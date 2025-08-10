DubaiGulf

എമിറേറ്റ്സ് വിമാനങ്ങളിൽ ഒക്ടോബർ മുതൽ പവർ ബാങ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല; പുതിയ നിയമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

News Desk 19 seconds ago
10,568 1 minute read
ദുബായ്: എമിറേറ്റ്സ് വിമാനങ്ങളിൽ ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ പവർ ബാങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പുതിയ നിയമം.

പുതിയ നിയമമനുസരിച്ച്, യാത്രക്കാർക്ക് അവരുടെ കൈവശമുള്ള ലഗേജിൽ ഒരു പവർ ബാങ്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവാദമുണ്ട്, എന്നാൽ അത് വിമാനത്തിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ലാപ്ടോപ്പുകൾ, ടാബ്ലെറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യാനോ, വിമാനത്തിലെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് പവർ ബാങ്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനോ അനുവാദമില്ല.

 

  • പുതിയ നിയമങ്ങളിലെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ:

* പരിധി: 100 വാട്ട് അവർ (Wh) ശേഷിയുള്ള ഒരു പവർ ബാങ്ക് മാത്രമേ കൈവശം വെക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

* സൂക്ഷിക്കേണ്ട സ്ഥലം: പവർ ബാങ്ക് സീറ്റിനടിയിലോ സീറ്റ് പോക്കറ്റിലോ വെക്കണം. മുകളിലെ സ്റ്റോവേജ് ബിന്നിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല.

* ചെക്ക്-ഇൻ ലഗേജ്: നിലവിലെ നിയമം അനുസരിച്ച്, പവർ ബാങ്കുകൾ ചെക്ക്-ഇൻ ലഗേജിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല.

* ശേഷി രേഖപ്പെടുത്തണം: പവർ ബാങ്കിന്റെ ശേഷി വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.

വിമാനങ്ങളിൽ ലിഥിയം ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ അമിതമായി ചൂടാവുകയും തീപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പുതിയ നിയമം. യാത്രക്കാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഈ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ എമിറേറ്റ്സ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനോടകം തന്നെ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ്, ചൈന എയർലൈൻസ് ഉൾപ്പെടെ പല പ്രമുഖ വിമാനക്കമ്പനികളും സമാനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

