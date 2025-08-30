റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തും; കൂടിക്കാഴ്ച ട്രംപിന്റെ നയങ്ങൾക്കിടെ
ന്യൂഡൽഹി: റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ ഈ വർഷം ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് ക്രെംലിൻ അറിയിച്ചു. യുക്രെയ്നുമായുള്ള സംഘർഷം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം പുടിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനമാണിത്. റഷ്യൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതിയുടെ പേരിൽ അമേരിക്ക ഇന്ത്യക്ക് മേൽ അധിക തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഈ കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി നടത്തുന്ന ചർച്ചകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വ്യാപാരം, പ്രതിരോധം, ഊർജ്ജം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഊന്നൽ നൽകും. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ സംരക്ഷണവാദം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ ബന്ധം ഉറപ്പിക്കാൻ പുടിന്റെ സന്ദർശനം നിർണായകമാകും.
റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർജി ലാവ്റോവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നതതല സംഘം പുടിനെ അനുഗമിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി റഷ്യ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. അതിനു പിന്നാലെയാണ് പുടിന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരമായ സൗഹൃദം നിലനിർത്തുന്നതിനും ആഗോളതലത്തിൽ തങ്ങളുടെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഈ കൂടിക്കാഴ്ച സഹായിക്കുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.