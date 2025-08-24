Kerala
നബിദിനം സെപ്തംബർ 5ന്
കോഴിക്കോട്: റബീഉല് അവ്വല് മാസപ്പിറവി കണ്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് നാളെ (25/08/2025 തിങ്കള്) റബീഉല് അവ്വല് ഒന്നും നബിദിനം സെപ്തംബർ 5നും (വെള്ളിയാഴ്ച) ആയിരിക്കുമെന്ന് സംയുക്ത മഹല്ല് ഖാളിമാരായ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ, സയ്യിദ് ഇബ്റാഹീമുൽ ഖലീൽ അൽ ബുഖാരി, സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുല് ഉലമാ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങള്, സമസ്ത ജനറല് സെക്രട്ടറി പ്രൊഫ. കെ. ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്, കോഴിക്കോട് ഖാസി സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് കോയ തങ്ങള് ജമലുല്ലൈലി എന്നിവര് അറിയിച്ചു.