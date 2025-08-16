പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം: യുഎൻ ചർച്ചകൾ കരാറില്ലാതെ പിരിഞ്ഞു; ആഗോള ഉടമ്പടിക്ക് തിരിച്ചടി
ജനീവ: ലോകത്തെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കാനായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചകൾ കരാറിലെത്താതെ പിരിഞ്ഞു. ഇതോടെ, പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം തടയുന്നതിനുള്ള ആഗോള ഉടമ്പടി രൂപീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പാദനം കുറയ്ക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെടാൻ പ്രധാന കാരണം.
പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പാദനം കുറയ്ക്കാതെ മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പല രാജ്യങ്ങളും നിലപാടെടുത്തപ്പോൾ, ഉത്പാദന നിയന്ത്രണം വ്യാപാരത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും മാലിന്യ സംസ്കരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങൾ വാദിച്ചു. എണ്ണ ഉത്പാദന രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ നിലപാടിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. രണ്ട് കൂട്ടായ്മകളായി തിരിഞ്ഞുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കരാർ രൂപീകരണത്തിന് തടസ്സമായി.
പരിസ്ഥിതി സംഘടനകൾ ഈ നീക്കത്തിൽ കടുത്ത നിരാശ രേഖപ്പെടുത്തി. 2040-ഓടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പാദനത്തിൽ 75% കുറവ് വരുത്തണമെന്ന് ഗ്രീൻപീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കരാറിലെത്താൻ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ, ലോകം വലിയൊരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്ന ആശങ്ക വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്കായി അടുത്ത യോഗം ചേരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും, ആഗോള ഉടമ്പടി എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാകുമെന്നതിൽ സംശയങ്ങൾ ഉയരുന്നു.