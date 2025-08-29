National

ദ്വിദിന സന്ദർശനത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി ജപ്പാനിലേക്ക്; പിന്നാലെ ചൈനയും സന്ദർശിക്കും

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 3 hours ago
10,605 Less than a minute
FacebookWhatsApp

രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ജപ്പാനിലെത്തും. തീരുവയെ ചൊല്ലി ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക ഭിന്നത രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് മോദിയുടെ ജപ്പാൻ യാത്ര. ജപ്പാനിൽ നടത്തുന്ന ചർച്ചകളിൽ വ്യാപാര രംഗത്തെ സഹകരണവും ജപ്പാനിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതി കൂട്ടുന്ന വിഷയവും ചർച്ചയാകും

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ജപ്പാന് പിന്നാലെ മോദി ചൈനയിലെത്തും. ആഗസ്റ്റ് 31, സെപ്റ്റംബർ 1 തീയതികളിലാണ് മോദിയുടെ ചൈനാ സന്ദർശനം. ഏഴ് വർഷത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷമാണ് മോദി ചൈനയിലെത്തുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാദിമിർ പുടിനുമായും മോദി ചർച്ച നടത്തും

ഷാങ്ഹായി സഹകരണ ഉച്ചകോടിക്കായാണ് മോദി ചൈനയിലെത്തുന്നത്. അമേരിക്കയുമായുള്ള താരിഫ് തർക്കം തീർക്കാൻ ഇന്ത്യ ചർച്ചയൊന്നും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. ബ്രിക്‌സ് രാജ്യങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന ആലോചന ഇന്ത്യക്കും റഷ്യക്കും ചൈനക്കുമിടയിൽ നടക്കും

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 3 hours ago
10,605 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

ബിഹാർ വോട്ടർ പട്ടിക: ഉൾപ്പെടുത്താനും ഒഴിവാക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ട് 1.95 ലക്ഷം അപേക്ഷകൾ; 25,000 എണ്ണത്തിൽ തീർപ്പായി

14 hours ago

അതിശക്തമായ മഴ; സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ നിരവധി ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി: വഴിതിരിച്ച് വിട്ടു

15 hours ago

ഹിമാചൽ അപ്രത്യക്ഷമാകും; മുന്നറിയിപ്പുമായി വിദഗ്ധർ

15 hours ago

പഹൽഗാം ആക്രമണം: ഉയർന്ന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം ഭീകരർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ‘കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടാൻ’

15 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!