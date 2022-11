💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 80

രചന: AVANIYA

അവള് ഉടനെ സായിയെ വിളിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു.... അതേ സമയം ആസിഡ് വീണു പൊള്ളിയ ഇടം ഒക്കെ നീറി നീറി അവള് കിടന്നു.... മരണം പോലും അവളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല.... ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലം ഇനിയും ഉള്ളപ്പോലെ അവള് അനുഭവിക്കുന്നു.... ജീവിത🔥 🍁🍁🍁🍁🍁 ആദി വിളിച്ചത് അനുസരിച്ച് എത്തിയതാണ് സായ്... " എന്താ മോളെ എന്താ വിളിച്ചത്... " " ഏട്ടാ... ജീവിത ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആണ്... " " അവൾക്ക് എന്ത് പറ്റി " " എനിക് ഇന്നു രാവിലെ ഒരു കോൾ വന്നതാണ്... " എന്ന് തുടങ്ങി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് വരെ അവള് പറഞ്ഞു നിറുത്തി.... " മോളെ.... " എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞു ചിലമ്പിച്ച ഒരു സ്വരം ആയിരുന്നു അവന്റെത്.... " മ്മ്‌ അവള് ചെയ്തു കൂട്ടിയ ദുഷ്ടത്തരങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് അവൾക്ക് കർത്താവ് നൽകിയ ശിക്ഷ ആണ്... പക്ഷേ അവള് അനുഭവിച്ചത് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എന്തോ വല്ലാത്ത ഒരു വേദന.... " " അവൾക്കൊരു തിരിച്ചടി കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാനും ഇതിനായി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്.... പക്ഷേ ഇത്രക്കും വലിയൊരു ശിക്ഷ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല.... അവളുടെ മരണം ഞാനും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു.... പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നരകിക്കുന്ന ഒന്നിനേലും നല്ലത് അവള് മരണപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ്.... "

" മ്മ്‌... അവളുടെ അമ്മയെ അറിയിക്കണം.... ആ സ്ത്രീക്ക് ഇനി ഇവൾ മാത്രേ ഉള്ളൂ... " " പക്ഷേ അവരോട് എങ്ങനെ.... " " പറഞ്ഞെ മതിയാകൂ ഏട്ടാ.... ഏട്ടൻ അവരെ ഒന്ന് കൂട്ടികൊണ്ട് വരണം.... " " മ്മ്‌ " 🍁🍁🍁🍁 ഇതേ സമയം ജീവുതയുടെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞു സന്തോഷത്തിൽ ആയിരുന്നു അവൻ... ജോയിച്ചൻ... " എടാ പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് കടന്നു പോയി.... എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവളൊരു പെണ്ണല്ലേ... " അഭിയുടെ ചോദ്യം കേട്ട് അവന് വല്ലാതെ ദേഷ്യം വന്നു.... " പെണ്ണോ അവളോ..... ഇച്ചിരി സൗന്ദര്യവും പെണ്ണിന്റെ മുഖവും ഉണ്ടെന്ന് കരുതി പെണ്ണ് ആകണം എന്നില്ല... അതും അവളെ പോലെ ഒരു വിഷ ജന്തു... " " അളിയാ അങ്ങനെ അല്ല..... പക്ഷേ... അവളോട് ദൈവത്തിനു കാണിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഔദ്ധാര്യം ഒരു മരണം കൊടുക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ്.... അത്രേം... " " ചാകരുത് അവള്... അനുഭവിക്കണം... നീറി നീറി അനുഭവിക്കണം... വേദന അറിഞ്ഞു കിടക്കണം.... മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ അപഹാസ്യമായി നിൽക്കുന്നതിന്റെ വേദന അറിയണം.... " അവന്റെ കണ്ണിൽ വല്ലാത്ത ഒരു പക നിറഞ്ഞു.... " പോരെ ഡാ ഇൗ ദ്രോഹം... " " നിനക്ക് കുറ്റബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോടാ... എനിക് ആരും വേണ്ട.... ഒന്നിനും ആരും വേണ്ട.... "

അതും പറഞ്ഞു അവൻ അഭിയേ പിടിച്ച് തളളി.... " ഏയ് നീ എന്താ ഇൗ പറയുന്നത്... നീ എന്ത് ചെയ്താലും നിനക്ക് ഒപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാകും.... " " വേണ്ട കുറ്റബോധം തോന്നുന്ന ഒരുത്തനും എനിക് വേണ്ട.... എനിക് തോന്നില്ല ഡാ... അവരെ ഒക്കെ എന്റെ ഇൗ കൈ കൊണ്ട് കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊന്ന പോലും എനിക് ഒന്നും കുറ്റബോധം തോന്നില്ല.... ജീവനായി കണ്ട പെണ്ണിന്റെ ജീവൻ പോകുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ടും... അവളുടെ അവസാന നിശ്വാസം ചെവികളിൽ കേട്ടിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നിസ്സഹായ ആയി പോയവന്റെ വേദന അറിയോ നിനക്ക് ഒക്കെ.... " പറയുമ്പോൾ അവന്റെ തൊണ്ട ഇടറി കൊണ്ടിരുന്നു.... " ഇത് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും എന്റെ ജീവൻ ആയിരുന്നു ഡാ അവള്.... എന്റെ ചങ്കിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അവളുടെ സ്ഥാനം... അവളെ മറ്റൊരാൾ കൊല്ലുന്നത് കേട്ടിട്ടും അറിഞ്ഞിട്ടും വ്യാധിയോടെ വിളിക്കാൻ അല്ലാതെ ഒന്ന് തടയാൻ പോലും ആകാത്ത എന്റെ വേദന നിനക്ക് ഒന്നും മനസിലാകില്ല.... " " അവള് എന്റെ പെങ്ങൾ ആയിരുന്നു ഡാ.... നീ എന്താ അത് ഓർകാത്തത്.... " " ജീവനായി കണ്ടവളെ ആദ്യമായി വെള്ള പുതപ്പിച്ച് കാണുന്നവന്റെ വേദന... അങ്ങനെ ആകിയവരോട് അവനു ഉണ്ടാകുന്ന പക ഒരിക്കലും നിനക്ക് ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ ആകില്ല.... "

" അളിയാ ഞാൻ അത്ര ഒന്നും ഓർത്തില്ല.... വിട്ടേക്ക്.... " " കണ്ടില്ല എങ്കിലും എന്റെ പെണ്ണ് തന്നെ ആയിരുന്നു അവള്... അവള് മറ്റൊരാൾക്ക് സ്വന്തമായി എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ച വേദന... എങ്കിലും അവള് സന്തോഷമായി ജീവിക്കുന്നു എന്ന ധൈര്യത്തിൽ ആണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞത്.... ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വന്നതിനു ശേഷം അവളെന്നെ വിളിച്ച് കരഞ്ഞപ്പോൾ ചങ്ക്‌ പറിയുന്ന പോലെയാണ് തോന്നിയത്... അതിനു ഈ പന്ന മോളും ഒരു കാരണം തന്നെയാണ്.... അവളുടെ കണ്ണ് നനയിച ഒരുത്തനും സമാധാനത്തോടെ കഴിയാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല.... " പറഞ്ഞു തീരുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും അവന്റെ അലർച്ച ആ മുറിയെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.... തിരിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ ഇല്ലാത്ത പോലെ അഭി മുറി വിട്ട് പോയി.... അവൻ തന്റെ ഫോൺ എടുത്ത് അതിൽ mine എന്ന ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു.... അതിൽ നീലുവിന്റെ ഫോട്ടോസ് ആയിരുന്നു നിറയെ.... അതിൽ അവള് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ പുഞ്ചിരിച്ച് നില്കുന്ന ഒന്നിൽ അവൻ ചുണ്ടുകൾ അമർത്തി.... " എന്തിനാ പെണ്ണേ അവിടെ ദുഷ്കരം ആയിട്ടും നീ പിടിച്ച് നിന്നത്... ഒരു വട്ടം എങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കാൻ തോന്നാതെ പോയത് എന്തേ....

കൊണ്ട് പോരില്ലായിരുന്നോ ഞാൻ... നിന്റെ ജോയിച്ചന്റേ മിന്നിന്റെ അവകാശി ആയി.... " പറഞ്ഞു തീരുന്നതിനൊപ്പം അവന്റെ കണ്ണുനീർ തുള്ളികളും ആ ഫോട്ടോയുടെ മേൽ പതിച്ചിരുന്നു.... 🍁🍁🍁🍁🍁 സായില് നിന്നും ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് ജീവിതയുടെ അമ്മ അവിടേക്ക് എത്തിയത്.... " മാഡം.... എന്റെ മോൾക്ക് എന്താ പറ്റിയത്.... " അവർ പേടിയോടെ അവളോട് ചോദിച്ചു... " സായ് ഏട്ടൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ.... " " ആക്സിഡന്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്.... പക്ഷേ നിങ്ങളെ ഒക്കെ കൂടി കണ്ടപ്പോൾ എന്തോ അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല... " അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ ഭയം നിറഞ്ഞു.... അവരോട് ഇത് എങ്ങനെ പറയും എന്നറിയാതെ അവളും കുഴഞ്ഞു.... " അത് ആന്റി.... " അപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ അവിടേക്ക് വന്നത്.... " മാഡം.... Patient ന്‌ ബോധം തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.... ആൾ കുറച്ച് violent ആണ്.... ആ കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉടനെ വരേണ്ടി വരും... ഞങ്ങളെ ഒക്കെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.... പരിചയം ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് ആകും... Shock വിട്ട് മാറിയിട്ട് ഉണ്ടാകില്ല.... " അപ്പോഴാണ് അവർ അടുത്ത് നില്കുന്ന ദേവകിയെ കണ്ടത്.... " ഇത് ആരാണ് മാഡം... " " Patient ന്റേ അമ്മയാണ്.... "

അത് കേട്ട് ഞെട്ടി കൊണ്ട് ദേവകി അവളെ നോക്കി... അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭയം വന്നു നിറഞ്ഞു.... " എന്റെ മോൾക്ക്... എന്റെ മോൾക്ക് എന്താ പറ്റിയത്.... " " മാഡം upset ആകല്ലെ.... ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് വരൂ... അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആകില്ല.... " അത് പറഞ്ഞതും ആദി അവരെ കൂട്ടി ഐസിയുവിലേക് നടന്നു.... ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോഴും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഭയം നിറഞ്ഞു തന്നെ നിന്നിരുന്നു.... അവിടേക്ക് കയറിയപ്പോൾ അലമുറ ഇട്ട് കരഞ്ഞു കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു കിടന്നു നഴ്സുമാരെ തടയുന്ന തന്റെ മകളെ ആണ് അവർ കണ്ടത്.... " മോളെ..... " അവർ വ്യാധിയൊടെ വിളിച്ചു... അത് കേട്ടതും ആശിച്ച എന്തോ കേട്ട പോലെ ജീവിത തിരിഞ്ഞു നോക്കി... " അമ്മാ.... " വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവളുടെ വായിൽ നിന്നും അവരെ സ്നേഹത്തോടെ അമ്മ എന്ന് വിളിച്ചു.... എന്നാല് ഇതേ സമയം ഞെട്ടി വിറച്ച് നിൽക്കുക ആയിരുന്നു അവളുടെ അമ്മ.... കത്തി ജ്വലിച്ചിരുന്ന ഭംഗിയുള്ള മുഖം ഇന്നു ആസിഡ് വീണു പൊള്ളിയടർന്ന് വിരൂപം ആയിരുന്നു.... ഒരു വേള അവർക്ക് തന്റെ മകളാണോ മുന്നിൽ എന്ന് പോലും തോന്നി പോയി.... അവർ ആശങ്കയോടെ ആധിയെ നോക്കി.... " Rape ആയിരുന്നു.... കൂടെ ആസിഡ് അറ്റാക്കും.... "

അവള് ശബ്ദം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞു.... അത് കേട്ട് ഒരു തരം നിർവികാരത യോടെ അവർ ജീവിത യുടെ അടുത്തേയ്ക്ക് ചെന്നു.... " അമ്മാ... അമ്മാ... എന്നെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷിക്കൂ അമ്മ.... വേദനിക്കുന്നു അമ്മ... ഇവർ ഇവർ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കും അമ്മ.. ഇവിടുന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് പോ.... " " ഇല്ല മോളെ അവർ നിന്റെ അസുഖം ഭേദമാക്കാൻ നോക്കുന്നവർ ആണ്... അവർ മോളെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല.... എന്റെ മോൾ ഒന്ന് അടങ്ങി കിടക്കു.... " " പറ്റുന്നില്ല അമ്മാ.... വേദനിക്കുന്നു.... അയ്യോ എന്നെ ഒന്ന് കൊന്നു തരാൻ പറ.... അയ്യോ.... " അവളുടെ അലർച്ചയൊടെ ഉള്ള കരച്ചിൽ അവിടം നിറഞ്ഞു.... പുറത്ത് നിന്നും അത് കേൾക്കുന്ന സായിയുടെ ഉള്ളിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്റെ നീലു തനിക്ക് മുന്നിൽ ഇത് പോലെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് മിഴിവോടെ തെളിഞ്ഞു വന്നു.... " അമ്മേ..... ദേഹം മൊത്തം പുകയുന്നു... അയ്യോ.... " " സിസ്റ്റർ... ആ കുട്ടിക്ക് മയങ്ങാൻ ഉള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കു.... " അത് കൊടുത്തതും അവള് പതിയെ ഒന്ന് അടങ്ങികൊണ്ട് മയങ്ങി വീണു.... " മാഡം എന്റെ ക്യാബിനിലേക്ക് ഒന്ന് വരു... "

അവർ ദേവകിയോട് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് പുറത്തേയ്ക്ക് പോയി.... അവരുടെ കൂടെ എന്ന പോലെ ആദിയും അവർക്ക് ഒപ്പം ചെന്നു.... " മാഡം.... ഇത്രക്കും rare കേസുകളിൽ സാധാരണ വിക്ടിം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയാണ് പതിവ്.... പക്ഷേ unfortunately അയാളുടെ ജീവൻ എടുക്കാൻ പോലും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല... എനിക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു... She has been recovered.... പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അണുവിലും വേദന അനുഭവിക്കുന്നു.... " അയാള് പറഞ്ഞു നിർത്തി.... " മരണം പോലും അവളിലേക്ക് വരാൻ മടിക്കുന്നു അല്ലേ... സാരമില്ല.... അനുഭവിക്കാൻ ഉള്ളത് ഒക്കെ തീരട്ടെ.... പാപങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.... അതിന്റെ ഒക്കെ ആകാം.... " അവർ ഒരുതരം നിർവികാരതയോടെ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് പുറത്തേയ്ക്ക് പോയി... അവർക്ക് പിന്നാലെ ആദിയും.... " ആന്റി.... "

" വേണ്ട മോളെ സങ്കടം ഉണ്ട്... എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കാണുമ്പോൾ ചങ്ക് പൊട്ടുന്നുണ്ട്... അവളോട് മരണം എന്നൊരു കരുണ എങ്കിലും കാട്ടികൂടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്... പക്ഷേ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ തലക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഉണ്ടാകില്ല.... ഒരു പെണ്ണാണ് എന്ന് കൂടി ഓർക്കാതെ അവള് പല പെൺകുട്ടികളുടെയും ജീവിതം നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.... അച്ഛനും മക്കളും ചേർന്ന് ഒരുപാട് പിഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും അകറ്റിയിട്ടുണ്ട്..... അവരുടെ ഒരു ശാപം തലക്ക് മുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും... ഏത് ഗംഗയിൽ മുങ്ങിയാലും തീരാത്ത പാപങ്ങൾ... അനുഭവിച്ച് തീരണം എന്നാലും ദൈവ നിശ്ചയം.... ഇനി എങ്കിലും അവള് തന്റെ തെറ്റുകൾ മനസിലാക്കിയാൽ മതി ആയിരുന്നു അത്രേം ഉള്ളൂ എന്റെ ആഗ്രഹം.... " അതേ ചെയ്ത സകല തെറ്റുകൾക്കും അവള് അനുഭവിക്കുന്നു.... Karma is a boomerang.... It start to retaliate .......( തുടരും )

