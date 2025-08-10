ജിസിഎച്ച്ക്യൂ-വിൽ ന്യൂറോഡൈവേർജെൻസിന് അവസരം: രഹസ്യാന്വേഷണ രംഗത്തെ പുത്തൻ കാഴ്ച്ചപ്പാടുകൾ
രാജ്യാന്തര രഹസ്യാന്വേഷണ രംഗത്ത് നൂതന സമീപനങ്ങളുമായി ബ്രിട്ടന്റെ പ്രധാന രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ GCHQ (Government Communications Headquarters). പരമ്പരാഗത രഹസ്യാന്വേഷണ രീതികളിൽ നിന്ന് മാറി, ന്യൂറോഡൈവേർജെൻറ് ആയ ആളുകളെ (Neurodivergent individuals) തങ്ങളുടെ ടീമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് GCHQ. ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ, ഡിസ്ലക്സിയ തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകളുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും പാറ്റേണുകൾ കണ്ടെത്താനും അതുല്യമായ കഴിവുകളുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ നീക്കം.
സൈബർ സുരക്ഷ, രഹസ്യ കോഡുകൾ കണ്ടെത്തൽ, ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയൽ തുടങ്ങിയ GCHQ-വിന്റെ നിർണായക ദൗത്യങ്ങളിൽ ഈ കഴിവുകൾ വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിലയിരുത്തൽ. സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കാനും, സൂക്ഷ്മമായ വിവരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും ഇവർക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് GCHQ പറയുന്നത്. ന്യൂറോഡൈവേർജെൻറ് ആയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക പരിശീലനങ്ങളും തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളും ഏജൻസി ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നീക്കം, ബ്രിട്ടന്റെ സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഇത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ഒരു മാതൃകയാകുമോ എന്നും ഉറ്റുനോക്കപ്പെടുന്നു.