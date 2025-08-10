National

ബംഗളൂരുവിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം: കനത്ത സുരക്ഷ: ട്രെയിൻ ഗതാഗതത്തിൽ നിയന്ത്രണം

Photo of News Desk News Desk Send an email 3 hours ago
10,646 1 minute read
FacebookWhatsApp

ബംഗളൂരു: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ബംഗളൂരു സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നഗരത്തിൽ വിപുലമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. നഗരം ഒരു കോട്ടപോലെ സുരക്ഷാ വലയത്തിലാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ചില ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കുകയും ചിലവ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

പ്രധാനമന്ത്രി മെട്രോയുടെ മഞ്ഞ ലൈൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായി ജയനഗർ, ജെപി നഗർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ 50-ലധികം ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 10,000-ത്തോളം പോലീസുകാരെയാണ് സുരക്ഷയ്ക്കായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് റിസർവ് പോലീസ് (KSRP), സിറ്റി ആംഡ് റിസർവ് (CAR) എന്നിവയുടെ പ്ലാറ്റൂണുകളും പ്രാദേശിക പോലീസിനൊപ്പം ചേരും.

 

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ (SWR) ചില ട്രെയിനുകൾ പൂർണ്ണമായും ഭാഗികമായും റദ്ദാക്കുകയും, വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു.

  • റദ്ദാക്കിയ ട്രെയിനുകൾ:

* ട്രെയിൻ നമ്പർ 66551 KSR ബംഗളൂരു-അശോകപുരം

* ട്രെയിൻ നമ്പർ 66552 അശോകപുരം-KSR ബംഗളൂരു

* ട്രെയിൻ നമ്പർ 66567 KSR ബംഗളൂരു-തുംകുരു

* ട്രെയിൻ നമ്പർ 66572 തുംകുരു-KSR ബംഗളൂരു

* ട്രെയിൻ നമ്പർ 06581 KSR ബംഗളൂരു-ചന്നപട്ടണ

* ട്രെയിൻ നമ്പർ 06582 ചന്നപട്ടണ-KSR ബംഗളൂരു

ഇതുകൂടാതെ, മൈസൂരു-ബെളഗാവി വിശ്വമാനവ് എക്സ്പ്രസ് ഉൾപ്പെടെ ചില ട്രെയിനുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. KSR ബംഗളൂരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോം 7 മുതൽ 10 വരെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ പ്രവേശന കവാടം താൽക്കാലികമായി അടച്ചിട്ടുണ്ട്. യാത്രക്കാർ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾക്കായി നേരത്തെ തന്നെ സ്റ്റേഷനിലെത്തണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

കൂടാതെ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഗരത്തിലെ വിവിധ റോഡുകളിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാരണഹള്ളി മെയിൻ റോഡ്, ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി ഫ്ലൈഓവർ, ഹൊസൂർ റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ രാവിലെ 8.30 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 വരെ ഗതാഗതം ഭാഗികമായി നിയന്ത്രിക്കും.

 

Photo of News Desk News Desk Send an email 3 hours ago
10,646 1 minute read
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ബംഗളൂരു സന്ദർശനം: കനത്ത സുരക്ഷയിൽ തടിച്ചുകൂടി ബി.ജെ.പി. പ്രവർത്തകരും ജനങ്ങളും

33 minutes ago

ബംഗളൂരുവിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം: ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റിയിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

3 hours ago

344 പാർട്ടികളുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ; കേരളത്തിലെ 6 പാർട്ടികളും പുറത്ത്

18 hours ago

ഡൽഹി ജയിത്പൂരിൽ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണു; രണ്ട് കുട്ടികളടക്കം ഏഴ് പേർ മരിച്ചു

20 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!