യുഎഇയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ റഷ്യയും യുക്രെയ്നും 168 തടവുകാരെ കൈമാറി

അബുദാബി: യുദ്ധം തുടരുന്നതിനിടെ റഷ്യയും യുക്രെയ്നും തടവുകാരുടെ കൈമാറ്റം വീണ്ടും നടത്തി. യുഎഇയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നടന്ന ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും 168 തടവുകാരെയാണ് കൈമാറിയത്. ഇതിൽ 84 റഷ്യൻ സൈനികരെയും 84 യുക്രേനിയൻ സൈനികരെയും വിട്ടയച്ചതായി ഇരുരാജ്യങ്ങളും സ്ഥിരീകരിച്ചു.
കൈമാറ്റം നടന്നത് യുക്രെയ്നിലെയും റഷ്യയിലെയും ഒരു രഹസ്യ സ്ഥലത്തുവെച്ചാണെന്നാണ് വിവരം. ഇവർക്ക് വൈദ്യപരിശോധനയും മാനസിക പിന്തുണയും നൽകുമെന്ന് ഇരു രാജ്യങ്ങളും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. റഷ്യൻ സേനയുടെ പിടിയിലായവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും യുക്രേനിയൻ സൈനികരായിരുന്നു.
യുഎഇ മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തടവുകാരുടെ കൈമാറ്റം ഇത് ആദ്യത്തേതല്ല. നേരത്തെയും യുദ്ധതടവുകാരെ കൈമാറുന്നതിൽ യുഎഇ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും സമാധാനപരമായ പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിലും യുഎഇയുടെ ഇടപെടൽ നിർണായകമാണ്.
അതിനിടെ, ഉക്രെയ്നിനെതിരായ റഷ്യയുടെ ആക്രമണം മൂലം ഗാസയിലെ ഭക്ഷണക്ഷാമം വർദ്ധിക്കുന്നതായി യുഎൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഇറക്കുമതി കുറഞ്ഞതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. അതേസമയം, റഷ്യൻ സൈന്യം യുക്രെയ്നിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യോമാക്രമണം ശക്തമാക്കിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തടവുകാരുടെ കൈമാറ്റം ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ സമാധാനത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്.