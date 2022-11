💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 82

രചന: AVANIYA

ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്നാണ് ആദി ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നത്... പക്ഷേ അവളുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥം ആയിരുന്നു.... " എന്താ ആദി ആകെ ഒരു മൂഡ് ഓഫ് ആണല്ലോ.." " ഏയ് ഒന്നുമില്ല ഹർഷൻ.... നീലുവിന്റേ കേസ് ഇനി എങ്ങോട്ട് എന്നതിന് ഒരു ബന്ധവും കിട്ടുന്നില്ല.... " " ഏയ് ആദി.... ഒരു വഴി അടയ്ക്കപെടുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് തുറക്കപ്പെടും എന്നല്ലേ.... " " അതേ പക്ഷേ ഏതോ ഒരു വഴി തുറന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത്.... പക്ഷേ അത് കണ്ടെത്താൻ ആകുന്നില്ല ഹർഷൻ.... " " ജസ്റ്റ് റിലാക്സ് and think.... " " ആ വിഷം കൊടുത്തവൻ ആണ് കൊന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്.... ബട്ട് അതിനും അപ്പുറം മറ്റെന്തോ ഉണ്ട്.... മറ്റാരോ നന്നായി ഇതിനിടയിൽ കളികുന്നു.... " " ആദി ദൈവമായി കരുതുന്ന ഒരു തെളിവ് ഉണ്ടാകും ഏതൊരു തെറ്റിനും... അവിടേക്ക് നമ്മൾ ഇനിയും എത്താത്തത് ആണ് പ്രശ്നം.... " " മ്മ്‌.... നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ " " ജീവിത ആയികൂടെ.... അവൾക്ക് നീലുവിനോട് വല്ലാത്ത ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലോ.... " " ആയിരിക്കാം.... പക്ഷേ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അവളുടെ പ്രസൻസ് അവിടെ തെളിയിക്കാൻ തക്ക വണ്ണം എന്തെങ്കിലും അന്നു കിട്ടുമായിരുന്നില്ലെ... " " അവള് ആയിരിക്കണം എന്ന് ഇല്ല അല്ലോ... അവള് നിയോഗപെടുത്തിയ ആരെങ്കിലും ആയിക്കൂടെ.... " " മ്മ്‌ സാധ്യത ഉണ്ട്.... അല്ല അഞ്ജലിയെ കുറിച്ച് പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചിരുന്നോ.... "

" മ്മ്‌... ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യം കഷ്ടതിൽ ആണ്.... സ്വബോധം ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ് ഇപ്പൊ പെരുമാറ്റം.... പ്രാഥമിക കൃത്യങ്ങൾ പോലും മറ്റൊരാളുടെ സഹായത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഗതികേടിൽ ആണ്.... " " ഒരു പെണ്ണിന്റെ കണ്ണീരിന്റെ ശാപം തലക്ക് മുകളിൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് വിട്ട് പോകാതെ മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല.... " " മ്മ്‌.... " " അല്ല ഹർഷ... നമ്മുടെ മന്ത്രിക്കും മകനും സുഖമല്ലേ..... " " മ്മ്‌ ഇനിയും എത്രകാലം ആണ് ആ പുന്നാര മക്കളെ ഇങ്ങനെ സർകാർ ചിലവിൽ തീറ്റി പോറ്റാൻ പോകുന്നത്.... എത്ര പേരുടെ ജീവനും ജീവിതവും തകർത്തവർ ആണ്... ഇങ്ങനെ... " അവന്റെ രോഷം വാക്കുകളിൽ പ്രകടം ആയിരുന്നു.... " അതാണ് നമ്മുടെ നീതി വ്യവസ്ഥ.... എട്ട് വയസുള്ള പിഞ്ച് കുഞ്ഞിനെ പിച്ചി ചീന്തിയ ദുഷ്ടന്മാരെ 25 ഉം 30 ഉം വർഷം സർകാർ ചിലവിൽ തീറ്റി പോറ്റുന്ന കത്വ കേസ് തന്നെ മതിയല്ലോ ഉദാഹരണം.... ഇവനും അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു ഉള്ളൂ.... " ആദി ഒരു തരം പുച്ഛത്തോടെ പറഞ്ഞു.... " മ്മ്‌.... കൊല്ലണം ആദി ഇവനെ പോലുള്ളവന്മാരെ ഒക്കെ കൊല്ലണം.... " " മ്മ്‌.... തൽകാലം പൊന്നു മോളുടെ അവസ്ഥ തന്തയെയും ആങ്ങളയെയും അറിയിച്ചേക്ക്‌... സന്തോഷിച്ച് തിമിർകട്ടെ.... "

അവളുടെ വാക്കുകളിൽ പുച്ഛം നിറഞ്ഞിരുന്നു.... അതും പറഞ്ഞു അവള് പുറത്തേയ്ക്ക് ഇറങ്ങി.... അപ്പോഴാണ് രൂപേഷ് അകത്തേയ്ക്ക് വന്നത്.... " മാഡം.... " " എന്താ രൂപേഷ് " " മാഡം ഇവിടുത്തെ പിസി യുടെ കൈയിൽ ആരോ കൊടുത്തിട്ട് പോയതാണ് ഇത്.... " " ഒകെ " അതും പറഞ്ഞു അവള് ആ പേപ്പർ വാങ്ങി തുറന്നു നോക്കി..... * I will bring the culprit you are looking for before you soon... before that, if possible, find me.... or I will come before you on the ninth of this month exactly.... Take it as a challenge.... ( നിങ്ങള് തേടുന്ന കുറ്റവാളിയെ ഉടൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ എത്തിക്കും... അതിനു മുമ്പ് പറ്റുമെങ്കിൽ എന്നെ കണ്ടത്തു.... അതല്ലെങ്കിൽ ഈ മാസം കൃത്യം ഒൻപതാം തീയതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തും.. ഇതൊരു വെല്ലുവിളിയായി എടുക്കാം ) * അത് വായിച്ചതും അവൾക്ക് വല്ലാതെ ആയി.... " രൂപേഷ്... ആ പിസിയെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കൂ.... " " എന്താണ് മാഡം... " " Do what I said.... " " Ok Madam.... " നിമിഷങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ അയാള് അവൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയിരുന്നു.... " എന്താണ് മാഡം.... " " താങ്കൾ എത്ര കൊല്ലമായി സർവ്വീസിൽ " " ഏകദേശം 25 കൊല്ലം ആകാർ ആയി.... " " ഒകെ... ഇൗ ലെറ്റർ നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ ആരാണ് കൊണ്ട് തന്നത്.... "

" മാഡം അതൊരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു.... " " സ്ത്രീയോ.... " " അതേ മാഡം.... ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായം കാണും.... " " ഒകെ.... " " അവരുടെ രൂപരേഖ പറഞ്ഞു നൽകാമോ... " " അത്... അത് എനിക് അത്രക്ക്.... " " മ്മ്‌... എന്തായി ചേട്ടാ പ്രായം ആയപ്പോൾ കണ്ണ് പോയോ.... " " അതല്ല മാഡം ഞാൻ മുഖം അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല.... " " ഒകെ... അവരുടെ വേഷം എന്തായിരുന്നു.... " " അത് ജീൻസും ടോപ്പും.... " " 35 വയസുള്ള സ്ത്രീ ആയിരുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞെ.... അപ്പോ അത്രേം പ്രായം തോന്നിയോ.... " " അത് മാഡം മുഖം കണ്ടപ്പോൾ " " അപ്പോ കുറച്ച് നേരത്തെ മുഖം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതോ.... " " അത് മാഡം കണ്ടൂ പക്ഷേ എനിക്.... " " മ്മ്‌ ചേട്ടൻ ചെല്ല്.... " അയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നല്ല സംശയം അവൾക്ക് തോന്നിയിരുന്നു.... " ആനി come നമുക്ക് വീട്ടിലേയ്ക്ക് പോകാം.... " " അപ്പോ ഇൗ കത്ത്.... " " നോക്കാം ആനി... ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ പോകാം.... ഏട്ടൻ വിളിച്ചിരുന്നു.... " " മ്മ്‌ ഒകെ.... " " Then... Roopesh and ഹർഷൻ നാളെ നിങ്ങള് ഒന്നുകൂടി മുകുന്ദന്റെ വീട് search ചെയ്യണം.... " " പക്ഷേ അവിടുന്ന് ഇനി എന്ത് കിട്ടാൻ.... " " നമ്മൾ അന്നു അന്വേഷിച്ചത് ജീവനെ മാത്രം ആയിരുന്നു... അവിടുന്ന് ചിലപ്പോ പല തെളിവുകളും ലഭിക്കാം... ഇപ്പൊ അവിടെ ആരും ഇല്ല... ഞാൻ ദേവകി ആന്റി യോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കൊള്ളാം.... " " ഒകെ മാഡം... " " ആനി വാ.... " അതും പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവള് ആ പിസിയെ കടുപ്പിച്ച് ഒന്ന് നോക്കാനും മറന്നില്ല.....

വണ്ടിയിൽ കയറിയപ്പോഴും ആനിയുടെ സംശയങ്ങൾ മാറിയിരുന്നില്ല.... " ആദി... എന്നാലും ആ പെണ്ണ് ആരാകും.... " " അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണേ ഇല്ല.... അയാള് പച്ച കള്ളമാണ് പറഞ്ഞത്.... " " പിന്നെ അത് ആരുടെ ലെറ്റർ ആയിരുന്നു... " " ജോയിച്ചന്റെ ആണ്.... " " അപ്പോ അയാള് കണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാകുമോ ജോയിച്ചനേ... " അവളുടെ കണ്ണിൽ ആശ്ചര്യം നിറഞ്ഞു.... " നോ.... അയാളെ അത് ഏൽപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ള ആരോ ആണ്.... " " നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ള ആര്.... " " അവരിൽ 2 പേരിൽ ആരോ ഒരാൾ.... പക്ഷേ ആ പിസി അത് പറയില്ല.... നാളെ പറയിക്കാം... അതിനായാണ് അവരെ 2 പേരെയും മാറ്റിയത്.... " " മ്മ്‌.... " അവർ വീട്ടിലേയ്ക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ബാഗുമായി നില്കുന്ന സായിയേ ആണ് കണ്ടത്.... " ഏട്ടൻ ഇത് എവിടേക്ക് ആണ്.... " " അത് മോളെ ഞാൻ ഒന്ന് നാട്ടിലേക്ക്.... " " ഇപ്പൊ എന്താ ആവശ്യം.... " " അത്.... അതൊന്നുമില്ല.... വലിയചനും വലിയമ്മയും വന്നിട്ട് ഉണ്ട്.... അവരെ ഒന്ന് കാണാൻ... പിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ പാട്ടിയെയും.... " " പിന്നെ പോകാം ഏട്ടാ.... " " ഒന്ന് പോ പെണ്ണേ... ഏട്ടൻ പോയിട്ട് വേഗം വരാം.... " അതും പറഞ്ഞു അവൻ വലിയമ്മച്ചി യുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അനു മോളെ വാരി എടുത്തു ചുംബിച്ച് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു വന്ന കണ്ണുകൾ തുടച്ച് അവൻ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി... ഇതേ സമയം ആനിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു അഗ്നി പർവതം കുതിച്ച് ഉയരുക ആയിരുന്നു.... എനിക് വേണ്ടി ആണ് അയാള് പോകുന്നത്.... ആദിക്ക് ഇനി ആകെ ഉള്ളത് ഇവർ ഒക്കെ ആണ്... എനിക് വേണ്ടി... ഞാൻ പറഞ്ഞ കൊണ്ട്..... തെറ്റല്ലേ.............( തുടരും )

