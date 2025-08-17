National

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും ബി.ജെ.പിക്കും എതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി

8 hours ago
10,733 1 minute read
ന്യൂഡൽഹി: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും ബി.ജെ.പിക്കും എതിരെ ഗുരുതരമായ വോട്ട് മോഷണ ആരോപണവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവും ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി രംഗത്ത്. രാജ്യവ്യാപകമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ച് ബി.ജെ.പിക്ക് അനുകൂലമായി വോട്ടുകൾ മോഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഞെട്ടിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ ബി.ജെ.പിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കർണാടകയിലെ ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ വോട്ടർപട്ടികയിൽ വലിയതോതിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നുവെന്നും, വ്യാജ വോട്ടർമാരെ ചേർക്കുക, ഒരേ വോട്ടർക്ക് ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയവ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. ഇതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ തന്റെ പക്കലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ഈ തെളിവുകൾ പുറത്തുവിട്ടാൽ രാജ്യം മുഴുവൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ബി.ജെ.പിക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് മോഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുമെന്നും രാഹുൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഈ ആരോപണങ്ങളെത്തുടർന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചു. ആരോപണങ്ങൾ സാധൂകരിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കണമെന്ന് കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ച ചില ആരോപണങ്ങൾ വസ്തുതാപരമായി തെറ്റാണെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതായും കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, ബി.ജെ.പി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ തോൽക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകളെയും, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെയും പോലെയുള്ള ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ പതിവ് പരിപാടിയാണെന്ന് ബി.ജെ.പി ആരോപിച്ചു. ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽവി ഉറപ്പായതുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് ഇത്തരം നുണപ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്നും ബി.ജെ.പി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. രാഹുലിന്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ സഖ്യം പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

