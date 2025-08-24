റഷ്യഗേറ്റ്, യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം, ഡി.സി.യിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ; യു.എസ്. രാഷ്ട്രീയത്തെ പിടിച്ചുലച്ച് പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ

വാഷിംഗ്ടൺ: രാജ്യത്തെയും ലോകത്തെയും ഒരുപോലെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ നിലവിൽ യു.എസ്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശക്തമായ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു. റഷ്യഗേറ്റ്, യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം, തലസ്ഥാനമായ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.യിലെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ.
* റഷ്യഗേറ്റ് വിവാദം:
2016-ലെ യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റഷ്യൻ ഇടപെടൽ നടന്നുവെന്ന ആരോപണത്തിൽ തുടങ്ങിയ റഷ്യഗേറ്റ് വിവാദം ഇന്നും യു.എസ്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാണ്. ഇത് ഇപ്പോഴും ഒരു നിർണായക വിഷയമായി തുടരുന്നു.
* യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം:
റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം യു.എസ്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യുക്രെയ്നിനുള്ള സൈനിക സഹായം, സാമ്പത്തിക സഹായം, യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നയതന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങൾ എന്നിവയെച്ചൊല്ലി ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ അമേരിക്ക സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു. യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് സെലൻസ്കിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചകളും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് പുടിനുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകളും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.
* വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.യിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ:
രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.യിലെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു പ്രധാന വിഷയമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. മോഷണം, ആക്രമണങ്ങൾ, കൊലപാതകങ്ങൾ എന്നിവയിലെ വർദ്ധനവ് ജനങ്ങളിൽ വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നഗരത്തിലെ സുരക്ഷ, നിയമ നിർവ്വഹണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുന്നു.