റെ മനസാക്ഷിക്ക് നിരക്കാത്ത ഒന്നും എനിക് ചെയ്യാൻ ആവില്ല അമ്മച്ചി... പിന്നെ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞ കൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം.... പക്ഷേ അത് എനിക് പൂർണ ബോധ്യം ആവണം അവർ മാറി എന്ന കാര്യത്തിൽ.... " " അതേ മോളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആകട്ടെ.... " അതും പറഞ്ഞു പോകാൻ പോയ അവരെ അവള് പിടിച്ച് നിറുത്തി... " അവർ മാറി എന്ന് പൂർണ ബോധ്യം വരുന്ന അന്നു ഞാൻ അവരെ അംഗീകരിക്കാം സ്നേഹിക്കാം.... പക്ഷേ കുരിശിൽ തൂങ്ങിയ കർത്താവ് ആണേ ഞാൻ പറയുകയാണ് അവർ ഒരിക്കലും മാറില്ല അമ്മച്ചി... ഇൗ വാക്കുകൾ എഴുതി വെച്ച് കൊള്ളൂ.... എന്നെങ്കിലും അമ്മച്ചി ഇത് ഓർക്കും... കാലം അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും തീർച്ച... " ......( തുടരും )

