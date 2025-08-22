സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ വാർഷിക രക്തദാന ക്യാമ്പയിനിൽ പങ്കെടുത്തു
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുടെ കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരൻ വാർഷിക ദേശീയ രക്തദാന ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി രക്തം ദാനം ചെയ്തു. രാജ്യത്ത് രക്തദാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് ഈ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
- പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
* മാനവികതയ്ക്ക് മാതൃക: ഒരു മാതൃകാപരമായ മാനുഷിക പ്രവർത്തിയെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ നീക്കത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. രക്തദാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം സമൂഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഓരോരുത്തരും മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.
* വിഷൻ 2030 ലക്ഷ്യം: ‘സൗദി വിഷൻ 2030′ ൻ്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ രക്തദാനത്തിന്റെ 100% സ്വമേധയായുള്ള സംഭാവനകളാക്കി മാറ്റാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ക്യാമ്പയിൻ.
* ആരോഗ്യ സുരക്ഷ: സ്വമേധയാ രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ രാജ്യത്തിന് രക്തത്തിനും അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾക്കും സ്വയംപര്യാപ്തത നേടാൻ സാധിക്കും. ഇത് രോഗികൾക്ക് സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമായ രക്തലഭ്യത ഉറപ്പാക്കും.
* മുൻ ഉദാഹരണങ്ങൾ: കോവിഡ്-19 വാക്സിൻ പരസ്യമായി സ്വീകരിച്ചും ദേശീയ അവയവ ദാന പരിപാടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തും സൗദി നേതൃത്വം മുൻപും ഇത്തരം മാതൃകപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സമൂഹത്തിന് പ്രചോദനമായിട്ടുണ്ട്.
സൗദി പ്രസ് ഏജൻസിയുടെ (SPA) റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, 2024-ൽ രാജ്യത്ത് എട്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ രക്തം ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കിരീടാവകാശിയുടെ ഈ നടപടി രക്തദാനം ഒരു സംസ്കാരമാക്കി മാറ്റാൻ വലിയ സംഭാവന ചെയ്യുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.