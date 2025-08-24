പരിഷ്കാരം, നിർവഹണം, പരിവർത്തനം; ഇന്ത്യക്ക് ആഗോള സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ നയിക്കാൻ കഴിയും: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി
ന്യൂഡൽഹി: പരിഷ്കാരം, നിർവഹണം, പരിവർത്തനം (Reform, Perform, Transform) എന്ന മന്ത്രം പിന്തുടർന്ന് ഇന്ത്യക്ക് ലോകത്തെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഇക്കണോമിക് ടൈംസ് വേൾഡ് ലീഡേഴ്സ് ഫോറത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇന്ത്യ അതിവേഗം ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി മാറുമെന്നും, 2047-ഓടെ ഒരു വികസിത രാജ്യമാകാനുള്ള പാതയിലാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
തന്റെ സർക്കാരിന് പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഒരു പ്രതിബദ്ധതയുടെയും ദൃഢവിശ്വാസത്തിന്റെയും വിഷയമാണെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. ജിഎസ്ടി നിയമം ലളിതമാക്കുന്നതിനുള്ള അടുത്ത തലമുറ പരിഷ്കരണ പ്രക്രിയ ദീപാവലിക്ക് മുമ്പ് പൂർത്തിയാക്കുകയും വിലകൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ശുദ്ധ ഊർജ്ജം, ക്വാണ്ടം ടെക്നോളജി, ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസ്, ബയോടെക്നോളജി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഗവേഷണത്തിനും വികസനത്തിനും സ്വകാര്യ മേഖല കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്തണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് വികസിത ഇന്ത്യയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് ശക്തിയേകും. “നേടിയതിൽ മാത്രം സംതൃപ്തനായിരിക്കുക എന്നത് എന്റെ സ്വഭാവമല്ല. ഇതേ സമീപനം തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പരിഷ്കാരങ്ങളെ നയിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഒരു നിർബന്ധമോ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രേരണയോ അല്ല, മറിച്ച് പ്രതിബദ്ധതയുടെയും ദൃഢവിശ്വാസത്തിന്റെയും വിഷയമാണ്,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സമഗ്രമായ ഒരു പുതിയ കൂട്ടം പരിഷ്കാരങ്ങൾ സർക്കാർ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. “അടുത്ത തലമുറ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ഈ ആയുധശേഖരം ഉപയോഗിച്ച്, ഇന്ത്യയിലെ ഉത്പാദനം വർദ്ധിക്കും, വിപണി ആവശ്യം ഉയരും, വ്യവസായത്തിന് പുതിയ ഉത്തേജനം ലഭിക്കും, പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും, കൂടാതെ ജീവിത സൗകര്യങ്ങളും വ്യവസായം ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പവും മെച്ചപ്പെടും,” അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പാർലമെന്റിന്റെ അടുത്തിടെ സമാപിച്ച മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ തടസ്സങ്ങൾക്കിടയിലും സർക്കാർ പരിഷ്കാരങ്ങൾ തുടർന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
‘പരിഷ്കാരം, നിർവഹണം, പരിവർത്തനം’ എന്ന മന്ത്രം പിന്തുടർന്ന് ഇന്ന് ഇന്ത്യക്ക് ലോകത്തെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നിലയിലാണെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. ആഗോള സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ കരുത്ത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. “ഇന്ന്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന വലിയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യ. നമ്മൾ അതിവേഗം ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയായി മാറാൻ പോകുകയാണ്. ലോക വളർച്ചയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സംഭാവന ഉടൻ തന്നെ ഏകദേശം 20 ശതമാനമായിരിക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നത്,” അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കഴിഞ്ഞ ദശാബ്ദത്തിൽ ഇന്ത്യ കൈവരിച്ച സമഗ്ര സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയാണ് ഈ വളർച്ചയ്ക്കും പ്രതിരോധശേഷിക്കും കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ന്, ധനക്കമ്മി 4.4 ശതമാനമായി കുറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ, ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ മൂലധന വിപണികളിൽ നിന്ന് റെക്കോർഡ് തുക സ്വരൂപിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ബാങ്കുകൾ എന്നത്തേക്കാളും ശക്തമാണെന്നും, പണപ്പെരുപ്പം വളരെ കുറവാണെന്നും, പലിശ നിരക്കുകളും കുറവാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. കറന്റ് അക്കൗണ്ട് കമ്മി നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും, ഫോറെക്സ് കരുതൽ ശേഖരം ശക്തമാണെന്നും, എല്ലാ മാസവും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആഭ്യന്തര നിക്ഷേപകർ എസ്ഐപികളിലൂടെ വിപണിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. “ഒരു സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ ശക്തമാകുമ്പോൾ, അതിന്റെ അടിത്തറ ശക്തമാകുമ്പോൾ, അതിന്റെ ഫലം എല്ലായിടത്തും കാണുമെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2047-ഓടെ ഒരു വികസിത രാജ്യമാകാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, വികസിത ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാനം സ്വയംപര്യാപ്ത ഇന്ത്യയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സ്വയംപര്യാപ്ത ഇന്ത്യക്കായി രാജ്യം മൂന്ന് മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി – വേഗത, വ്യാപ്തി, alcance.
അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ‘മിസ്സിംഗ് ദി ബസ്’ എന്ന ശൈലി പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട്, സാങ്കേതികവിദ്യയിലും വ്യവസായത്തിലും മുൻ സർക്കാരുകൾ അത്തരം നിരവധി അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ 2014-ന് ശേഷം, ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ സമീപനം മാറ്റുകയും ഒരു ബസ്സും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ, ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ കയറി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ അതിന്റെ മുഴുവൻ 5G സാങ്കേതികവിദ്യയും ആഭ്യന്തരമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. രാജ്യം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച 6G സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ അതിവേഗം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 2014 വരെ ഇന്ത്യയുടെ വാഹന കയറ്റുമതി പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 50,000 കോടി രൂപയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇന്ന്, ഇന്ത്യ ഒരു വർഷം 1.2 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വാഹനങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ മെട്രോ കോച്ചുകൾ, റെയിൽ കോച്ചുകൾ, റെയിൽ എഞ്ചിനുകൾ എന്നിവയും കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. 100 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യ മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ല് കൂടി നേടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്നും, ഈ നേട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന പരിപാടി ഓഗസ്റ്റ് 26-ന് നടക്കുമെന്നും മോദി അറിയിച്ചു.