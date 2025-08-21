GulfMuscatOman

ഒമാന്റെ എണ്ണ ഇതര കയറ്റുമതിയിൽ വൻ വർധന; ആദ്യ പകുതിയിൽ 3.2 ബില്യൺ റിയാലിന്റെ വളർച്ച

മസ്ക്കത്ത്: ഒമാന്റെ എണ്ണ ഇതര കയറ്റുമതിയിൽ ഈ വർഷം മികച്ച മുന്നേറ്റം. 2025-ന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ (H1) രാജ്യത്തിന്റെ എണ്ണ ഇതര കയറ്റുമതി 9.1 ശതമാനം വർധിച്ച് 3.2 ബില്യൺ ഒമാനി റിയാലിലെത്തി. ഒമാന്റെ എണ്ണയെ ആശ്രയിച്ചുള്ള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനുള്ള സർക്കാർ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇത് വലിയ ഉത്തേജനം നൽകുന്നു.

ഒമാൻ വിഷൻ 2040-ന്റെ ഭാഗമായി, സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഊർജ്ജേതര മേഖലകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പദ്ധതികൾ സർക്കാർ നടപ്പാക്കി വരുന്നു. ഈ വളർച്ച സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഖനനം, നിർമ്മാണം, രാസവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഒമാൻ മികച്ച കയറ്റുമതി സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തുന്നു എന്നാണ്. എണ്ണവിലയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഈ നേട്ടം രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയ്ക്കും കയറ്റുമതി രംഗത്തെ വൈവിധ്യവത്കരണത്തിനും കരുത്ത് പകരും.

 

 

