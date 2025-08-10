വ്യാവസായിക നിക്ഷേപമായി 40 ബില്യൺ ഒമാനി റിയാൽ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഒമാൻ

മസ്കറ്റ്: 2040-ഓടെ വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ 40 ബില്യൺ ഒമാനി റിയാലിന്റെ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാൻ ഒമാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു. വാണിജ്യ, വ്യവസായ, നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ (MoCIIP) നേതൃത്വത്തിലുള്ള വ്യാവസായിക തന്ത്രം 2040-ന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പദ്ധതി.
രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനും എണ്ണ വരുമാനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനും ഒമാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇതിനായി നിർമ്മാണ മേഖലയുടെ സംഭാവന 2040-ഓടെ 11.6 ബില്യൺ ഒമാനി റിയാലായി ഉയർത്താനും പദ്ധതിയുണ്ട്.
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വ്യവസായങ്ങൾക്കും (green industries), നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കും (advanced technologies) ഊന്നൽ നൽകും. ഇത് കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തിന്റെ ഉത്പാദന ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും.
2024-ൽ ഒമാന്റെ നിർമ്മാണ മേഖല 7.45 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. 3.6 ബില്യൺ ഒമാനി റിയാലായിരുന്ന ഈ മേഖലയുടെ സംഭാവന, മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ (GDP) 9.4 ശതമാനമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ 57,000-ത്തിലധികം ഒമാൻ സ്വദേശികൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭിച്ചു.
ഇതിനോടകം, 2025-ന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ, വ്യവസായിക മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നിരവധി തന്ത്രപരമായ പദ്ധതികൾക്ക് മന്ത്രാലയം തുടക്കമിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ശ്രമങ്ങളിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ വ്യാവസായിക മേഖലയ്ക്ക് പുതിയ ഉണർവ് നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.