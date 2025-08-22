പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കൊൽക്കത്തയിൽ; വിവിധ വികസന പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
കൊൽക്കത്ത: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കൊൽക്കത്തയിൽ ഏകദേശം ₹5,200 കോടി രൂപയുടെ വിവിധ വികസന പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും തറക്കല്ലിടുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതികളും, ആറ് വരി കോന എലിവേറ്റഡ് എക്സ്പ്രസ് വേയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ പദ്ധതികൾ കൊൽക്കത്തയുടെയും പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെയും ഗതാഗത, നഗരവികസന മേഖലയിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
പുതിയ മെട്രോ റൂട്ടുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നോപാറ-ജയ് ഹിന്ദ് ബിമാൻബന്ദർ, സീൽദാ-എസ്പ്ലനേഡ്, ബേലഗാട്ട-ഹേമന്ത മുഖോപാധ്യായ എന്നീ പാതകൾ നഗരത്തിലെ യാത്ര കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിലാക്കും. ഈ റൂട്ടുകൾ വിമാനത്താവളത്തിലേക്കും ഐടി ഹബ്ബുകളിലേക്കും മെച്ചപ്പെട്ട കണക്റ്റിവിറ്റി നൽകും. ഇതിലൂടെ യാത്രാ സമയം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, സീൽദാ മുതൽ എസ്പ്ലനേഡ് വരെയുള്ള യാത്രാ സമയം 40 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് 11 മിനിറ്റായി ചുരുങ്ങും.
ഇതുകൂടാതെ, ₹1,200 കോടിയിലധികം ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആറ് വരി കോന എലിവേറ്റഡ് എക്സ്പ്രസ് വേയുടെ തറക്കല്ലിടലും പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു. ഇത് ഹൗറ, ഗ്രാമീണ മേഖലകൾ, കൊൽക്കത്ത എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനും വ്യാപാര, വാണിജ്യ മേഖലകളിൽ വലിയ ഉത്തേജനം നൽകാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ സന്ദർശനം 2026-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ബിജെപി പ്രവർത്തകർക്ക് ആവേശം നൽകാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു