പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ബംഗളൂരു സന്ദർശനം: കനത്ത സുരക്ഷയിൽ തടിച്ചുകൂടി ബി.ജെ.പി. പ്രവർത്തകരും ജനങ്ങളും

ബംഗളൂരു: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ബംഗളൂരു സന്ദർശനത്തിനായി നഗരം ഒരുങ്ങി. കനത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തിലാണ് നഗരം. പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ബി.ജെ.പി. പ്രവർത്തകരും സാധാരണ ജനങ്ങളും വിവിധയിടങ്ങളിൽ തടിച്ചുകൂടി.

പ്രധാനമന്ത്രി നഗരത്തിലെത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിപുലമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ബംഗളൂരു പോലീസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നഗരത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം പോലീസ് നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. 10,000-ത്തോളം പോലീസുകാരെയാണ് സുരക്ഷാ ചുമതലകൾക്കായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബോംബ് സ്ക്വാഡുകളും, പ്രത്യേക സുരക്ഷാ സേനയും സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഹോട്ടലുകളിലും ലോഡ്ജുകളിലും പേയിംഗ് ഗസ്റ്റ് താമസ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കി.

 

പ്രധാനമന്ത്രി നഗരത്തിലെ മെട്രോയുടെ മഞ്ഞ ലൈൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നും വിവിധ വികസന പദ്ധതികളുടെ തറക്കല്ലിടുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കെ.എസ്.ആർ. ബംഗളൂരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകൾ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിലും പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കും.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം കാരണം നഗരത്തിലെ ചില റോഡുകളിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ കനത്ത ഗതാഗതക്കുരുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. യാത്രക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇതര വഴികൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ട്രാഫിക് പോലീസ് നിർദേശിച്ചു.

 

