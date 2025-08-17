USAWorld

യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പുടിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്ത്; ഡൊണെറ്റ്സ്ക്, ലുഹാൻസ്ക് മേഖലകളുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ആവശ്യപ്പെട്ടു

വാഷിംങ്ടൺ യുക്രെയ്നിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് പുടിൻ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. എന്നാൽ, ഈ ആവശ്യങ്ങൾ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി തള്ളിയതായും സൂചനയുണ്ട്.

പുടിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ:

 

പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് പുടിൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്:

* ഡൊണെറ്റ്സ്ക്, ലുഹാൻസ്ക് മേഖലകളുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം: കിഴക്കൻ യുക്രെയ്നിലെ ഡൊണെറ്റ്സ്ക്, ലുഹാൻസ്ക് പ്രവിശ്യകളുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം റഷ്യയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക. ഈ മേഖലകളിൽ റഷ്യൻ സൈന്യം ഇതിനകം വലിയൊരു ഭാഗം കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

* ഖേഴ്സൺ, സപ്പോറീഷ്യ മേഖലകളിൽ വെടിനിർത്തൽ: പകരം, തെക്കൻ മേഖലകളായ ഖേഴ്സൺ, സപ്പോറീഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള സൈനിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും, ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ നിലച്ച നിലയിൽ (frozen conflict) നിർത്താനും റഷ്യ തയ്യാറാണ്.

* നാറ്റോയിൽ ചേരില്ലെന്ന് യുക്രെയ്ൻ ഉറപ്പ് നൽകുക: ഭാവിയിൽ നാറ്റോ സഖ്യത്തിൽ ചേരില്ലെന്ന് യുക്രെയ്ൻ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കണം.

യുക്രെയ്ൻ്റെ നിലപാട്

പുടിൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് സെലെൻസ്കി തള്ളിക്കളഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. തങ്ങളുടെ അതിർത്തികളോ പ്രദേശങ്ങളോ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമാധാന കരാറിന് തയ്യാറല്ലെന്നാണ് യുക്രെയ്ൻ്റെ നിലപാട്. സമാധാന ചർച്ചകളിൽ യുക്രെയ്ൻ്റെ പങ്കാളിത്തമില്ലാതെ ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കരുതെന്നും സെലെൻസ്കി ട്രംപിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

പുടിൻ-ട്രംപ് ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് സെലെൻസ്കി തിങ്കളാഴ്ച യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സമാധാന കരാറിലേക്കുള്ള ഒരു പുതിയ നീക്കമായി ഇത് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

 

