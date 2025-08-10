World

പലസ്തീൻ അനുകൂല പ്രതിഷേധം: ലണ്ടനിൽ 466 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോലീസ്

ലണ്ടൻ: ബ്രിട്ടനിൽ അടുത്തിടെ ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ച പലസ്തീൻ ആക്ഷൻ (Palestine Action) എന്ന ഗ്രൂപ്പിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ ലണ്ടനിൽ പോലീസ് 466 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് തലസ്ഥാനത്ത് ഒരു പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ട അറസ്റ്റുകളിലൊന്നാണ്.

പലസ്തീൻ ആക്ഷൻ എന്ന സംഘടനയെ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ നിരോധിച്ചത്. ഇതിനെതിരെയാണ് പാർലമെന്റ് സ്ക്വയറിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടി പ്രതിഷേധിച്ചത്. രാജ്യത്തെ പുതിയ നിയമപ്രകാരം നിരോധിത സംഘടനകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ്. ഈ നിയമം ലംഘിച്ചവരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരിൽ പലരും “ഞാൻ വംശഹത്യയെ എതിർക്കുന്നു, ഞാൻ പലസ്തീൻ ആക്ഷനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു” എന്നെഴുതിയ പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തിക്കാണിച്ചിരുന്നു.

 

പ്രതിഷേധം നടത്തിയവരെ പാർലമെന്റ് സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പോലീസ് ശ്രമിച്ചു. അറസ്റ്റ് ചെയ്തവർക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചുവെങ്കിലും, പലസ്തീൻ ആക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, പോലീസിന്റെ ഈ നടപടി അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരാണെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ ആരോപിച്ചു. സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ചവരെ പോലും ഭീകര വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമാണെന്ന് ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ യുകെ വിമർശിച്ചു.

ഗാസയിൽ ഇസ്രായേൽ തുടരുന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെയും ബ്രിട്ടന്റെ യുദ്ധനയങ്ങൾക്കെതിരെയും വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ ലണ്ടനിൽ കൂടുതൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

