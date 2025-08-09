വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.: വിരമിക്കലിനായുള്ള 401(കെ) നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിൽ സ്വകാര്യ ഇക്വിറ്റിയും ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിൽ ഒപ്പുവച്ചു. പരമ്പരാഗത നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പുറമെ, ഉയർന്ന വളർച്ചാ സാധ്യതയുള്ള ഈ ആസ്തികളിൽ കൂടി നിക്ഷേപിക്കാൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് അവസരം നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
തൊഴിലാളികളുടെ റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന 1974-ലെ എംപ്ലോയീ റിട്ടയർമെന്റ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് (ERISA) പ്രകാരം, “യോഗ്യമായ ആസ്തികൾ” എന്നതിൻ്റെ നിർവചനം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ഈ ഉത്തരവ് തൊഴിൽ വകുപ്പിനും മറ്റ് ഫെഡറൽ ഏജൻസികൾക്കും നിർദേശം നൽകുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങൾ പൂർത്തിയാവാൻ മാസങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം.
ഈ നീക്കം ഏകദേശം $5 ട്രില്യൺ വരുന്ന സ്വകാര്യ ഇക്വിറ്റി മേഖലയ്ക്കും ക്രിപ്റ്റോകറൻസി വ്യവസായത്തിനും വലിയൊരു നേട്ടമാണ്. ദീർഘകാലമായി ഈ മേഖലകളിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ 401(കെ) പദ്ധതികളിൽ തങ്ങളുടെ ആസ്തികൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുവരികയായിരുന്നു. അതേസമയം, ഉയർന്ന റിസ്കും, ചാഞ്ചാട്ടവുമുള്ള ഈ നിക്ഷേപങ്ങൾ വിരമിക്കൽ ഫണ്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.