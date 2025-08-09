Kerala

നഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാർഥിനി അമ്മു സജീവന്റെ മരണം; അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിട്ടു

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 21 minutes ago
10,586 Less than a minute
ammu-sajeev
FacebookWhatsApp

പത്തനംതിട്ടയിൽ നഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാർഥിനിയായ അമ്മു സജീവന്റെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം സംസ്ഥാന ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിട്ടു. കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടി. ചുട്ടിപ്പാറ എസ്എംഇ നഴ്‌സിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർഥിനിയായിരുന്നു അമ്മു സജീവ്.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും വീണ് മരിച്ചതായാണ് വിവരം. 2024 നവംബർ 15നായിരുന്നു സംഭവം. കേസിൽ പോലീസ് മൂന്ന് സഹപാഠികളെ പ്രതി ചേർത്തിരുന്നു. ഇവർക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണക്കുറ്റമാണ് ചുമത്തിയത്.

എന്നാൽ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും അധ്യാപകർക്കും പങ്കുള്ളതായി കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു. മകൾ കോളേജിലും ഹോസ്റ്റലിലും നിരന്തരം മാനസിക പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയയായെന്നും പിതാവ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിട്ടത്.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 21 minutes ago
10,586 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

police

കോഴിക്കോട് ചേവായൂരിൽ വയോധിക സഹോദരിമാർ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; സഹോദരനെ കാണാനില്ല

9 minutes ago

ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജിന് പ്രത്യേക സുരക്ഷ; 15 അംഗ പോലീസ് സംഘം മന്ത്രിക്കൊപ്പം

26 minutes ago

മദ്യലഹരിയിൽ കാറോടിച്ച് ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചത് 13 വാഹനങ്ങൾ; യുവാവിനെതിരെ കേസ്

53 minutes ago

റബറിന് 300 രൂപയാക്കിയാൽ ബിജെപിയെ ജയിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹം; തലശ്ശേരി ആർച്ച് ബിഷപിനെ പരിഹസിച്ച് എകെ ബാലൻ

3 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!