USAWorld

വിരമിക്കൽ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ വിപ്ലവം: 401(കെ) പ്ലാനുകളിൽ സ്വകാര്യ ഇക്വിറ്റിയും ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ട്രംപിന്റെ ഉത്തരവ്

ക്രിപ്‌റ്റോ വ്യവസായത്തിന് വലിയ ഉണർവ്

Photo of News Desk News Desk Send an email 17 minutes ago
10,571 Less than a minute
FacebookWhatsApp

വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.: വിരമിക്കലിനായുള്ള 401(കെ) നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിൽ സ്വകാര്യ ഇക്വിറ്റിയും ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിൽ ഒപ്പുവച്ചു. പരമ്പരാഗത നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പുറമെ, ഉയർന്ന വളർച്ചാ സാധ്യതയുള്ള ഈ ആസ്തികളിൽ കൂടി നിക്ഷേപിക്കാൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് അവസരം നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

തൊഴിലാളികളുടെ റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന 1974-ലെ എംപ്ലോയീ റിട്ടയർമെന്റ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് (ERISA) പ്രകാരം, “യോഗ്യമായ ആസ്തികൾ” എന്നതിൻ്റെ നിർവചനം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ഈ ഉത്തരവ് തൊഴിൽ വകുപ്പിനും മറ്റ് ഫെഡറൽ ഏജൻസികൾക്കും നിർദേശം നൽകുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങൾ പൂർത്തിയാവാൻ മാസങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം.

 

ഈ നീക്കം ഏകദേശം $5 ട്രില്യൺ വരുന്ന സ്വകാര്യ ഇക്വിറ്റി മേഖലയ്ക്കും ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി വ്യവസായത്തിനും വലിയൊരു നേട്ടമാണ്. ദീർഘകാലമായി ഈ മേഖലകളിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ 401(കെ) പദ്ധതികളിൽ തങ്ങളുടെ ആസ്തികൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുവരികയായിരുന്നു. അതേസമയം, ഉയർന്ന റിസ്കും, ചാഞ്ചാട്ടവുമുള്ള ഈ നിക്ഷേപങ്ങൾ വിരമിക്കൽ ഫണ്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

Tags
Photo of News Desk News Desk Send an email 17 minutes ago
10,571 Less than a minute
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

ബോയിംഗ് 777X ൻ്റെ എഞ്ചിനുകൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ വ്യാസമുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട്

3 minutes ago

അറ്റ്ലാന്റയിലെ സിഡിസി ആസ്ഥാനത്ത് വെടിവയ്പ്പ്; പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു: അക്രമി മരിച്ചു

31 minutes ago

നാസയുടെയും സ്പേസ് എക്സിൻ്റെയും ക്രൂ-10 ദൗത്യം വിജയകരം; നാല് യാത്രികർ ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തി

40 minutes ago

മലയാളി യുവാവിനെ യുകെയിലെ താമസസ്ഥലത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

8 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!