World

ഇന്ത്യയുമായി ചർച്ചക്ക് തയ്യാർ, പക്ഷേ യാചിക്കാനില്ല; പാക്കിസ്ഥാൻ ശക്തി തെളിയിച്ചതാണെന്ന് പാക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 32 minutes ago
10,595 Less than a minute
FacebookWhatsApp

കാശ്മീർ അടക്കമുള്ള എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളിലും ഇന്ത്യയുമായി സംയുക്ത ചർച്ചക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് പാക് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഇസഹാക്ക് ധർ. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ യാചിക്കാനില്ല. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആക്രമണം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായാൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നും ഉപപ്രധാനമന്ത്രി കൂടിയായ ധർ പറഞ്ഞു

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ആക്രമണമുണ്ടായാൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകും. ഇന്ത്യയുമായുള്ള സംഘർഷത്തിൽ ആകാശത്തിലും കരയിലും പാക് സൈന്യം ശക്തി തെളിയിച്ചതാണ്. നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകളിലൂടെ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ആഖ്യാനം ലോകരാജ്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതാണെന്നും ധർ അവകാശപ്പെട്ടു

എന്നാൽ പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീർ തിരികെ നൽകൽ, ഭീകരവാദം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രമേ പാക്കിസ്ഥാനുമായി ചർച്ചക്കുള്ളൂ എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാട്. 2003ൽ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും സംയുക്ത ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ 2008ലെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തോടെ ചർച്ചകൾ മുടങ്ങി

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 32 minutes ago
10,595 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

മാഫിയ: ദി ഓൾഡ് കൺട്രി ഗെയിം നിരൂപക പ്രശംസ നേടി; പരമ്പരയുടെ വേരുകളിലേക്കുള്ള ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ്

16 hours ago

ബ്രിട്ടൻ-ജപ്പാൻ പ്രതിരോധ സഹകരണത്തിൽ ചൈനയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്; തായ്‌വാനും ദക്ഷിണ ചൈനാക്കടലും പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ

16 hours ago

ചൈനയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ ‘അത്യാവശ്യ ധാതുക്കളുടെ’ പട്ടിക വികസിപ്പിച്ച് അമേരിക്ക; ലക്ഷ്യം നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക

16 hours ago

എപ്പിംഗ് കുടിയേറ്റക്കാർക്കുള്ള ഹോട്ടൽ തുറന്നുപ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി; ഹോം ഓഫീസ് നിയമപോരാട്ടത്തിൽ വിജയിച്ചു

16 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!