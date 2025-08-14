National

ഭർത്താവിന്റെ കൊലപാതകിയെ ഇല്ലാതാക്കി; യോഗിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ എംഎൽഎയെ പുറത്താക്കി സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 1 day ago
11,134 Less than a minute
FacebookWhatsApp

ഭർത്താവിന്റെ കൊലപാതകിയെ ഇല്ലാതാക്കി നീതി നൽകിയ യുപി മന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന് നന്ദി പറഞ്ഞ എംഎൽഎയെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി സമാജ് വാദി പാർട്ടി. എംഎൽഎ പൂജ പാലിനെയാണ് യോഗി സ്തുതിയെ തുടർന്ന് പുറത്താക്കിയത്. വിഷൻ 2047 എന്ന ചർച്ചക്കിടെയാണ് പൂജ പാൽ യോഗിയെ പ്രശംസിച്ചത്

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

മറ്റാരും കേൾക്കാതിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ കേട്ടത് യോഗി ആണെന്നും സംസ്ഥാനമാകെ അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വാസത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും പൂജ പാൽ പറഞ്ഞു. പൂജയുടെ ഭർത്താവും മുൻ എംഎൽഎയുമായിരുന്ന രാജു പാൽ 2005ൽ ഗുണ്ടാനേതാവ് ആതിഖ് അഹമ്മദിന്റെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചിരുന്നു

ആതിഖ് അഹമ്മദിനെ പോലെയുള്ള ക്രിമിനലുകളെ കൊല്ലുന്നതടക്കം എന്നെപ്പോലെയുള്ള അനേകം സ്ത്രീകൾക്ക് അദ്ദേഹം നീതി ലഭ്യമാക്കി. സംസ്ഥാനമാകെ അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വാസത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും പൂജ പറഞ്ഞു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇവരെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത്.

 

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 1 day ago
11,134 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

കിഷ്ത്വാറിലെ മിന്നൽ പ്രളയം; മരണസംഖ്യ 60 ആയി ഉയർന്നു

13 minutes ago

ചെങ്കോട്ടയിൽ എത്താതെ രാഹുലും ഖാർഗെയും; പാക്കിസ്ഥാൻ സ്‌നേഹമെന്ന് ബിജെപി

58 minutes ago

ധർമസ്ഥലയിൽ മലയാളി യുവതിയുടെ മൃതദേഹവും കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ

1 hour ago

ഗാന്ധിജിക്കും മുകളിൽ സവർക്കർ; പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ വിവാദത്തിൽ

5 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!