റഷ്യ യുദ്ധം സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നു; സമാധാന ഉടമ്പടി അംഗീകരിക്കാൻ ട്രംപിന്റെ സമ്മർദ്ദം, പ്രതികരിച്ച് സെലെൻസ്കി
കീവ്: യുക്രെയ്ൻ-റഷ്യൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് റഷ്യയുടെ നിസ്സഹകരണം തടസ്സമാകുന്നുവെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി. അതേസമയം, സമാധാന ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെക്കാൻ യുക്രെയ്നിനോട് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ വിഷയത്തിൽ ട്രംപിന്റെ അഭിപ്രായപ്രകടനത്തോട് സെലെൻസ്കി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു.
അലാസ്കയിൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിനുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം യുക്രെയ്നുമായി സമാധാന ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് വെടിനിർത്തൽ കരാറിനേക്കാൾ ഉചിതമെന്ന് ട്രംപ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരു സമാധാന ഉടമ്പടിക്ക് തയ്യാറാകണമെന്നും, അല്ലാത്തപക്ഷം കൂടുതൽ കടുത്ത ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും ട്രംപ് നേരത്തെ പുടിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
എന്നാൽ, വെടിനിർത്തലിനുള്ള നിരവധി ആഹ്വാനങ്ങൾ റഷ്യ തള്ളിക്കളയുകയാണെന്ന് സെലെൻസ്കി സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു. “കൊലപാതകങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ റഷ്യ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഇത് സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നു” – സെലെൻസ്കി വ്യക്തമാക്കി.
ട്രംപിന്റെ സമാധാന ഉടമ്പടി നിർദ്ദേശത്തോട് സെലെൻസ്കി ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു. “സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് റഷ്യ ഒരുക്കമല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ട്രംപുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു,” സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു. “ഉപരോധങ്ങൾ ഫലപ്രദമായ ഒരു ആയുധമാണ്. യൂറോപ്പിന്റെയും യുഎസിന്റെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം. യുക്രെയ്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ, യുക്രെയ്ന്റെ പങ്കാളിത്തമില്ലാതെ തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല.” – സെലെൻസ്കി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ട്രംപ് തിങ്കളാഴ്ച വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസിയിൽ വെച്ച് സെലെൻസ്കിയെ കാണുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. റഷ്യ നിലവിൽ ഡോണെസ്ക്, ലുഹാൻസ്ക് മേഖലകളിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, യുക്രെയ്ൻ സൈനികമായി വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ട്രംപിന്റെ സമ്മർദ്ദം യുക്രെയ്ന്മേൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമോ എന്ന് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നു.