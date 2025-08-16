World

പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം: യുഎൻ ചർച്ചകൾ കരാറില്ലാതെ പിരിഞ്ഞു; ആഗോള ഉടമ്പടിക്ക് തിരിച്ചടി

Photo of News Desk News Desk Send an email 8 hours ago
10,570 Less than a minute
FacebookWhatsApp

ജനീവ: ലോകത്തെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കാനായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചകൾ കരാറിലെത്താതെ പിരിഞ്ഞു. ഇതോടെ, പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം തടയുന്നതിനുള്ള ആഗോള ഉടമ്പടി രൂപീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പാദനം കുറയ്ക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെടാൻ പ്രധാന കാരണം.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പാദനം കുറയ്ക്കാതെ മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പല രാജ്യങ്ങളും നിലപാടെടുത്തപ്പോൾ, ഉത്പാദന നിയന്ത്രണം വ്യാപാരത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും മാലിന്യ സംസ്കരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങൾ വാദിച്ചു. എണ്ണ ഉത്പാദന രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ നിലപാടിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. രണ്ട് കൂട്ടായ്മകളായി തിരിഞ്ഞുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കരാർ രൂപീകരണത്തിന് തടസ്സമായി.

 

പരിസ്ഥിതി സംഘടനകൾ ഈ നീക്കത്തിൽ കടുത്ത നിരാശ രേഖപ്പെടുത്തി. 2040-ഓടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പാദനത്തിൽ 75% കുറവ് വരുത്തണമെന്ന് ഗ്രീൻപീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കരാറിലെത്താൻ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ, ലോകം വലിയൊരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്ന ആശങ്ക വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്കായി അടുത്ത യോഗം ചേരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും, ആഗോള ഉടമ്പടി എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാകുമെന്നതിൽ സംശയങ്ങൾ ഉയരുന്നു.

 

Tags
Photo of News Desk News Desk Send an email 8 hours ago
10,570 Less than a minute
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പാക്കിസ്ഥാനിലെ മിന്നൽ പ്രളയം; മരണസംഖ്യ 300 കടന്നു, നിരവധി പേരെ കാണാതായി

1 hour ago

പുടിനുമായുള്ള ചർച്ചക്ക് പത്തിൽ പത്ത് മാർക്ക്; കരാർ ഉറപ്പിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം സെൻസ്‌കിയുടേതെന്ന് ട്രംപ്

8 hours ago

വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പാക്കിസ്ഥാനിൽ മിന്നൽ പ്രളയം; 194 പേർ മരിച്ചു, രണ്ടായിരത്തോളം പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു

8 hours ago

പുടിൻ-ട്രംപ് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സമാധാന കരാറായില്ല; ചർച്ച നീണ്ടത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം

10 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!