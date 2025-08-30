Kerala

നിയമപഠനത്തിലേക്ക് കടന്ന് സാന്ദ്ര തോമസ്; ബംഗളൂരു ക്രൈസ്റ്റ് ലോ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ നേടി

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 15 minutes ago
10,576 Less than a minute
FacebookWhatsApp

നിയമത്തിൽ ബിരുദം നേടാൻ നിർമാതാവ് സാന്ദ്രാ തോമസ്. ബംഗളൂരുവിലെ ക്രൈസ്റ്റ് ലോ അക്കാദമിയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്താതയി സാന്ദ്ര തോമസ് അറിയിച്ചു. പുതിയ അധ്യായം ആരംഭിക്കുകയാണെന്ന് സാന്ദ്ര ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ക്രൈസ്റ്റ് അക്കാദമിക്ക് മുന്നിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ സഹിതമാണ് കുറിപ്പ്. നിയമം എന്നും ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന ഒന്നായിരുന്നുവെന്നും സാന്ദ്ര പറഞ്ഞു. ബിബിഎ ബിരുദധാരിയാണ് സാന്ദ്ര. ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ യോഗ്യതയുമുണ്ട്

ജീവിതം പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞതാണെങ്കിലും അതൊരിക്കലും വളർച്ചയെ തടയുന്നില്ല. ഏത് ഘട്ടത്തിലും സ്വപ്‌നങ്ങളെ പിന്തുടരാനും അഭിമാനത്തോടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനും സ്ത്രീകൾക്ക് കഴിയുമെന്നും സാന്ദ്ര കൂട്ടിച്ചേർത്തു

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 15 minutes ago
10,576 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പാലക്കാട് ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല: സി കൃഷ്ണകുമാർ

4 minutes ago

2134 കോടി ചെലവ്, 8.1 കിലോമീറ്റർ ഇരട്ട ടണൽ: വയനാട് തുരങ്കപാത നിർമാണത്തിന് നാളെ തുടക്കം

10 minutes ago

ഇടുക്കിയിൽ മകന്റെ മർദനത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന സിപിഎം നേതാവ് മരിച്ചു

27 minutes ago

കൂട്ടിലങ്ങാടി പാലത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് പുഴയിലേക്ക് ചാടി; യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

40 minutes ago
Back to top button
error: Content is protected !!