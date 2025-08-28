പഹൽഗാം ആക്രമണം: ഉയർന്ന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം ഭീകരർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ‘കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടാൻ’
ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീരിലെ പഹൽഗാമിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ മൂന്ന് ഭീകരർ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തതായി സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. പ്രദേശത്തെ ഉയർന്ന ടൂറിസ്റ്റ് സാന്നിധ്യവും, ആക്രമണത്തിന് എളുപ്പത്തിൽ അവസരം നൽകുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലവും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഭീകരർ ഈ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്.
ഏപ്രിൽ 22-ന് നടന്ന ഈ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ഒരു മലയാളിയടക്കം 26 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പാക് ഭീകരസംഘടനയായ ലഷ്കർ-ഇ-ത്വയ്ബയുമായി ബന്ധമുള്ള ‘ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രണ്ട്’ (ടിആർഎഫ്) ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു.
വിനോദസഞ്ചാരികളെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് വെടിവെച്ചാണ് ഭീകരർ ഈ ക്രൂരത നടത്തിയത്.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ശ്രീനഗർ സന്ദർശിക്കുകയും സുരക്ഷാ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഭീകരർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പഹൽഗാം ആക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരൻ ലഷ്കർ-ഇ-ത്വയ്ബ ഭീകരൻ സൈഫുള്ള കസൂരിയാണെന്നും ഇയാളെ പാകിസ്താനിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ പാകിസ്താന്റെ പങ്കുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യ ആരോപിച്ചെങ്കിലും പാകിസ്താൻ ഇത് നിഷേധിച്ചു.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ജമ്മു കശ്മീർ സർക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. കശ്മീരിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 48 വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ആക്രമണം കശ്മീരിന്റെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.