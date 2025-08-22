മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം; എമിറേറ്റ്സ് റോഡ് ഓഗസ്റ്റ് 25-ന് പൂർണ്ണമായി തുറക്കും

ദുബായ്: മാസങ്ങൾ നീണ്ട അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ശേഷം യു.എ.ഇയിലെ പ്രധാന പാതകളിലൊന്നായ എമിറേറ്റ്സ് റോഡ് (E-611) ഓഗസ്റ്റ് 25-ന് ഗതാഗതത്തിനായി പൂർണ്ണമായും തുറക്കും. സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് യാത്രക്കാർക്കുണ്ടാകാവുന്ന തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ദുബായ്, ഷാർജ, അബുദാബി തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ 14 കിലോമീറ്റർ റോഡ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി നവീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഡ്രൈവർമാർക്ക് സുരക്ഷിതവും സുഗമവുമായ യാത്ര ഒരുക്കുക, ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു നവീകരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.
- പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
* പൂർണ്ണ പുനർനിർമ്മാണം: ഹെവി വാഹനങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ യാത്ര കാരണം റോഡിൻ്റെ ഗുണനിലവാര സൂചിക (Pavement Quality Index) കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് ആർ.ടി.എ (റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി) ഈ നവീകരണ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്.
* ഒഴുകിയെത്തും വാഹനങ്ങൾ: സ്കൂൾ അവധിക്ക് ശേഷം യു.എ.ഇയിലെ മിക്ക സ്കൂളുകളും ഓഗസ്റ്റ് 26-ന് തുറക്കും. ഈ സമയത്ത് എമിറേറ്റ്സ് റോഡിൽ വലിയ ഗതാഗത തിരക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ, ഓഗസ്റ്റ് 25-ന് റോഡ് തുറക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്വാസമാകും.
* വാഹനാപകട രഹിത ദിനം: സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന ദിവസം ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ‘വാഹനാപകട രഹിത ദിനം’ (Accident-Free Day) എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക കാമ്പയിൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ ദിവസം ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്ക് ലൈസൻസിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്ക് പോയിന്റുകൾ ഒഴിവാക്കാനും അവസരമുണ്ട്.
എമിറേറ്റ്സ് റോഡ് പൂർണ്ണമായി തുറക്കുന്നതോടെ ദുബായിൽ നിന്ന് ഷാർജയിലേക്കും അബുദാബിയിലേക്കുമുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകും. നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താൽകാലികമായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ സുഗമമായ യാത്രയാണ് അധികൃതർ ഉറപ്പുനൽകുന്നത്.