പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ടിയാൻജിൻ സന്ദർശനം എസ്.സി.ഒ-ക്കും ഇന്ത്യ-ചൈന ബന്ധത്തിനും ‘വളരെ പ്രധാനം’: ഷു ഫെയ്ഹോങ്
ന്യൂഡൽഹി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ടിയാൻജിൻ സന്ദർശനം ഷാങ്ഹായ് കോഓപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനും (SCO) ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിനും “വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട” സംഭവമാകുമെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ചൈനീസ് അംബാസഡർ ഷു ഫെയ്ഹോങ് പറഞ്ഞു.
ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവെ, സന്ദർശനം വിജയകരമാക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു സംയുക്ത വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ സന്ദർശനത്തിന് ചൈന വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും, ഇത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പുതിയ ഊർജ്ജം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഓഗസ്റ്റ് 31 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 1 വരെ നടക്കുന്ന SCO ഉച്ചകോടിക്കായി പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യി അടുത്തിടെ ന്യൂഡൽഹി സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.
കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ അതിർത്തിയിൽ സമാധാനവും ശാന്തിയും നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞതായും, അതിർത്തി പ്രശ്നത്തിന് ന്യായവും പരസ്പരം സ്വീകാര്യവുമായ പരിഹാരം കാണാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധത ആവർത്തിച്ചതായും ഷു ഫെയ്ഹോങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചൈനയും ഇന്ത്യയും എതിരാളികളല്ല, മറിച്ച് പങ്കാളികളാണെന്നും, സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സുസ്ഥിരമായ ബന്ധം പ്രാദേശികവും ആഗോളവുമായ സമാധാനത്തിനും സമൃദ്ധിക്കും നിർണായകമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2020-ലെ ഗാൽവൻ താഴ്വരയിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ആദ്യത്തെ ചൈന സന്ദർശനമാണിത്. അതിർത്തിയിലെ സമാധാനത്തിൽ “പുരോഗമനപരമായ പ്രവണത” ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ അടുത്തിടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കാനും ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്.