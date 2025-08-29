റയാൻ ഗോസ്ലിംഗ് പ്രധാനവേഷത്തിൽ, ‘സ്റ്റാർ വാർസ്: സ്റ്റാർഫൈറ്റർ’ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു; ആദ്യ ചിത്രം പുറത്തുവിട്ട് ലൂക്കാസ്ഫിലിം
ലണ്ടൻ: റയാൻ ഗോസ്ലിംഗ് നായകനാകുന്ന പുതിയ ‘സ്റ്റാർ വാർസ്’ സിനിമയായ ‘സ്റ്റാർഫൈറ്ററി’ന്റെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച്, ചിത്രത്തിലെ ഗോസ്ലിംഗിന്റെ ആദ്യ ലുക്ക് ലൂക്കാസ്ഫിലിം പുറത്തുവിട്ടു. ‘ഡെഡ്പൂൾ & വോൾവറിൻ’ എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ഷോൺ ലെവിയാണ് ‘സ്റ്റാർഫൈറ്റർ’ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിലൂടെയാണ് ലൂക്കാസ്ഫിലിം ആദ്യ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചത്. കറുപ്പും വെളുപ്പിലുമുള്ള ചിത്രത്തിൽ, റയാൻ ഗോസ്ലിംഗും സഹതാരമായ ഫ്ലിൻ ഗ്രേയും ഒരു ലാൻഡ്സ്പീഡറിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. 1977-ലെ ആദ്യ ‘സ്റ്റാർ വാർസ്’ ചിത്രത്തിലെ ലൂക്ക് സ്കൈവാക്കറുടെ ലാൻഡ്സ്പീഡറിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ വാഹനം.
ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും, ‘സ്റ്റാർ വാർസ്: എപ്പിസോഡ് IX – ദി റൈസ് ഓഫ് സ്കൈവാക്കർ’ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള കഥയാണ് ‘സ്റ്റാർഫൈറ്റർ’ പറയുന്നത്. ഇത് പുതിയൊരു കാലഘട്ടത്തെയും അതുപോലെ പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങളെയും ‘സ്റ്റാർ വാർസ്’ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് സംവിധായകൻ ഷോൺ ലെവി അറിയിച്ചു. റയാൻ ഗോസ്ലിംഗിനൊപ്പം മിയ ഗോത്ത്, മാറ്റ് സ്മിത്ത്, ഏറോൺ പിയറി, ആമി ആഡംസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.
2027 മേയ് 28-ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ലൂക്കാസ്ഫിലിം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോളിവുഡ് സിനിമാപ്രേമികളും ‘സ്റ്റാർ വാർസ്’ ആരാധകരും ഏറെ ആകാംഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്.