National

ബംഗളൂരുവിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം: ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റിയിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

Photo of News Desk News Desk Send an email 3 hours ago
10,622 Less than a minute
FacebookWhatsApp

ബംഗളൂരു: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ബംഗളൂരു സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റിയിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും കടുത്ത ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ യാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിനും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായാണ് ഈ നടപടി.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ഇന്ന് രാവിലെ 8.30 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 വരെയാണ് പ്രധാനമായും ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി എലവേറ്റഡ് ഫ്ലൈഓവർ, ഹൊസൂർ റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ യാത്രക്കാർക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും. സിൽക്ക് ബോർഡിൽ നിന്ന് ഹൊസൂർ റോഡ് വഴി ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി ഫ്ലൈഓവർ കടന്നുപോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കും, തിരിച്ചും നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്.

 

കൂടാതെ, ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലെ ഇൻഫോസിസ് അവന്യൂ, വെലങ്കനി റോഡ്, എച്ച്പി അവന്യൂ റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലും ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ബാധകമായിരിക്കും. യാത്രക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇതര വഴികൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ട്രാഫിക് പോലീസ് നിർദേശിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രി മെട്രോയുടെ മഞ്ഞ ലൈൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനും മറ്റ് നഗര വികസന പദ്ധതികളുടെ തറക്കല്ലിടാനും ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റിയിൽ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റിയിലും പരിസരങ്ങളിലും സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാത്രക്കാർ ട്രാഫിക് പോലീസിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും സഹകരിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

 

Photo of News Desk News Desk Send an email 3 hours ago
10,622 Less than a minute
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ബംഗളൂരു സന്ദർശനം: കനത്ത സുരക്ഷയിൽ തടിച്ചുകൂടി ബി.ജെ.പി. പ്രവർത്തകരും ജനങ്ങളും

32 minutes ago

ബംഗളൂരുവിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം: കനത്ത സുരക്ഷ: ട്രെയിൻ ഗതാഗതത്തിൽ നിയന്ത്രണം

3 hours ago

344 പാർട്ടികളുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ; കേരളത്തിലെ 6 പാർട്ടികളും പുറത്ത്

18 hours ago

ഡൽഹി ജയിത്പൂരിൽ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണു; രണ്ട് കുട്ടികളടക്കം ഏഴ് പേർ മരിച്ചു

20 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!