മദീനയിലെ പ്രവാചക ജീവചരിത്ര മ്യൂസിയം തീർത്ഥാടകർക്ക് സാംസ്കാരികാനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്നു

Send an email

മദീന: ഉംറയ്ക്കും ഹജ്ജിനുമായി മദീനയിലെത്തുന്ന തീർത്ഥാടകരുടെ സാംസ്കാരികാനുഭവം സമ്പന്നമാക്കുന്നതിൽ പ്രദർശനശാലകളും മ്യൂസിയങ്ങളും നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ, മദീനയിലെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫെയർ ആൻഡ് മ്യൂസിയം ഓഫ് ദി പ്രവാചകസ് ജീവചരിത്രം (International Fair and Museum of the Prophet’s Biography) തീർത്ഥാടകരുടെ പ്രധാന ആകർഷണ കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

30-ൽ അധികം പവലിയനുകളും 200-ൽ അധികം സംവേദനാത്മക ഡിസ്പ്ലേകളുമുള്ള ഈ മ്യൂസിയം, ഏഴ് ഭാഷകളിൽ സമ്പന്നമായ വിദ്യാഭ്യാസാനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ (സ) ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന ഘട്ടങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളർത്തൽ, ഉത്തമ സ്വഭാവം, മികച്ച പെരുമാറ്റം, വ്യക്തിപരമായ സാധനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളിൽ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സൗദി പ്രസ് ഏജൻസി (SPA) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതനുസരിച്ച്, വിവിധ പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തീർത്ഥാടകർ ഈ പ്രദർശനം സന്ദർശിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

ഇസ്‌ലാമിക മൂല്യങ്ങളുടെയും തത്വങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ സത്തയെക്കുറിച്ചും, പ്രവാചകന്റെ വിശുദ്ധ ജീവചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും, മറ്റ് പ്രവാചകന്മാരുടെ ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ചും, പ്രധാന ഇസ്‌ലാമിക സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നേടാൻ മ്യൂസിയം സന്ദർശകർക്ക് അവസരം നൽകുന്നു. ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവാചകന്റെ ജീവചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് മ്യൂസിയം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

പ്രവാചകന്റെ മസ്ജിദിന്റെ സമീപത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ മ്യൂസിയം, മദീനയുടെ ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്നു. തീർത്ഥാടകർക്ക് ഇസ്‌ലാമിക നാഗരികതയുടെ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചും മദീനയുടെ വാസ്തുവിദ്യയെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് അവസരമൊരുക്കുന്നു.