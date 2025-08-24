ശ്രീ ഗുരു ഗ്രന്ഥ് സാഹിബ് ജിയുടെ പ്രകാശ് പുരബ്: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആശംസകൾ നേർന്നു
സിഖ് മതഗ്രന്ഥമായ ശ്രീ ഗുരു ഗ്രന്ഥ് സാഹിബ് ജിയുടെ പ്രകാശ് പുരബ് ദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആശംസകൾ നേർന്നു. അതിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾക്ക് ഇന്നും പ്രസക്തിയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച സന്ദേശത്തിൽ, ശ്രീ ഗുരു ഗ്രന്ഥ് സാഹിബ് ജിയുടെ കാലാതീതമായ ജ്ഞാനം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളെ നയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു. ഇത് അനുകമ്പ, വിനയം, സേവനം എന്നീ മൂല്യങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പഠിപ്പിക്കലുകൾ മാനവരാശിയെ ഐക്യവും സൗഹാർദ്ദവും വളർത്താൻ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
“ശ്രീ ഗുരു ഗ്രന്ഥ് സാഹിബ് ജി കാണിച്ചുതന്ന ജ്ഞാനത്തിന്റെ പാതയിൽ നാം എന്നും സഞ്ചരിക്കുകയും ഒരു മികച്ച ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ,” പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സിഖ് മതവിശ്വാസികൾക്ക് നിത്യപ്രകാശമായി കണക്കാക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായ ശ്രീ ഗുരു ഗ്രന്ഥ് സാഹിബ് ജി ആദ്യമായി സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് പ്രകാശ് പുരബ് ആഘോഷിക്കുന്നത്.