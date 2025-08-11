ഫ്രേസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ നിക്ഷേപ ആകർഷണീയതാ സൂചികയിൽ സൗദി അറേബ്യ ആഗോളതലത്തിൽ 23-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക്
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുടെ ഖനന മേഖല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുന്നതിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തി. 2013-ൽ 104-ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന സൗദി, 2024-ൽ ഫ്രേസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ വാർഷിക ഖനന കമ്പനി സർവേയുടെ നിക്ഷേപ ആകർഷണീയതാ സൂചികയിൽ 23-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. ഏഷ്യയിലെയും ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെയും പ്രമുഖ ഖനന ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളെ മറികടന്നാണ് ഈ നേട്ടം. ലോകത്തിലെ ഖനന മേഖലയിൽ അതിവേഗം വളരുന്ന ശക്തികളിലൊന്നായി സൗദി അറേബ്യയുടെ സ്ഥാനം ഈ നേട്ടം ഉറപ്പിക്കുന്നു.
റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, പോളിസി പെർസെപ്ഷൻ ഇൻഡക്സിൽ (Policy Perception Index) സൗദി അറേബ്യ മികച്ച പുരോഗതി രേഖപ്പെടുത്തി. 2013-ൽ 82-ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന സൗദി 2024-ൽ 20-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ സുസ്ഥിരമായ നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വിശ്വാസത്തിന്റെ വളർച്ചയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ബസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് മിനറൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻഡക്സിൽ (Best Practices Mineral Potential Index) സൗദി 58-ൽ നിന്ന് 24-ലേക്ക് കുതിച്ചുയർന്നു. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗമശാസ്ത്ര സർവേകളും പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
“വിഷൻ 2030-ന് കീഴിൽ ഖനന-ധാതു മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങളെയും സമഗ്രമായ ശ്രമങ്ങളെയും ഈ മികച്ച പ്രകടനം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു,” വ്യവസായ-ഖനന മന്ത്രാലയത്തിലെ മൈനിംഗ് അഫയേഴ്സ് വൈസ് മിനിസ്റ്റർ എൻജിനീയർ ഖാലിദ് അൽ-മുദൈഫർ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി, സൗദി അറേബ്യ ആഗോളതലത്തിൽ മത്സരക്ഷമമായ ഒരു നിക്ഷേപ അന്തരീക്ഷം കെട്ടിപ്പടുത്തു. വ്യക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമായ ഭൗമശാസ്ത്രപരമായ വിവരങ്ങൾ, ആകർഷകമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്.
“നമ്മുടെ ധാതു വിഭവങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക മൂല്യം പരമാവധിയാക്കുക, പൗരന്മാർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക, വിതരണ ശൃംഖലകൾ പ്രാദേശികവൽക്കരിക്കുക എന്നിവയിലാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഖനനം ഇപ്പോൾ ഒരു പരമ്പരാഗത മേഖലയല്ല, മറിച്ച് വ്യാവസായിക, സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ ഒരു പ്രധാന ചാലകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. സുസ്ഥിരമായ വിജയം ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ മുന്നേറ്റം തുടർന്നും കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്,” അൽ-മുദൈഫർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സൗദി അറേബ്യയുടെ ഈ നേട്ടത്തിന് കാരണം, സുരക്ഷ, നികുതി, പാരിസ്ഥിതിക നിയമങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, സാമൂഹിക ഇടപെടൽ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിപുലമായ നിയന്ത്രണ പരിഷ്കാരങ്ങളാണെന്ന് ഫ്രേസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ ശ്രമങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയെ ആദ്യമായി സൂചികയിലെ മികച്ച പാദത്തിൽ എത്താൻ സഹായിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരതയെക്കുറിച്ച് നിക്ഷേപകർക്ക് ആശങ്കകളില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ട് എടുത്തുപറഞ്ഞു.
റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, 2013-നും 2024-നും ഇടയിൽ പ്രധാന സൂചകങ്ങളിൽ സൗദി മികച്ച പുരോഗതി നേടി. ഖനന ഭരണനിർവഹണത്തിന്റെ വ്യക്തതയിലും കാര്യക്ഷമതയിലും 305.8% മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടായി. ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഭൂവിനിയോഗത്തിന്റെ വ്യക്തതയിൽ 82.2% പുരോഗതിയും, തൊഴിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ 102.2% പുരോഗതിയും, ഭൗമശാസ്ത്ര ഡാറ്റാബേസുകളുടെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ 81.8% പുരോഗതിയും സൗദി നേടി.
രാജ്യത്തിന്റെ സുസ്ഥിരമായ നിയന്ത്രണ അന്തരീക്ഷത്തെയും അഭിലാഷപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങളെയും റിപ്പോർട്ട് പ്രശംസിച്ചു. ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര നിക്ഷേപകരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വിഷൻ 2030-ന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി ചേർന്ന് സൗദി അറേബ്യയെ ലോകോത്തര ഖനന നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായി ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിക്ഷേപകർക്കും സർക്കാരുകൾക്കും സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഖനന നിക്ഷേപ അന്തരീക്ഷം വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഫ്രേസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ വാർഷിക ഖനന കമ്പനി സർവേ.