എസ്‌സിഒ ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായി സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പ്രസിഡന്റ് സെലെൻസ്കി പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ വിളിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: ഷാങ്ഹായ് കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ (എസ്‌സിഒ) ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായി ഉക്രേനിയൻ പ്രസിഡന്റ് വോലോഡിമിർ സെലെൻസ്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. ഉക്രെയ്നിലെ നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ചും സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു.

ചൈനയിലെ ടിയാൻജിനിൽ നടക്കുന്ന എസ്‌സിഒ ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനിരിക്കെയാണ് ഈ ഫോൺ സംഭാഷണം നടന്നത്. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സെലെൻസ്കി മോദിയെ വിളിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ഫോൺ സംഭാഷണത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി മോദി തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിൽ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്: “പ്രസിഡന്റ് സെലെൻസ്കിയുടെ ഫോൺ കോളിന് നന്ദി. നിലവിലെ സംഘർഷം, അതിന്റെ മാനുഷികമായ വശം, സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൈമാറി. ഈ ദിശയിലുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുന്നു.”

തന്റെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായും യൂറോപ്യൻ നേതാക്കളുമായും നടത്തിയ ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് സെലെൻസ്കി മോദിയെ അറിയിച്ചതായി ഉക്രേനിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കി. റഷ്യയുമായി സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറാണെന്നും, എന്നാൽ റഷ്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അനുകൂലമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നും സെലെൻസ്കി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. റഷ്യക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് എടുക്കണമെന്ന് സെലെൻസ്കി മോദിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചതായും സൂചനകളുണ്ട്.

സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സംഭാഷണത്തിലൂടെയും നയതന്ത്രത്തിലൂടെയും മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്ന ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു. എസ്‌സിഒ ഉച്ചകോടിയിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിലും ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചകളിലും സമാധാനത്തിനായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ നിലപാട് മോദി ഉയർത്തിക്കാട്ടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

 

