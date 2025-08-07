National

വിഘടനവാദം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു: അരുന്ധതി റോയിയുടെ ആസാദി അടക്കം 25 പുസ്തകങ്ങൾ കാശ്മീരിൽ നിരോധിച്ചു

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 50 minutes ago
10,586 Less than a minute
FacebookWhatsApp

രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതക്ക് എതിരാണെന്നും വിഘടനവാദം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നും ആരോപിച്ച് 25 പുസ്തകങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിരോധിച്ചു. വിദ്വേഷപരമായ ഉള്ളടക്കം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും യുവാക്കളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ചരിത്രപരമോ രാഷ്ട്രീയപരമോ ആയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ മറവിൽ വിഘടനവാദവും തീവ്രവാദവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകങ്ങൾ യുവാക്കളെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുകയോ സുരക്ഷാ സേനകളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുമെന്നും ആരോപിക്കുന്നു. ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറാണ് നിരോധന ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയത്

അരുന്ധതി റോയിയുടെ ആസാദി അടക്കം 25 പുസ്തകങ്ങളാണ് നിരോധിച്ചത്. ഈ പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണവും വിതരണവും നിരോധിക്കുകയും പലതും പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. വിവിധ വകുപ്പുകൾക്കും നിരോധന ഉത്തരവ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 50 minutes ago
10,586 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഉധംപൂരിൽ സിആർപിഎഫ് വാഹനം മറിഞ്ഞ് 3 സൈനികർ മരിച്ചു; 12 സൈനികർക്ക് പരുക്ക്

4 minutes ago

നോട്ടുകെട്ടുകൾ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം; അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് റദ്ദാക്കണമെന്ന ജസ്റ്റിസ് യശ്വന്ത് വർമയുടെ ഹർജി തള്ളി

11 minutes ago

അദാനിക്കെതിരായ യുഎസ് അന്വേഷണം കൊണ്ടാണ് മോദിക്ക് ട്രംപിനെ നേരിടാനാകാത്തത്: രാഹുൽ ഗാന്ധി

1 hour ago

ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചക്കുമില്ല, രാജ്യതാത്പര്യമാണ് പ്രധാനം;ട്രംപിന് ശക്തമായ മറുപടിയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി

2 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!