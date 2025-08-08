ഉക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ഉടൻ തന്നെ ‘മരവിപ്പിച്ചേക്കാം’ എന്ന് പോളണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി; സെലെൻസ്കിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രതികരണം
യുക്രെയ്നിലെ യുദ്ധം ഉടനടി ‘മരവിപ്പിക്കാൻ’ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പോളണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ഡൊണാൾഡ് തുസ്ക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. യുക്രേനിയൻ പ്രസിഡന്റ് വോലോഡിമിർ സെലെൻസ്കിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് തുസ്കിന്റെ ഈ പ്രതികരണം. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നല്ല, മറിച്ച് താൽക്കാലികമായി ഒരു വെടിനിർത്തൽ നടപ്പാക്കാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് കാണുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.
സെലെൻസ്കിയുമായുള്ള സംഭാഷണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച തുസ്ക്, “ചില സൂചനകളുണ്ട്, എന്റെ അവബോധം വെച്ച് ഒരുപക്ഷേ ഈ സംഘർഷം മരവിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. യുദ്ധം അവസാനിക്കുമെന്നല്ല, ഒരു താത്കാലിക നിശ്ചലാവസ്ഥ (freeze) ഉടനെയുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്,” എന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിനും തമ്മിൽ വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകൾക്കായി ഒരു ഉച്ചകോടിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തുസ്കിന്റെ ഈ അഭിപ്രായ പ്രകടനം. നേരത്തെ ട്രംപ് റഷ്യക്ക് ഒരു വെടിനിർത്തലിന് സമ്മതിക്കാൻ അന്ത്യശാസനം നൽകിയിരുന്നു.
യുക്രെയ്ൻ ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവാണെന്നും എന്നാൽ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസമുണ്ടെന്നും തുസ്ക് അറിയിച്ചു. ഒരു വെടിനിർത്തലിനും തുടർന്ന് സമാധാന കരാറിനും വേണ്ടി പോളണ്ടും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാൻ ഉക്രെയ്ൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം, തുസ്കിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, സെലെൻസ്കി തന്റെ എക്സ് പോസ്റ്റിൽ “ലഭ്യമായ നയതന്ത്രപരമായ വഴികളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു” എന്നും “പൊതുവായ യൂറോപ്യൻ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു” എന്നും മാത്രമാണ് കുറിച്ചത്.
റഷ്യ 2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഉക്രെയ്നെ ആക്രമിച്ചതിനുശേഷം ഉക്രെയ്ന്റെ ശക്തമായ സഖ്യകക്ഷിയാണ് നാറ്റോ അംഗമായ പോളണ്ട്. റഷ്യൻ ആക്രമണം സാമ്രാജ്യത്വപരമായ ഭൂമി കൈയേറ്റമാണെന്ന് ഉക്രെയ്നും പാശ്ചാത്യ സഖ്യകക്ഷികളും ആരോപിക്കുന്നു.