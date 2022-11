💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 79

രചന: AVANIYA

രാവിലെ നിർത്താതെ ഉള്ള ഫോൺ കാളുകൾ കൊണ്ടാണ് ആദി എഴുന്നേറ്റത്.... സമയം നോക്കിയപ്പോൾ 4.30... അവള് വേഗം ഫോൺ എടുത്തു... അപ്പുറത്ത് നിന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ട് അവളുടെ കണ്ണുകൾ കുറുകി... " ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ എത്താം... " അതും പറഞ്ഞു അവള് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു... എന്നിട്ട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആനിയെ വിളിച്ച് എണീപ്പിച്ചു... " എന്താ ആദി എന്ത് പറ്റി.... " " നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ആയൊന്നു പോണം നീ ഡ്രസ്സ് change ചെയ്.... ഒഫീഷ്യൽ ഡ്രസ്സ് മതി.... " " മ്മ്‌ ഒകെ.... " അനു മോളെ അമ്മച്ചിയുടെ മുറിയിലേക്ക് ആകി വീടും പൂട്ടി അവർ പുറത്തേയ്ക്ക് ഇറങ്ങി.... " എവിടേക്ക് ആണ് ആദി... " " ഹോസ്പിറ്റൽ... " " അവിടെ ആരാ... " " അറിയില്ല.... ഒരു കോൾ വന്നതാണ്... Rape case ആണെന്നാണ് കേട്ടത്.... " " ഓ... " പിന്നീട് അവർ ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല.... ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയതും അവർ നേരെ പോയത് ഐസിയു വിന് മുമ്പിലേക്ക് ആണ്.... അവിടെ എത്തിയതും അവരെ കാത്ത് എന്ന പോലെ ഹർഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.... " ഹർഷ... എന്താ സംഭവിച്ചത്.... " " ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു വരുക ആയിരുന്നു.... ഹൈവേയിൽ ട്രാഫിക് ഉണ്ടായിരുന്ന കൊണ്ട് ഒരു ഇടറോഡ്‌ കേറി വന്നതാണ്....

അപ്പോഴാണ് റോഡിന് സൈഡിൽ എന്തോ കണ്ടത്.... സംശയം തോന്നി ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് എന്ന് മനസിലായി.... " " ആരാണ് ആളെന്ന് മനസിലായോ.... " " ആദിക്ക്‌ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോഴും ബോധം തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല.... " " അതല്ല ഫേസ് detection വെച്ച് ചെയ്യാമല്ലോ.... " " ആസിഡ് ഒഴിച്ച് പൊള്ളി അടർന്ന നിലയിൽ ആയിരുന്നു.... " " ഊ.... " ഹർഷൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ആദി വല്ലാതെ ആയി.... " ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു ഹർഷൻ... " " ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.... കുട്ടിക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.... ഡോക്ടർ പുറത്തേയ്ക്ക് വന്നിട്ടില്ല.... " " മ്മ്‌.... " കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡോക്ടർ പുറത്തേയ്ക്ക് വന്നത്.... " ഡോക്ടർ... " " മാഡം.... എന്റെ ക്യാബിനിലേക് വരാമോ.... " " Ya sure... " ഡോക്ടറുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന അവൾക്ക് അയാളുടെ മാനസിക സംഘർഷം അയാളുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് വായിച്ച് എടുക്കാൻ ആകുമായിരുന്നു.... " ഡോക്ടർ... കുട്ടിക്ക് ബോധം തെളിഞ്ഞോ.... " " മാഡം... കുട്ടി conscious ആയിട്ടില്ല.... ഇത് ചെയ്തത് ആരാണെങ്കിലും അവനൊരു മൃഗം തന്നെയാണ്.... ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ചേർന്നാണ് ആ കുട്ടിയെ അതിക്രൂരമായി ബലാൽസംഘം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.... ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ ആ കുട്ടി ഇൗ അവസ്ഥയിൽ മരിച്ച് പോകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു.... "

" ഡോക്ടർ.... " ആദി സംശയത്തോടെ വിളിച്ചു.... " Yes madam... ഞാൻ സീരിയസ് ആയാണ് പറഞ്ഞത്... അത്രക്ക് കഷ്ടമാണ് ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ.... 3 ദിവസം തുടർച്ചയായി ആ കുട്ടിയെ പീഡിപിച്ചിട്ട്‌ ഉണ്ട്... ചെറു കുടൽ പൂർണമായി തകർന്നു... രഹസ്യ ഭാഗത്ത് iron rod പൊലെ എന്തോ ഒന്ന് കയറ്റിയിട്ട്‌ ഉണ്ട്... പിന്നെ രഹസ്യ ഭാഗങ്ങളിലും മുഖത്തും മറ്റും ആസിഡ് ഒഴിച്ചിട്ട്‌ ഉണ്ട്.... പിന്നെ ശരീരത്തിൽ cigarette കുറ്റിയുടെ പൊള്ളലും und... Most importantly ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഡ്രഗ് ഉണ്ട്... In fact to say I think she is a continuous user of drug... But drug effect ഉള്ളപ്പോൾ അല്ലായിരുന്നു ഇൗ ക്രൂരത.... എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും വേദനിപ്പിച്ച ഒന്ന്.... ഞാനൊരുപാട് rape കേസുകൾ കണ്ടിട്ട് ഉണ്ട്... But this is really rare and brutal... " പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ വാക്കുകൾ ഇടറിയിരുന്നു.... കേൾക്കുന്ന അവർക്ക് കൂടി ശരീരത്ത് കൂടി ഒരു വിറയൽ കടന്നു പോയി.... അപ്പോഴാണ് പുറത്ത് നിന്ന് സിസ്റ്റർ അകത്തേയ്ക്ക് വന്നത്... " എന്താണ് സിസ്റ്റർ.... " " Sir ഇത് ആ കുട്ടിയുടെ ഡ്രെസ്സും ഓർണമെന്റ്സും ആണ്... " " അത് ഇവർക്ക് hand over ചെയ്തേക്ക്... ചിലപ്പോൾ ആളെ identify ചെയ്യാൻ ഉപകരിക്കും.... " " ഒകെ ഡോക്ടർ... "

" ഡോക്ടർ... എനിക് ആ കുട്ടിയെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റോ.... " " മാഡം ആൾ conscious ആയാൽ കാണാം.... ഇപ്പൊ കേറിയാൽ infection ആകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്... " " ഒകെ ഡോക്ടർ " അതും പറഞ്ഞു ആദിയും കൂട്ടരും അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി.... അപ്പോഴാണ് ഐസിയുവിൽ നിന്ന് ഒരു നേഴ്സ് ഡോക്ടർ എന്നും വിളിച്ച് ഓടിയത്.... " എന്താണ് സിസ്റ്റർ.... " " ഡോക്ടർ patient conscious ആയിട്ടുണ്ട്... പക്ഷേ... ആൾ വയലെന്റ് ആണ്... വേദന കൊണ്ട് അലറുകയാണ്... " അവർ പേടിയോടെ പറഞ്ഞു... ഡോക്ടർ വേഗം അവിടേക്ക് പോയി.... ഡോക്ടറിനു ഒപ്പം ആദിയും അകത്തേയ്ക്ക് കയറി.... അകത്ത് കിടക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടതും അവൾക്ക് വല്ലാത്ത വേദന തോന്നി.... അത്രക്കും പരിതാപകരം ആയിരുന്നു... " അയ്യോ... അയ്യോ വേദനിക്കുന്നു.... " ആ പെൺകുട്ടി അലറുക ആയിരുന്നു.... " ഏയ് കുട്ടി റിലാക്സ് ആകു.... " എന്നാല് അതൊന്നും കേൾക്കാത്ത പോലെ അവള് അലറലോട് അലറൽ ആയിരുന്നു... " ആ.... ആ.... " " സിസ്റ്റർ... ആ കുട്ടിക്ക് മയങ്ങാൻ ഉള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കു..." " മാഡം... ഇപ്പൊ ആളോട് ഒന്നും ചോദിക്കാൻ ആകില്ല... ആൾ ഒകെ ആകട്ടെ... " " ഒകെ ഡോക്ടർ... " അവള് വേഗം പുറത്തേയ്ക്ക് ഇറങ്ങി....

പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ ആധിയുടെ ഫോൺ വീണ്ടും റിംഗ് ചെയ്തു... കോൾ എടുത്ത് അവള് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറി നിന്നു... " ഹലോ എസിപി ആദീന speaking " അവിടുന്ന് പറയുന്ന വാർത്ത കേട്ട് അവളുടെ കണ്ണുകൾ കുറുകി.... അപ്പോഴാണ് അവിടേക്ക് ഹർഷൻ വന്നത്... " എന്താണ് ആദി.... " " ഹർഷൻ... ജീവിത കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായി missing ആണ്... and ഇപ്പോ വിളിച്ചത് രൂപേഷ് ആണ് അയാളുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു anonymous നമ്പറിൽ നിന്നും ഒരു വീഡിയോ മെസ്സേജ് വന്നു... അത് ജീവിതയുടെ വീഡിയോ ആണെന്നാണ് കേട്ടത്.... " അപ്പോഴേക്കും ആധിയുടെ ഫോണിൽ മെസ്സേജ് receive ചെയ്തു... അത് എടുത്ത് നോക്കിയതും അവൾക്ക് ഓക്കാനം വന്നു.... " എന്താണ് ആദി.... " അവള് ഉടനെ ഫോൺ ഹർഷന് നേരെ നീട്ടി.... " അയ്യേ ചെ.... ഇവളൊക്കെ ഒരു പെണ്ണാണോ.... കൂത്താടുകയാണ്... ആരാ കൂടെ ഉള്ളത്... അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അല്ലോ..... " ആദി വീണ്ടും അതിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി.... " ശെരിയാണ്... ഇതൊരു ട്രാപ്പ്‌ വീഡിയോ ആണ്.... ഇതിലെ പുരുഷന്റെ മുഖം വിദഗ്ധമായി മറച്ചിട്ട്‌ ഉണ്ട്... " അപ്പോഴാണ് അവള് മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്... " ഹർഷൻ... ഇതിലെ ജീവിതയുടെ വേഷം നോക്കിക്കേ... ഇതല്ലേ ആ സിസ്റ്റർ കൊണ്ട് തന്ന ഡ്രസ്സ്.... "

" ആഹ്‌ യെസ് ഇതാണ്... ആദി അപോ അകത്ത് കിടക്കുന്നത്.... " " I also think so... അത് ജീവിത ആയിരിക്കണം.... " " ആദി ബട്ട്‌ ഇതിൽ അവള് വലിയ സന്തോഷത്തിൽ ആണല്ലോ... And moreover ഇതാണ് ഇപ്പോള് ട്രെൻഡിങ് വീഡിയോ.... ഇത് നോക്കിക്കേ.... " അതും പറഞ്ഞു അവൻ തന്റെ ഫോണിൽ എന്തോ ആധിക് കാണിച്ച് കൊടുത്തു.... അതിൽ കമന്റിന്റെ പ്രവാഹം ആയിരുന്നു.... അതും ഓരോന്ന് ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ആദിക്ക്‌ തന്റെ തൊലി ഉരിയും പോലെ തോന്നി... " ചെ.... ഇത്രക്ക് തരം താഴ്ന്നു പോയോടോ നമ്മുടെ നാട്.... " " മ്മ്‌... " പക്ഷേ എന്ത് കൊണ്ടോ ആധിക് നേരത്തെ തോന്നിയ സങ്കടം അപ്പോൾ തോന്നിയില്ല.... " ആദി.... ഇത് അവള് ചോദിച്ച് വാങ്ങിയ വിധിയാണ്.... " " ശെരിയാണ് ഹർഷ.... ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളുടെ ശാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ... അനുഭവിക്കേണ്ടത് അനുഭവിച്ചേ മതിയാകൂ.... " " മ്മ്‌.... " അവള് ഉടനെ സായിയെ വിളിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു.... അതേ സമയം ആസിഡ് വീണു പൊള്ളിയ ഇടം ഒക്കെ നീറി നീറി അവള് കിടന്നു.... മരണം പോലും അവളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല.... ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലം ഇനിയും ഉള്ളപ്പോലെ അവള് അനുഭവിക്കുന്നു.... ജീവിത🔥 ........( തുടരും )

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...