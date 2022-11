💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 77

രചന: AVANIYA

ജീവിതയുടെ വാക്കുകൾ ഹെസ്റ്ററിനെ നന്നായി കുഴപ്പിച്ചു.... അവൻ എന്തായാലും സായിയെ കാണാൻ തീരുമാനിച്ചു.... അതിനായി ഒരു ഹോട്ടലിൽ എത്തിയതാണ് അവനും കൂട്ടാളികളും.... " സർ... " " എന്താ നായക്.... " " ജീവിത മാഡം വർഷങ്ങൾ ആയി നമുക്ക് ഒപ്പം ഉള്ളത് അല്ലേ... അപ്പോ മാഡം പറയുന്ന സ്ഥിതിക്ക്.... സായിയും ആയൊരു ബിസിനെസ്സ് വേണോ.... " " എടോ.... വർഷം കൊറേ ആയി ഞാൻ ഇൗ പണി ചെയ്യുന്നത്.... International എന്നും കൊറേ ബ്ലാക് ക്യാറ്റസിനെ കാണുമ്പോൾ മുട്ടിടിച്ച് എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കൊറേ എണ്ണത്തിനെ എനിക് അറിയാം.... പക്ഷേ സായിയുടെ കണ്ണിലെ ധൈര്യം അത് ഞാൻ ആരിലും കണ്ടിട്ടില്ല.... അത് കൊണ്ടാണ് എനിക് അവൻ എന്റെ ഒപ്പം വേണമെന്ന് ഇത്ര നിർബന്ധം.... " " പക്ഷേ ജീവിത മാഡം.... " " അവള് വെറുമൊരു @@#₹@@ മോളാണ്.... സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഏതൊരുത്തന്റെ മുന്നിലും ഒരു മടിയും കൂടാതെ തുണി അഴികുന്ന വെറും തേർഡ് റേറ്റ് പെണ്ണ്.... നാളെ കുറച്ച് അധികം പണം മറ്റാരെങ്കിലും കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്നെ വിട്ട് വേറേ ഒരുത്തന്റെ ചൂട് പറ്റി പോകുന്നവൾ..... " അപ്പോഴാണ് സായ് അവിടേക്ക് വന്നത്.... "

സർ... ദെ സായ് സർ വരുന്നുണ്ട്.... " " ഹൈ സായ്... വീണ്ടുമൊരു കൂടികാഴ്ച ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അല്ല.... " " I expected it.... " " അത് എന്തേ.... " " ജീവിത വന്നു കണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക് അറിയാം.... " " മ്മ്‌ യു are right.... അവള് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞു.... She was with for many years... So അവളെ അവിശ്വസിക്കാൻ എനിക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട്.... " " ഒകെ ട്രസ്റ്റ് her.... We can leave this talk here.... " അങ്ങനെ ഒരു മറുപടി സായിൽ നിന്നും അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല..... അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സായ് എണീറ്റു.... " ഏയ്... സായ്.... നമുക്ക് സംസാരിക്കാം..... You please be seated... " " Look Hester... ചെയ്യുന്ന പണി ഏതാണ് എങ്കിലും വിശ്വാസം എന്നത് ഒരു പ്രാധാന കാര്യം ആണ്... അത് ഇല്ലെങ്കിൽ it's just waste.... എന്നെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ എന്റെ കൈയിൽ തെളിവുകൾ ഉണ്ട്... But അത് കാണിച്ച് ഞാൻ വിശ്വാസം നേടിയാലും അത് നാളെ ഇല്ലാതെ ആകും.... So it's better to drop this here.... " " സായ്... എന്താണ് തെളിവുകൾ.... ഞാൻ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അത് കൊണ്ടാണ് ജീവിത അത്രയും പറഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ തന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത്.... But I want it.... " " മ്മ്‌.... "

അവൻ അതും പറഞ്ഞു തന്റെ ഫോണിൽ നിന്നും ഒരു വീഡിയോ അവനു കാണിച്ച് കൊടുത്തു.... " ഇതെന്താ.... " " ഹെസ്റ്റർ... ജീവിതയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അറിയാമെന്ന് എനിക് അറിയില്ല.... അവളുടെ ആവശ്യം നടക്കാൻ ആയി എന്ത് ചെറ്റത്തരവും ചെയുന്നവൾ ആണ് ജീവിത.... എന്റെ ഓഫീസ് റൂമിൽ ഒരു hidden cam ഉണ്ട്.... അവള് എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു അപോ അതിൽ പതിഞ്ഞത് ആണ് ഇത്... Just check.... " വീഡിയോ കണ്ടതും ഹെസ്റ്ററിന്റെ കണ്ണുകൾ കുറുകി.... സായ് ജീവിതയോട് കയർക്കുന്ന ഭാഗം ഒഴിച്ച് മറ്റുള്ളവ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.... അവസാനം അവള് ഇൗ ബിസിനെസ്സ് ഒറ്റികൊടുക്കും എന്നത് ഒക്കെ വ്യക്തമായി കേൾക്കാം ആയിരുന്നു.... " അവൾക്ക് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല.... അതല്ല ഞാൻ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഒക്കെ തകരും.... Now you can decide.... ആരാ നിങ്ങളെ ചതികുന്നത് എന്ന് നിനക്ക് തീരുമാനിക്കാം.... " അതും പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ ആഞ്ഞ സായിയെ അവൻ പിടിച്ചിരുത്തി.... " സായ് കൃഷ്ണ... ഇന്ന് മുതൽ നീ എന്റെ പാർട്ണർ ആണ്.... And moreover my close friend.... We can do the ബിസിനെസ്സ്.... We can own this world.... "

" I will be with you man.... നിന്റെ നാശത്തിന്.... " അവസാന വാക്കുകൾ വളരെ പതിയെ മനസ്സിലാണ് പറഞ്ഞത്..... 🍁🍁🍁🍁🍁🍁 അമ്മച്ചിയും അനുവും കൂടി അടുക്കളയിൽ പണിയിലാണ്.... " അമ്മചീമ്മേ.... ഐക്രീം എപ്പോ ആകും.... " " കൊച്ചെ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം എന്നാലേ ആകു.... " " ഊ കൊറേ ശമയം ആകൊ.... " " ഇങ്ങനെ ഒരു കൊതിച്ചി.... " അതിനു അവള് അവിടെ ഉള്ള milkmade എടുത്ത് വായിലേക് വെച്ചിട്ട് വെളുക്കനെ ഒന്ന് ഇളിച്ച്‌.... " ഇളി കണ്ടില്ലേ കള്ളി പെണ്ണിന്റെ..... " " പോ അമ്മചീമ്മേ.... " അപ്പോഴാണ് വാസുകി അവിടേക്ക് വന്നത്.... " അമ്മച്ചി എന്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്.... " " ദ്ദേ അമ്മചീമ്മേ രാഷസി അമ്മ.... " അത് കേട്ടതും അമ്മച്ചി അവളെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി.... " ആ വാസുകിയോ ഞാൻ ദ്ദേ കൊച്ചിന് കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാകുക ആയിരുന്നു.... " " ആണോ.... " " മ്മ്‌ എനിച്ച് ഐക്രീം ഉണ്ടാകുവ... " " ആണോ ഡീ കുറുമ്പി.... എനിക് തരുവോ... " വാസുകി അവളെ കൊഞ്ചിച്ച് കൊണ്ട് ചോദിച്ചു.... ആ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല അല്ലോ.... അയ്യർ ദമ്പതികൾ ഇപ്പൊ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരോടും വലിയ സ്നേഹം ആണ്... അനുമോളെ കൊഞ്ചികുക ഒക്കെ ചെയും... പക്ഷേ ആദി മാത്രം ഒന്നും നോക്കുക കൂടി ചെയ്യാതെ അങ്ങ് പോകും....

ഒരു തരം പുച്ഛത്തോടെ..... ഇവർ ശെരിക്കും മാറിയതാണോ അഭിനയം ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാകാതെ കൺഫ്യുഷനിൽ ആണ് വീട്ടിലെ ബാക്കി ഉളളവർ.... ആവോ കണ്ടറിയാം..... " ഇല്ല രാഷസി അമ്മക്ക് തരൂല.... " " അനു വേണ്ട.... " അമ്മച്ചി ഇച്ചിരി ശബ്ദം ഉയർത്തി.... അപ്പോഴാണ് സായ് അവിടേക്ക് വന്നത്.... " ആഹാ മോൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നോ.... " " എന്തേ പപ്പാ.... " സായ് ഇപ്പൊ അനുമോൾക്ക്‌ പപ്പ ആണ്.... ആനി കൊറേ എതിർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും അവള് കേട്ടില്ല... അങ്ങനെ തന്നെ വിളിച്ച്.... നമ്മുടെ അനു മോളോട് ആണ് കളി😂 " എന്തെയുവ പപ്പയുടെ കുട്ടൂസ്‌.... " " ഞങ്ങൾ ഐക്രീം ഉണ്ടാകുവ പപ്പെ.... " " എന്നിട്ട് ചുമകല്ലെ... നിന്റെ മമ്മ എന്നെ ചവിട്ടി കൂട്ടും.... " ഒരു ചെറു ചിരിയോടെ എന്തോ ആലോചിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞു.... മറ്റാര് കണ്ടില്ല എങ്കിലും അത് അമ്മച്ചി വ്യക്തമായി കണ്ടൂ അവർക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നി.... അപ്പോഴാണ് ആനിയും ആദിയും കൂടി അവരെ ആരെയും പുറത്ത് കാണാതെ അടുക്കളയിലേക്ക് വന്നത്....

വന്നതും ആനി കണ്ടത് സായിയോഡ് ചിരിച്ചും കളിച്ചും നില്കുന്ന അനു മോളെ ആണ്.... ആ നിമിഷം എന്തോ കൊണ്ട് അവളുടെ ഉള്ള് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു.... തന്റെ കൃഷ്ണയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടത് അല്ലേ എന്റെ മോൾ.... അവള്..... പാടില്ല... അവള് സായിയെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നു.... ഒരിക്കൽ സ്വന്തമല്ല എന്ന് തിരിച്ച് അറിയുമ്പോൾ കഴിയില്ല എന്റെ കുട്ടിക്ക് അത് താങ്ങാൻ.... അവളുടെ മാതൃ ഹൃദയം തേങ്ങി.... പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഓർത്തത് പോലെ അവള് അവനിൽ നിന്നും അനുവിനേ തട്ടി പറിച്ച് വാങ്ങി നെഞ്ചോട് ചേർത്തു എന്നിട്ട് അകത്തേയ്ക്ക് പോയി..... പെട്ടെന്ന് അവിടെ നടന്നത് ഒക്കെ കണ്ട് അവിടെ നിന്നിരുന്നവരുടെ ഒക്കെ കിളി പോയി.... പ്രത്യേകിച്ച് സായിയുടെ.... എന്തോ അവളുടെ പ്രവർത്തി അവനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു.... സ്വന്തം അല്ല എന്ന് അറിയാം.... പക്ഷേ കണ്ട അന്നു മുന്തൽ എന്ത് കൊണ്ടോ സ്വന്തമായി കണ്ടിട്ടുള്ളൂ.... അവളുടെ കുറുമ്പും കുസൃതിയും ഒക്കെ വല്ലാതെ ആസ്വദ്ധിച്ചിട്ട്‌ ഉണ്ട്.... ഇന്നു ആനി അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ആണ് തന്റെ സ്വന്തമല്ല എന്ന് അവൻ ഓർത്തത്.... ചിന്തയുടെ ചുഴിയിൽ അകപെട്ട സായിയുടെ തോളിൽ ആദി കൈ വെച്ചു.....

അവൻ തിരികെ ഒരു വാടിയ പുഞ്ചിരി നൽകി പോയി..... മുറിയിൽ എത്തിയ ആദി പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു ആനിയുടെ പെരുമാറ്റം.... " ആദി..... " " പറയട... എന്താ.... " " മോളെ... മോളെ തിരിച്ച് ബോർഡിങിൽ ആകാം ആദി.... " " എന്താ ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ.... ഇനി ആകേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അല്ലേ നമ്മൾ.... " " വേണ്ട ആദി... അവള് ഇവിടെ വേണ്ട.... എനിക് ആകെ അവള് മാത്രേ ഉള്ളൂ.... അത് കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആനി പിന്നെ ഇല്ല.... " " അതിനു ഇപ്പൊ എന്ത് ഉണ്ടായി.... " " സായ്..... സായിയോട് ഉള്ള അവളുടെ സ്നേഹം കാണുമ്പോൾ നെഞ്ച് പൊട്ടാ.... എന്റെ കൃഷ്ണയെ അല്ലേ അവള് അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത്.... നാളെ സായ് പോയാൽ എന്റെ കുഞ്ഞു അവൾക്ക് താങ്ങാൻ ആകില്ല ആദി.... " " ഏയ് റിലാക്സ്..... ആനിക്ക്‌ എന്താ ഇപ്പോ പേടി അനു സായ് ഏട്ടനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കൊണ്ട് ആണോ... അതോ.... " " ആദി.... അവള് സായിയെ പപ്പ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.... എനിക് എന്തോ സഹിക്കുന്നില്ല.... വേണ്ട ആദി.... ഒന്നും വേണ്ട... ഞാനും മോളും എന്റെ കൊട്ടേഴ്സിലേക് മാറി കൊള്ളാം... Please.... " " നീ എത്ര നാൾ ഓടി ഒളിക്കും ആനി.... സായ് ഏട്ടന്റെ മനസ്സിൽ അനു സ്വന്തം മകളാണ്....

അവൾക്ക് അറിയാം അത് തന്റെ ആരുമല്ല എന്ന്... പക്ഷേ അവള് സ്വന്തം ആയാണ് കാണുന്നത്.... അവരെ ഒന്നിച്ച് വെച്ചുടെ നിനക്ക്.... " " Noooooooooo.... " അതൊരു അലർച്ച ആയിരുന്നു..... " വേണ്ട.... മതി.... റിലാക്സ്.... Just relax ഒന്നും ഓർക്കേണ്ട.... " ആദി പതിയെ അവളുടെ തലയിൽ തലോടി കൊണ്ടിരുന്നു.... 🍁🍁🍁🍁🍁 ഒരാഴ്ചക്ക് ശേഷം..... Hester വിളിപ്പിച്ചത് പ്രകാരം അവനെ കാണാൻ എത്തിയതാണ് ജീവിത.... " ബേബി.... " " എന്താ ബേബി.... " " ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായി.... സായിയെ ഒഴിവാകിയല്ലോ അല്ലേ.... " " ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് സംസാരിക്കണോ.... നമുക്ക് റൂമിൽ പോകാം.... " അതും പറഞ്ഞു അവൻ അവളുടെ ഇടുപ്പിലൂടെ കൈയിട്ട് പിടിചു.... എന്നിട്ട് അവളുടെ ചുണ്ടിൽ പതിയെ ഒരുമ്മ കൊടുത്തു.... " വാ.... " വശ്യതയോടെ അവള് പറഞ്ഞു.... ഹെസ്റ്റർ ബുക്ക് ചെയ്ത മുറിയിലേക്ക് അവർ പോയി.... അവിടെ എത്തിയ ഉടനെ അവന്റെ ഷർട്ട് ബട്ടൻസ് അവള് പതിയെ അഴിച്ചു അവന്റെ നഗ്നമായ വിരിമാറിൽ തല ചേർത്തു ചേർന്നു നിന്നു..... " പറയൂ ഹെസ്റ്റർ.... അവൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമോ.... " " Don't say about him... I need you now.... I want to kiss every inch in you in a wild way...." ഉള്ളിൽ നുരന്ത് പൊങ്ങുന്ന കാമതോടെ അവൻ പറഞ്ഞു.... അതോടൊപ്പം അവളെ അവൻ ബെഡ്ഡിലേക് എടുത്ത് കിടത്തി...... എന്നിട്ട് അവൻ ഒരു ഡ്രഗ് എടുത്തു... അതോടൊപ്പം അവൾക്കും കൊടുത്തു....

കാമത്തിൽ മനുഷ്യനെ വെറും മൃഗമാകുന്ന ഒരു തരം ഡ്രഗ്.... അത് ഉള്ളിൽ ചെന്നതോടെ വളരെ വന്യമായ രീതിയിൽ അവൻ അവളെ ഭോഗിച് തുടങ്ങി..... മതിവരുവോളം അവൻ അവളെ അറിഞ്ഞു.... ഒരുപാട് നേരത്തിനു ശേഷം തളർന്നു അവള് അവന്റെ മേലേക്ക് വീണു.... ഒരു ഉറക്കത്തിന് ശേഷം ഹെസ്റ്റർ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു cigrette കത്തിച്ച് പുക ഊതി വിട്ടു.... " ഹെസ്റ്റർ.... ഇനി പറയൂ... സായിയെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശം..... " " അതോ.... അവൻ എന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകും..." " അപ്പോ എന്റെ വാകുകൾക്ക്‌ ഒരു വിലയും ഇല്ലെ ഹെസ്റ്റർ.... ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവന്റെ ഉദ്ദേശം.... അവനുമായി ഒരു ബിസിനെസ്സ് വേണ്ട... അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തമ്മിൽ ഉള്ള എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാം.... " " എന്തായാലും സായിയും ആയുള്ള ബിസിനെസ്സ് എനിക് വേണം... So നമുക്ക് തമ്മിൽ ഉള്ളത് നിർത്താം.... Is that enough.... " " You cheat.... അങ്ങനെ എന്നെ ഇതിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നീയും അവനും കൂടി ഉണ്ടാകേണ്ട... ഇൗ ജീവിത ജീവനോടെ ഉള്ളപ്പോൾ അത് സമ്മതിക്കില്ല.... " " നീ എന്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ ആണ് ഡീ @#₹ മോളെ.... " " ഇൗ എനിക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കാണിച്ച് തരാം.... The unwanted criminal Hester Godwin ന്റെ എല്ലാം ഞാൻ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരും.... " ദേഷ്യത്തോടെ അവള് പറഞ്ഞു.... " നീ ഒരു പുല്ലും ഉണ്ടാകില്ല ഡീ.... " അതും പറഞ്ഞു അവളെ ബെഡിലെക് തള്ളി ഇട്ടു അവളുടെ മാറിടത്തിലേക് അവൻ cigrette കുറ്റി അമർത്തി.... " ആ.... " അലറാൻ തുടങ്ങിയ അവളുടെ വായിലേക്ക് ഒരു തുണി കുത്തി കയറ്റി..... അതേ വരെ താൻ കാണാത്ത ഒരു ഭാവവുമായി ഹെസ്റ്റർ അവൾക്ക് നേരെ ചെന്നു..........( തുടരും )

