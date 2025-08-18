Kerala

പരസ്യ മദ്യപാനം: ടിപി വധക്കേസ് പ്രതി കൊടി സുനിയെ തവനൂർ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 7 hours ago
10,779 Less than a minute
FacebookWhatsApp

ടിപി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസ് പ്രതി കൊടി സുനിയെ ജയിൽ മാറ്റി. കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്ന് തവനൂർ ജയിലിലേക്കാണ് സുനിയെ മാറ്റിയത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ കൊടി സുനി സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം മദ്യപിച്ചത് വിവാദമായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ജയിൽ മാറ്റം

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ജൂൺ 17ന് തലശ്ശേരി കോടയിലേക്ക് പോകും വഴിയായിരുന്നു സംഭവം. മാഹി ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിലെ വിചാരണക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് ബാറിൽ നിന്ന് മദ്യം വാങ്ങി മറ്റൊരു പ്രതി ഷാഫിക്കൊപ്പം മദ്യപിച്ചത്

സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളടക്കം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. പിന്നാലെ കൊടി സുനിക്ക് എസ്‌കോർട്ട് പോയ മൂന്ന് പോലീസുകാരെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തു. കൊടി സുനിയുടെ പരോളും റദ്ദാക്കിയിുരന്നു.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 7 hours ago
10,779 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

കോതമംഗലത്തെ 23കാരിയുടെ ആത്മഹത്യ; റമീസിന്റെ സുഹൃത്തും കസ്റ്റഡിയിൽ

19 minutes ago
Vedan Attack: Sangh Parivar's Dalit Agenda Exposed

ബലാത്സംഗ കേസ്: വേടന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വാദം നാളെയും തുടരും

24 minutes ago
ganesh-kumar

ബസുടമകൾ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ നേരിടും; കെഎസ്ആർടിസിയുടെ 500 സ്‌പെയർ ബസുകൾ നിരത്തിലിറക്കുമെന്ന് മന്ത്രി

2 hours ago
rain

മഴ ശക്തമാകുന്നു: ഓറഞ്ച് അലർട്ട് മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ, 8 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

3 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!