ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി 2.2 ദശലക്ഷം ഒമാനി റിയാൽ തിരിച്ചുപിടിച്ച് ഒമാൻ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോറിറ്റി

Photo of News Desk News Desk Send an email 1 day ago
10,635 1 minute read
മസ്കത്ത്: 2025-ന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി (CPA) ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി 2.2 ദശലക്ഷം ഒമാനി റിയാലിലധികം (ഏകദേശം 47 കോടിയിലധികം ഇന്ത്യൻ രൂപ) തിരിച്ചുപിടിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അതോറിറ്റി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് ഈ തുക തിരികെ ലഭ്യമായത്.

  •  * പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

* 2025 ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള കാലയളവിലെ കണക്കുകളാണിത്.

* പരാതികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരമില്ലായ്മ, സേവനങ്ങളിലെ വീഴ്ചകൾ, വാണിജ്യപരമായ വഞ്ചനകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.

* വ്യാപാരികളും ഉപഭോക്താക്കളും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ സൗഹൃദപരമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനും അതോറിറ്റി മുൻകൈയെടുത്തു.

* ഉപഭോക്താക്കളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വിപണിയിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും CPA നടത്തിയ നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും പരിശോധനകളും ഈ നേട്ടത്തിന് സഹായകമായി.

ഈ കാലയളവിൽ 16,000-ത്തിലധികം പരാതികളാണ് അതോറിറ്റിക്ക് ലഭിച്ചത്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം പരാതികളും തലസ്ഥാനമായ മസ്കത്ത് ഗവർണറേറ്റിൽ നിന്നാണ്. ഉയർന്ന ജനസംഖ്യയും വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതിന് കാരണമായതായി അധികൃതർ വിലയിരുത്തുന്നു. നോർത്ത് അൽ ബാത്തിന, സൗത്ത് അൽ ബാത്തിന തുടങ്ങിയ ഗവർണറേറ്റുകളിൽ നിന്നും ധാരാളം പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ അതോറിറ്റിയുടെ ശക്തമായ നിലപാടാണ് ഈ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഒമാനിലെ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും നിയമലംഘകർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും അതോറിറ്റി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അതോറിറ്റി സജീവമായി നടത്തുന്നുണ്ട്.

 

