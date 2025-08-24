യുഎഇയിൽ റബിഉൽ അവ്വൽ മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമായില്ല; നബിദിനത്തിന് മൂന്നു ദിവസത്തെ അവധി ലഭിക്കുമോ?

ദുബായ്: യുഎഇയിൽ റബിഉൽ അവ്വൽ മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമായില്ല. ഇതേ തുടർന്ന്, ഇസ്ലാമിക കലണ്ടർ പ്രകാരം അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് പൊതു അവധി ലഭിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച റബിഉൽ അവ്വൽ ഒന്നായിരിക്കുമെന്നും അതനുസരിച്ച് പ്രവാചകന്റെ ജന്മദിനം (നബിദിനം) സെപ്റ്റംബർ 16-ന് ആയിരിക്കുമെന്നുമാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിലവിലെ കണക്കുകൂട്ടൽ. ഇത് പ്രകാരം സെപ്റ്റംബർ 16 മുതൽ 18 വരെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ വാരാന്ത്യ അവധിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
എങ്കിലും, ഇസ്ലാമിക കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള യുഎഇ അതോറിറ്റി ഔദ്യോഗികമായി മാസപ്പിറവി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ചന്ദ്രക്കല ദൃശ്യമാകാത്തതിനാൽ റബിഉൽ അവ്വൽ ഒന്നാം തീയതിയെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തേണ്ടി വരുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
മതപരമായ അവധികൾ സംബന്ധിച്ച് സാധാരണയായി ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എന്നാൽ, ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രഖ്യാപനം വരാത്തതിനാൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.