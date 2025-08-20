യുഎഇയിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സ്കൂൾ സമയവും ജോലി സമയവും മാറ്റാൻ സാധ്യത

ദുബായ്: പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ യുഎഇയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ദുബായിൽ, ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷമാകുന്നത് പതിവാണ്. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി, സ്കൂളുകളുടെ ആരംഭ സമയം വൈകിപ്പിക്കാനും ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി സമയത്തിൽ ഇളവുകൾ നൽകാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ സൂചന നൽകുന്നു.
ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം
സ്കൂൾ സമയങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും രാവിലെയും വൈകിട്ടും, റോഡുകളിൽ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും യാത്രാ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുന്നു. ഈ യാത്രാ സമയം കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും പഠനത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്ന അഭിപ്രായം ശക്തമാണ്.
- സാധ്യമായ പരിഹാരങ്ങൾ
* സ്കൂൾ സമയമാറ്റം: സ്കൂൾ ആരംഭിക്കുന്ന സമയം അര മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വൈകിപ്പിക്കുന്നത് പ്രഭാതത്തിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
* ഫ്ലെക്സിബിൾ ജോലി സമയം: സർക്കാർ, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ജോലിക്ക് കയറാനും ഇറങ്ങാനുമുള്ള സമയം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നത് ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ലഘൂകരിക്കാൻ സഹായിക്കും.
* ‘വർക്ക് ഫ്രം ഹോം’ സാധ്യതകൾ: തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ വീടുകളിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകുന്നത് റോഡുകളിൽ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗമാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ദുബായ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി (ആർ.ടി.എ) പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.
മുൻകാലങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ
കൊടും ചൂടുള്ള സമയങ്ങളിലും, റമദാൻ മാസത്തിലും യുഎഇയിലെ സ്കൂളുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം അധികൃതർ പുനക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഗുണകരമായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ, പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ജോലി സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇത് ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാൻ സഹായിച്ചു.
പുതിയ അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഗണിച്ച്, ഗതാഗതക്കുരുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ യുഎഇ അധികൃതർ പുതിയ നയങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമോ എന്ന ആകാംഷയിലാണ് ജനങ്ങൾ.