💔 വിമോചിത 💔: ഭാഗം 96

രചന: AVANIYA

സായ് ഇന്ന് distarch ആവുകയാണ്.... ഇനി വീട്ടിൽ പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കാം എന്ന സായിയുടെ വാശിയിൽ എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചു.... സായ് ഇപ്പോഴായി പിന്നെ പതിവിലും സന്തോഷത്തിൽ ആണ്.... കാരണം അവന്റെ ആനിയും അനുവും തന്നെ.... ആനി സമ്മതം അറിയിച്ചതിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം ആധിക്കാണ്... അയ്യർ ദമ്പതികൾ പുറമെ എതിർപ്പ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എങ്കിലും മനസ്സ് കൊണ്ട് അവർ ഉൾകൊണ്ടിട്ട്‌ ഇല്ല.... സായ് അത് മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയതും ഇല്ല.... സായ് ,വീട്ടിലേയ്ക്ക് പോകുന്നതോടെ ഇന്ന് മുതൽ ആനിയും തിരികെ ജോലിക്ക് പോകും... സായിയുടെ കാറിന്റെ back ക്യാമിൽ നിന്നും ലോറിയെ കുറിച്ച് ഉള്ള വിവരങ്ങൾ കിട്ടി എങ്കിലും അതിനേ പറ്റി കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അതിനു പിന്നിൽ ദക്ഷനും കൂട്ടരും ആണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ കൂടുതൽ അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചില്ല.... നവീനു വെടിയേറ്റ് എങ്കിലും വയറിന്റെ സൈഡിൽ ആയത് കൊണ്ടും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കെയർ കിട്ടിയ കൊണ്ടും അവനു വീണ്ടും ഒരു പുതുജീവൻ ലഭിച്ചു.... ഹെസ്റ്റർ എന്ന കൊടും കുറ്റവാളിയെ ജീവനോടെ പിടിയിൽ ആകിയതോടെ ആദിക്കും ജോയിക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വലിയ അംഗീകാരം ആണ് ലഭിച്ചത്....

അവന്റെ കാലിൽ വെടിയേറ്റത് കൊണ്ട് 2 കാലും മുറിച്ച് കളയെണ്ടി വന്നു.... ചെയ്തു കൂട്ടിയ തെറ്റുകൾ കാരണം മലേഷ്യൻ കോടതി അവൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ കഴുമരം വധിച്ചു എങ്കിലും കാലുകൾ ഇല്ല എന്നൊരു കാരണം കൊണ്ട് അവനു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു.... അത് അവനു ഏറ്റ വലിയൊരു അടി തന്നെ ആയിരുന്നു.... 🍁🍁🍁🍁🍁🍁 ഇന്ന് ഏഴാം തീയതിയാണ് 2 ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിച്ചൻ പറഞ്ഞ time limit തീരും..... " ആദി... എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം.... ഇന്ന് ഏഴാം തിയതി ആയില്ലേ.... ഇനിയും ജോയ് സാറിനെ ഇങ്ങനെ വിടണമോ.... " " വേണ്ട.... എല്ലാം ശെരി ആകാം.... " " മ്മ്‌..... " " ആനി ഞാൻ ഒന്ന് പുറത്ത് പോവുകയാണ്.... " " ഞാൻ വരണോ... " " നോ... ഹർഷനും ആയി പോകാം.... " " ഒകെ.... " അവള് ഉടനെ ഹർഷനുമായി പുറത്തേയ്ക്ക് പോയി.... " മാഡം... നമ്മൾ എവിടേക്കാണ്.... " " ഒരു ഇടം വരെ.... " " ഒകെ... " " ഹർഷൻ.... " " എന്താ മാഡം.... " " DiG Joy ആയി എത്ര നാളത്തെ പരിചയം ആണ്.... " " എന്താ മാഡം.... " " അത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ.... " " അപ്പോ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ ആണോ.... " " മ... മാഡം.... " " എന്തുപറ്റി ഹർഷൻ....മറുപടി പറ.... ഇപ്പൊ ജോയ് സർ ആയി എന്താ ബന്ധം.... "

" ഒന്നുമില്ല മാഡം ഇടക്ക് contact ചെയും thats all... " " Ok.... " അതും പറഞ്ഞു അവള് തന്റെ ഫോണിൽ ഉള്ള ഹർഷന്റെ കോൾ റെക്കോർഡ് play ചെയ്തു.... * " ഹലോ സർ... " " ഹർഷൻ... ആദിക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ.... " " ഇത് വരെ ഇല്ല സർ.... " " ഇല്ലെ.... അങ്ങനെ വരാൻ വഴി ഇല്ല അല്ലോ... " " I don't know sir... പക്ഷേ ഇത് വരെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല.... " " Be carefull ഹർഷൻ... അവളുടേ മൗനത്തിനു പല അർത്ഥങ്ങളും ഉണ്ടാകും.... " " ഒകെ sir I will take care of it.... " * അതോടെ ആ ഓഡിയോ അവസാനിച്ചിരുന്നു.... " ഇനിയും ഹർഷനു എന്താണ് പറയാൻ ഉള്ളത്.... " " അത് മാഡം.... " " എനിക് ഒന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞ മതി.... ജോയ് സാറും നീലുവിന്റെ ജോയിച്ചനും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം.... " " മാഡം 2 ഉം ഒരേ ആൾ തന്നെയാണ്... " " ഇത് ഇനി എന്ത് കള്ളമാണ്.... " " നോ മാഡം സത്യമാണ്.... ജോയ് സർ തന്നെയാണ് ജോയിച്ചൻ.... അയാളുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ആണ് ഞാൻ കത്തുകൾ മാഡത്തിന്റെ കൈയിൽ എത്തിച്ചത് ഒക്കെ.... "

" Why he do all these.... " " നീലൂ എന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് നീതി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് മാഡം " " ഒകെ.... I want to meet him " " But Madam you already know him " " എനിക് അവനെ ഒരിക്കലും ജോയിച്ചൻ എന്ന രീതിയിൽ അറിയില്ല അല്ലോ.... അത് കൊണ്ട് അവനെ ഞാൻ പറയുന്ന ഇടത്ത് വരുത്തണം.... ജോയിച്ചൻ ആയി.... " " അതിനു ഞാൻ.... " അപ്പോഴാണ്. അവന്റെ ഫോൺ ബെൽ അടിച്ചത്.... ഫോൺ നോക്കിയപ്പോൾ sp joy എന്നാണു വന്നിരിക്കുന്നത്.... " ഊ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകുമോ ഇത്രക്ക് ടൈമിംഗ്.... ഫോൺ എടുക്കു എന്നിട്ട് നാളെ അത്യാവശ്യമായി കാണണം എന്ന് പറ.... " " ഒകെ മാഡം.. " 🍁🍁🍁🍁🍁🍁 സായിക് വീട്ടിൽ VIP treatments ആണ്.... അമ്മച്ചിയും അനുമോളും എപ്പോഴും അവന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ്.... അയ്യർ ദമ്പതികൾക്ക്‌ അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എങ്കിലും അവൻ അവരോട് വലിയ അടുപ്പം കാണിക്കാത്തത് അവരെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.... " മോനെ സായ്... " " എന്താ അമ്മച്ചി.... " " അമ്മച്ചി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ എന്നോട് പിണക്കം തോന്നരുത്.... " " എന്താ കാര്യം... " " വാസുകിയും സുബ്രഹ്മണ്യനും മോന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ആണ്... അവരോട് ഇൗ അവഗണന കാണിക്കാൻ പാടുണ്ടോ.... "

" അവർ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ആയിരുന്നില്ല അമ്മച്ചി.... അവർ നല്ലൊരു മാതാവും പിതാവും ആയിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ സ്വന്തം മകളെ കൊലക്ക് കൊടുക്കും ആയിരുന്നോ.... നീലുവിനെ ജീവന് കൊടുതില്ലായിരുന്ന് എങ്കിൽ ഇന്നും അവള് ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നോ.... സ്വാർത്ഥത ആയിരുന്നില്ലേ അമ്മച്ചി.... " " 2 മക്കളെ നഷ്ടമായത് അല്ലേ അവർക്ക്.... നിങ്ങള് കൂടി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ... " " നഷ്ടം ആയത് അല്ല... നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ആണ്.... ചെയ്ത പാപങ്ങൾ തീർന്നു എന്നു തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കാം.... " അവർ കൂടുതൽ ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല.... " ആനി എന്തേ അമ്മച്ചി.... " " കൊച്ചു ഗള്ളൻ.... മ്മ്‌ മ്മ്‌.... " " ഒന്ന് പോ അമ്മച്ചി... അവള് വന്നില്ലേ.... " " നിങ്ങളെ വേഗം പിടിച്ച് കെട്ടിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ.... " " വളരെ സന്തോഷം.... " " അയ്യഡാ ആദ്യം 2 കാലിൽ നേരെ നിലക്ക്... " " ആനി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാം അമ്മച്ചി.... " " പോടാ ചെക്കാ.... " അവന്റെ കണ്ണിൽ കുറുമ്പ് നിറഞ്ഞു.... 🍁🍁🍁🍁🍁 ജോയിച്ചനേ കാത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആനിയും ഹർഷനും.... അപ്പോഴാണ് പൊടി പറത്തി കൊണ്ട് ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് കാർ അവിടേക്ക് വന്നത്.... അതിൽ നിന്നും ജോയിയും അഭിയും ഇറങ്ങി....

അത് കണ്ടതും ആധിയുടെ ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി മിന്നി.... " എന്താണ് അഥീന ജോൺ കുരിയാക്കോസ് ഐപിഎസ് late ആയി പോയല്ലോ.... ഞാൻ കുറച്ച് കൂടി മുന്നേ പ്രതീക്ഷിച്ചു.... " അഭി ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്നു.... " എന്ന ചെയാന അച്ചാച്ച.... Late ആകേണ്ടി വന്നു.... " " അപ്പോ സത്യങ്ങൾ ഒക്കെ അറിഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് ഇൗ വരവ് അല്ലേ.... " " Definitely.... " " അപ്പോ ഇനിയൊരു കുറ്റ സമ്മതം ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.... " " കുറ്റം ചെയ്തവൻ.. അത് സമ്മതിച്ച് അല്ലേ മതിയാകൂ..... " " ഒകെ... ഞാൻ ചെയ്യാം... പക്ഷേ എന്റെ ഭാഗത്ത് ഉള്ള തെറ്റ് എനിക് തന്നെ ഏറ്റ്‌ പറയണം അല്ലോ.... " " Yes.... " " ഞാൻ ആയിരുന്നു നീലുവിന്റെ ജോയിച്ചൻ.... എനിക് അറിയാം അവളെ കൊലപെടുത്തിയ ആരാണെന്ന്.... പക്ഷേ അത് ഇപ്പൊ പറയാൻ ആകില്ല.... പിന്നെ നിനക്ക് കത്തുകൾ എഴുതിയിരുന്നത് ഞാൻ ആണ്.... ജീവനെയും മറ്റുള്ളവരെയും അകത്ത് ആകണം എന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നു എന്റെ ഉദ്ദേശം.... പിന്നെ ജീവിത.... അവളുടെ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ ആകുമെന്ന് അറിഞ്ഞു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അഭിയെ ഇറക്കി കളിച്ചത്.... " കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ആദി മൗനം ആയിരുന്നു.... " Should I confess anything more.... "

" തെറ്റുകൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ശിക്ഷാവിധി തീരുമാനിക്കാം അല്ലേ.... " " Yaa sure.... നീ നൽകുന്ന ഏതൊരു ശിക്ഷക്കും ഞാൻ അർഹൻ ആണ്.... അഭിക്ക്‌ എല്ലാം അറിയാം... But അവൻ നിന്നിൽ നിന്നും മറച്ചു വെച്ചത് എനിക് വേണ്ടി ആയിരുന്നു.... എനിക് വേണ്ടി മാത്രം.... " അതും പറഞ്ഞു ജോയ് തല കുനിച്ചു.... ഒരു കയ്യടി കേട്ടാണ് അവൻ തല ഉയർത്തിയത്...... " You are a brilliant player Mr Joy Mathew IPS.... പക്ഷെ മറന്ന് പോയോ ഞാൻ അഥീന ആണെന്ന് ഉള്ള കാര്യം.... " അവൻ ഒരു ഞെട്ടലോടെ അവളെ നോക്കി.... " നിങ്ങളുടെ ഇൗ കാണുന്ന അഭിനയം എന്നോട് വേണ്ട... ദ്ദേ ഇൗ നില്കുന്ന ഇവനോട് ഒക്കെ മതി.... " അതും പറഞ്ഞു അവള് ഹർഷനു നേരെ കൈ ചൂണ്ടി...............( തുടരും )

