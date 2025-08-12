World

മത്സരം കുറച്ച് പണം ലാഭിക്കൂ; ‘നെയ്ജുവൻ’ പ്രതിരോധിക്കാൻ ചൈനയോട് വിദഗ്ധർ

3 hours ago
10,569 Less than a minute
ചൈനയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ വലയ്ക്കുന്ന പ്രതിഭാസമായ ‘നെയ്ജുവൻ’ (Neijuan) നെതിരെ പോരാടാൻ പുതിയ നിർദേശവുമായി സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ. അനാവശ്യ മത്സരങ്ങൾ കുറച്ച് പണം ലാഭിക്കുന്നതിനാണ് ചൈന ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നും അല്ലാതെ മത്സരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനല്ലെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

എന്താണ് ‘നെയ്ജുവൻ’?

‘അകത്ത് കറങ്ങുക’ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന രണ്ട് ചൈനീസ് വാക്കുകൾ ചേർന്നാണ് ‘നെയ്ജുവൻ’ എന്ന പദം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് ഒരു തരം സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ്. കടുത്ത മത്സരത്തിലൂടെ ഒരു മേഖലയിലെ ലാഭം കുറയുകയും, കൂടുതൽ അധ്വാനിച്ചിട്ടും കാര്യമായ ഫലങ്ങളില്ലാതെ ആളുകൾ തളരുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. വ്യവസായങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും ഒരുപോലെ ഇത് ബാധിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരേ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി കമ്പനികൾ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില കുറയുകയും ലാഭം ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തെയും വളർച്ചയെയും പിന്നോട്ടടിക്കുന്നു.

വിദഗ്ധരുടെ നിർദേശം

‘നെയ്ജുവൻ’ പ്രതിഭാസം ചൈനയുടെ വളർച്ചയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. ഇതിനെ നേരിടാൻ അനാവശ്യമായ മത്സരങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിച്ചുള്ള വിപണി പിടിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും, ലാഭകരമായ ഉത്പാദനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും വേണം. മത്സരം നല്ലതാണ്, പക്ഷേ അത് അമിതമാകുമ്പോൾ ‘നെയ്ജുവൻ’ പോലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

 

